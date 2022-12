Le marché du rinçage à l’eau devrait croître de 7,2 % d’ici 2028. Un évier est un accessoire utile pour chaque salle de bain et cuisine. Il est également connu sous le nom d'évier ou de bassin. Les bassins d'eau sont fabriqués à partir d'une variété de matériaux tels que l'acier inoxydable, le cuivre, le quartz, l'argile réfractaire, la fonte, la céramique, l' acier inoxydable et la pierre reconstituée

Un évier est un accessoire utile pour chaque salle de bain et cuisine. Il est également connu sous le nom d’évier ou de bassin. Les bassins d’eau sont fabriqués à partir d’une variété de matériaux tels que l’acier inoxydable, le cuivre, le quartz, l’argile réfractaire, la fonte, la céramique, l’ acier inoxydable et la pierre reconstituée . Ils viennent également dans une variété de tailles et de formes. L’évier peut être utilisé pour laver la vaisselle, les mains et jeter les ordures. De plus, l’évier peut maximiser l’effet d’économie d’eau et est équipé de la dernière technologie pour permettre aux consommateurs de travailler facilement.

La demande croissante de lavabos de salle de bain en noir et blanc dans les secteurs commercial et résidentiel et la demande croissante de design d’intérieur basé sur la nature de la part des gens du monde entier sont les facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des lavabos de salle de bain. La demande croissante d’éviers agricoles stimule la croissance du marché des éviers à eau.

Étendue du marché et taille du marché des réservoirs d’eau

Le marché des éviers à eau est segmenté en fonction du type de produit, du matériau, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance inter-segments aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché, ainsi qu’à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des éviers à eau est segmenté en segments autoportants, colonnaires, intégrables, encastrés, au plafond, au mur et autres.

En fonction du matériau, le marché des éviers à eau est segmenté en acier inoxydable, cuivre, quartz, chamotte, fonte et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des éviers est segmenté en grossiste, magasin spécialisé, magasin multimarque et détaillant en ligne.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des éviers est segmenté en ménages, hôtellerie , bureaux d’entreprise et gouvernementaux et établissements d’enseignement .

Analyse du marché mondial des réservoirs d’eau au niveau national

Les pays couverts par le rapport sur le marché des réservoirs d’eau sont : les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud. , Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC), l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, l’Égypte, l’Afrique du Sud et d’autres parties du Moyen-Orient et de l’Afrique ( MEA ), Afrique (MEA), partie de l’Amérique du Sud : Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des puits d’eau en raison de la demande croissante d’espaces de bureaux commerciaux, de la pénétration du marché et de la distribution par de grands acteurs. Les États-Unis dominent car l’industrie des eaux usées se développe très rapidement dans la région. La Russie domine le marché européen alors que l’industrie des eaux usées de la région se développe.

Aménagement paysager concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale du drainage de l’eau

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché mondial des drains d’eau sont:

TOTO LTD, Bristan Group Limited (filiale de Masco Corporation), CROWN IMPERIAL, Huida Sanitary Ware Co.Ltd., THE LONDON BASIN COMPANY, ROHL LLC, JULIEN INC., WHITEHAUS COLLECTION, Schock GmbH, Kohler Co., Kraus USA, Ruvati , Franke Kitchen Systems, LLC, American Standard Brand (une filiale de LIXIL Corporation), Stern-Williams, Duravit AG, Artisan Manufacturing, Roca Sanitario, SA, Oliveri Solutions, Vigo Industries, SCI, Moen Incorporated (une filiale de Fortune Brands) Home & Security, Inc.), Elkay Manufacturing Company, Mountain Plumbing Products, Zuhnë, etc., acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

