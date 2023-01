Le marché du revêtement antimicrobien pour les dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique augmentera à un TCAC de 11,7%, acteurs clés, aperçu régional, environnement de développement, offre et demande, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Le marché du revêtement antimicrobien pour les dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique augmentera à un TCAC de 11,7%, acteurs clés, aperçu régional, environnement de développement, offre et demande, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Grâce au rapport d’activité sur le marché des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique , les propriétaires d’entreprise peuvent fixer des objectifs pour leur entreprise qui sont généralement liés à la croissance des ventes ou des clients. Les études de marché aident également à savoir si cet objectif est réalisable et comment y parvenir en premier lieu. Le rapport d’étude de marché aide les clients à déterminer les directions spécifiques pour développer la clientèle. Le rapport d’étude de marché fournit des faits solides avec lesquels les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées plutôt que de reposer le sort de l’entreprise sur des conjectures. Le processus de collecte, d’enregistrement et d’analyse des données qualitatives et quantitatives a été effectué avec beaucoup de soin lors de la génération du document de marché du marché des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique.

Les décisions qui peuvent être résolues par le rapport marketing sur le marché du revêtement antimicrobien pour les dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique incluent généralement où dépenser le budget publicitaire ou marketing, s’il y a une demande pour un nouveau produit à fabriquer, si vous devez ouvrir une vitrine dans un nouveau emplacement, quels produits abandonner et lesquels simplement améliorer, comment fixer le prix de toutes les offres et plus encore. Les informations des études de marché aident à découvrir les nouveaux produits ou services dont le marché a besoin et les moyens de les fournir. Les problèmes clés liés au développement d’un certain produit ou service peuvent également être identifiés à l’aide du rapport sur le marché du revêtement antimicrobien pour dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique, qui permet d’éviter des erreurs coûteuses lors de son développement.

L’utilisation croissante du revêtement antimicrobien pour les dispositifs médicaux, associée à une prise de conscience croissante des infections nosocomiales, a fait grimper sa demande. Data Bridge Market Research analyse que le marché du revêtement antimicrobien pour les dispositifs médicaux augmentera à un TCAC de 11,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

DEVELOPPEMENTS récents

En septembre 2021, BioCote Limited a présenté une technologie innovante de revêtement antimicrobien, y compris ses derniers développements pour les produits de revêtement antimicrobien en plastique. Cela a amélioré le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise

En janvier 2022, l’entreprise a inauguré sa deuxième usine de fabrication située au Costa Rica. L’usine impliquera la fabrication de solutions de dispositifs médicaux pour l’extrusion, le moulage par injection, le traitement des métaux par micro-usinage et les processus d’assemblage final dans les salles blanches. Cette décision a été prise pour répondre à la demande croissante de solutions de dispositifs médicaux sur le marché

En mai 2021, Hydromer a annoncé qu’il avait été sélectionné comme partenaire clé de revêtement et de services pour le nom de l’entreprise Avinger, Inc. Cette décision aide l’entreprise à propulser sa croissance sur le marché.

Portée du marché du revêtement antimicrobien pour les dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux est segmenté en type de produit, revêtement, type, additifs, matériaux, type de résine, forme et application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de produit

Revêtement antimicrobien argenté

Revêtement antimicrobien en cuivre

Autres

Sur la base du type de produit, le marché du revêtement antimicrobien pour dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en revêtement antimicrobien en argent, revêtement antimicrobien en cuivre et autres.

enrobage

Argent

Cuivre

Zinc

Gallium

Aluminium

Le dioxyde de titane

Autres

Sur la base du revêtement, le marché du revêtement antimicrobien pour dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en argent, cuivre, zinc, gallium, aluminium, dioxyde de titane et autres.

Taper

Escherichia coli

Pseudomonas

Listeria

Autres

Sur la base du type, le marché du revêtement antimicrobien pour dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en escherichia coli, pseudomonas, listeria et autres.

Additif

Additifs antimicrobiens aux ions d’argent de petite taille

Additifs antimicrobiens au zinc

Additifs antimicrobiens au cuivre

Additifs antimicrobiens organiques

Sur la base des additifs, le marché du revêtement antimicrobien pour dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en additifs antimicrobiens à ions d’argent, additifs antimicrobiens en zinc, additifs antimicrobiens en cuivre et additifs antimicrobiens organiques.

Matériel

Matériaux graphène

Hydrogel polycationique

Nanoparticules d’argent

Brosses en polymère

Dendrimères

Autres

Sur la base des matériaux, le marché du revêtement antimicrobien pour dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en matériaux de graphène, hydrogel polycationique, nanoparticules d’argent, brosses polymères, dendrimères et autres.

Type de résine

Acrylique

Polyester

Polyuréthane

Époxy

Autres

Sur la base du type de résine, le marché du revêtement antimicrobien pour dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en acrylique, polyester, polyuréthane, époxy et autres.

Former

Liquide

Aérosol

Poudre

Sur la base de la forme, le marché du revêtement antimicrobien pour dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en liquide, aérosol et poudre.

Application

Instruments chirurgicaux

Fils de guidage

Dispositifs implantables

Cathéters

Mandrins & moules

Autres

Sur la base de l’application, le marché du revêtement antimicrobien pour dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en instruments chirurgicaux, fils de guidage, dispositifs implantables, cathéters, mandrins et moules, etc.

Revêtement antimicrobien pour les dispositifs médicaux Analyse/aperçus régionaux du marché

Le marché du revêtement antimicrobien pour dispositifs médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, revêtement, matériau, additifs, type, type de résine, type et application.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du revêtement antimicrobien pour dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique sont l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Afrique du Sud domine le marché des revêtements antimicrobiens pour les dispositifs médicaux au Moyen-Orient et en Afrique en termes de part de marché et de revenus et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’initiative croissante du gouvernement pour développer le secteur de la santé. L’augmentation constante de la population âgée et le nombre croissant de maladies chroniques devraient stimuler la demande de revêtement antimicrobien dans les dispositifs médicaux.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Revêtement antimicrobien pour dispositifs médicaux

Le paysage concurrentiel du marché Revêtement antimicrobien pour dispositifs médicaux fournit des détails par les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence de GCC, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le revêtement antimicrobien pour le marché des dispositifs médicaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux sont DSM, PPG Industries, Inc., Akzo Nobel NV, Specialty Coating Systems Inc, Covalon Technologies Ltd., AST Products, Inc., Hydromer, Sciessent LLC, Microban International. , Axalta Coating Systems, LLC, Biointeractions Ltd, Sika, Harland Medical Systems, Inc., Biomerics, BioCote Limited, et entre autres.

