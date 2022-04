 Le marché du réseau de diffusion de contenu (CDN) devrait atteindre 39,67 milliards de dollars d’ici 2028 La

demande croissante de réseau de diffusion de contenu (CDN) pour les vidéos en ligne et les applications de diffusion en direct est l’un des facteurs importants estimés pour stimuler la croissance du marché.

Taille du marché du réseau de diffusion de contenu (CDN) – 14,36 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 13,40%, tendances du marché – Prolifération des appareils intelligents tels que les smartphones

Le marché mondial du réseau de diffusion de contenu (CDN) devrait atteindre 39,67 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’augmentation rapide de la prolifération d’Internet est l’un des principaux moteurs de la demande du marché. Une augmentation du nombre de consommateurs Internet a entraîné une demande accrue de CDN pour une meilleure QoS et QoE. La plupart des fournisseurs de services CDN, y compris Amazon et Akamai, sont de nature centralisée et exploitent de nombreux serveurs physiques dans le monde entier qui transfèrent du contenu partout sur Internet. En janvier 2019, 3,26 milliards de personnes ont accédé aux sites de médias sociaux sur mobile, avec une croissance de 297,0 millions de nouveaux utilisateurs équivalant à une croissance de 10 % d’une année sur l’autre.

Un CDN déploie un vaste réseau de serveurs placés stratégiquement dans le monde entier pour une distribution rapide du contenu. Une fois le contenu téléchargé, il est peuplé partout dans le monde. Lorsqu’un utilisateur souhaite y accéder, le CDN sélectionne le plus proche pour délivrer le contenu. À l’heure actuelle, Facebook affiche en moyenne 8 milliards de vues vidéo quotidiennes d’environ 500 millions d’utilisateurs.

Parmi les principaux participants figurent Akamai Technologies Inc., Amazon web services Inc., CenturyLink, Google Inc., IBM, Verizon Digital Media Services, AT&T, Deutsche Telekom, les réseaux Limelight, Quantil, CDNetworks Co. Ltd. et Fastly Inc., entre autres. .

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

, par type de produit, le CDN vidéo devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. Un CDN vidéo est un vaste réseau de serveurs répartis géographiquement qui fournit un contenu vidéo de haute qualité en direct et à la demande à des appareils connectés au Web.

Par solution, la diffusion de médias a contribué à la plus grande part de marché d’environ 50,0 % en 2018.

Par type de fournisseur, le CDN peer to peer (P2P) devrait croître au rythme le plus rapide de 12,2 % au cours de la période 2019-2026.

Par secteur vertical, les médias et le divertissement ont dominé le marché en 2018 et devraient connaître un taux de croissance de 10,7 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de vidéos en ligne et d’applications de diffusion en direct.

Le marché de la région Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2018 et devrait observer un taux de croissance de 10,6 % au cours de la période de prévision. La présence des principaux acteurs du marché dans la région et l’adoption précoce de la technologie sont quelques-unes des raisons qui stimulent la croissance du marché dans la région.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial du réseau de diffusion de contenu (CDN) sur la base du type de produit, du type de contenu, des offres, du type de fournisseur, de la taille de l’organisation, du secteur vertical et de la région :

perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

standard/non CDN

vidéo CDN vidéo

Type de contenu Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

dynamiques

statiques

Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Solution

Sécurité cloud

Optimisation des performances Web Diffusion

multimédia

de services

Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018 -2028)

CDN traditionnel CDN

gratuit

Peer To Peer (P2P) CDN

Telecom CDN

Autres

Perspectives de la taille de l’organisation (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Perspectives des marchés verticaux (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Médias et divertissement

Santé

Re tail

Online Gaming

IT & Telecom

BFSI

Secteur public

Autres

Perspectives régionales (Revenus, millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

