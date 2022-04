Le marché du régime cétogène atteindra 15,60 milliards de dollars d’ici 2028

Le segment des collations cétogènes devrait représenter une part importante du marché en raison de leur teneur élevée en protéines, faible en sucre et en glucides. La disponibilité d’un large éventail de collations cétogènes sur le marché et l’introduction de collations cétogènes à faible teneur en calories et riches en nutriments devraient encore contribuer à la croissance du segment.

Dans la période projetée, le segment des supermarchés et des hypermarchés devrait dominer la part de marché attribuée à l’existence de nombreux supermarchés à travers le monde, à l’augmentation de la disponibilité d’une grande variété de produits et aux mesures clés prises par les fabricants pour répondre à un consommateur plus large. base.

La région Asie-Pacifique devrait se développer à un TCAC de 6,4 % au cours de la période prévue en raison du fardeau croissant du diabète et de l’obésité, de la sensibilisation accrue aux avantages pour la santé des régimes céto et de l’introduction de nouveaux produits sur le marché. De plus, la promotion croissante des régimes céto par les réseaux sociaux et les célébrités de la région contribue encore à la croissance du marché.