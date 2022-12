Le marché du refroidissement liquide des centres de données devrait croître à un TCAC surprenant d’ici 2029, taille, 13532,39 millions USD, part, tendances, facteurs de croissance de l’industrie, segmentation et évaluation des opportunités

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de Data Bridge Market research intitulée «Data Center Liquid Cooling Market»avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Le rapport sur le refroidissement liquide du centre de données se concentre sur la taxonomie du marché, l’analyse régionale, l’évaluation des opportunités et l’analyse des fournisseurs pour aider à une évaluation complète du marché mondial. Cette étude de marché aidera les acteurs du marché à bien comprendre le développement futur du marché et de l’industrie du refroidissement liquide des centres de données. Les principales conclusions et recommandations de ce rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial, permettant ainsi aux acteurs du marché tout au long de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme. Les faits saillants sur les principales priorités commerciales aident les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Le marché mondial du refroidissement liquide des centres de données était évalué à 13532,39 millions USD en 2021 et devrait atteindre 36746,32 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 13,30% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Analyse du refroidissement liquide du centre de données :

Ce rapport sur le marché du refroidissement liquide des centres de données fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le refroidissement liquide des centres de données, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

La liste des principales entreprises opérant dans le Data Center Liquid Cooling comprend :

Baltimore Aircoil Company (États-Unis)

Tour de refroidissement Bell (Inde)

Brentwood Industries Inc. (États-Unis)

Hamon (Belgique)

Johnson Controls (États-Unis)

Paharpur Cooling Towers Ltd., (Inde)

SPIG SpA (Italie)

SPX Corporation (États-Unis)

Star Cooling Towers Pvt Ltd (Inde)

Airedale International Air Conditioning Ltd. (Royaume-Uni)

Berg Chilling Systems Inc., (Canada)

Emerson Electric Co. (États-Unis)

Honeywell International Inc. (États-Unis)

Mitsubishi Electric Corporation (Japon)

Samsung (Corée du Sud)

Fujitsu (Japon)

Hitachi Ltd. (Japon)

DEVELOPPEMENTS récents

En novembre 2020, Switch a établi des centres de données périphériques aux États-Unis en collaboration avec Dell et FedEx. Afin de réduire la latence des services, DataBank, un fournisseur de services de colocation, investit près de 30 millions de dollars dans EdgePresence, un fournisseur de centres de données en périphérie aux États-Unis.

Dynamique du marché du refroidissement liquide des centres de données

Conducteurs

Augmentation du nombre de centres de données

Les serveurs de données ont augmenté en taille, en densité et en complexité en raison de l’augmentation de la demande de stockage, de calcul et de mise en réseau. Pour cette raison, la demande de centres de données a augmenté à l’échelle mondiale. Il y aura environ 8 000 centres de données dans 110 pays d’ici janvier 2021. En raison de l’existence d’entreprises axées sur les données comme Amazon, Facebook, Uber, Twitter, Yelp et Google, les pays développés comme les États-Unis ont le plus de centres de données dans le monde. Les principaux opérateurs de centres de données comme AT&T, Equinix, Verizon, Lumen Technology et Digital Realty sont également présents aux États-Unis. De plus, il a été noté que depuis 2016, à mesure que la pertinence des données sur les consommateurs est mieux comprise, la densité moyenne des racks de serveurs a également augmenté.

Utilisation élevée dans l’informatique et les télécommunications

Les industries de l’informatique et des télécommunications ont adopté de plus en plus de technologies de pointe comme les tours et les serveurs lames. L’objectif était de répondre au besoin croissant de puissance de calcul. Ces solutions de pointe augmentent également directement les besoins énergétiques des centres de données, ce qui augmente les températures de fonctionnement des composants. De plus, des progrès significatifs ont été réalisés dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, des réseaux 5G et de la réalité virtuelle et augmentée. Ainsi, la demande de solutions de refroidissement dans les secteurs de l’informatique et des télécommunications serait énorme au cours de la période de prévision, ce qui contribuera à la croissance du marché.

En outre, des facteurs tels que l’augmentation de la densité des racks de serveurs, associés au besoin élevé de solutions de refroidissement rentables, accéléreront l’expansion globale du marché au cours de la période de prévision. De plus, le besoin croissant de solutions de centres de données respectueuses de l’environnement devrait stimuler le taux de croissance du marché du refroidissement liquide des centres de données. La demande croissante d’alimentation et de refroidissement des équipements modernes aura un impact positif supplémentaire sur le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Des opportunités

Technologies avancées et innovations diverses

On estime que l’utilisation croissante de technologies avancées, telles que l’extraction de crypto-monnaie, l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) génère des opportunités lucratives pour le marché, ce qui élargira encore le refroidissement liquide des centres de données. taux de croissance du marché. De plus, les lancements de produits en plein essor et les autres innovations des acteurs du marché offrent en outre de nombreuses opportunités de croissance sur le marché.

Contraintes/Défis

Dépenses d’investissement et d’entretien élevées

L’installation de systèmes de refroidissement liquide nécessite un investissement financier plus important que l’installation de systèmes de refroidissement par air, et les pièces et accessoires nécessaires au refroidissement liquide doivent être d’un certain calibre. Les erreurs d’entretien des liquides peuvent causer des polluants, la sédimentation et la croissance de maladies biologiques. Par conséquent, des équipements spéciaux composés de matériaux tels que le bronze, le cupronickel ou le titane peuvent également être nécessaires pour l’installation de systèmes de refroidissement par liquide, ce qui augmente les dépenses d’investissement globales. En cas de fuite de liquide, il est également nécessaire d’installer divers équipements d’instrumentation et de contrôle. Tous ces éléments augmentent le coût de mise en œuvre des technologies de refroidissement liquide. Ces coûts élevés devraient en outre entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Manque de normalisation

Les produits standardisés sont compatibles et sont favorisés par les utilisateurs partout dans les environnements informatiques. Un obstacle important à l’adoption généralisée de toute technologie informatique est l’utilisation de systèmes propriétaires incompatibles avec les consommateurs. Par conséquent, l’absence de normes pour les solutions de refroidissement liquide pose un défi important pour le marché du refroidissement liquide des centres de données au cours de la période de prévision.

Segmentations mondiales du refroidissement liquide des centres de données :

Composants

La solution

Refroidissement liquide indirect

Monophasé

Biphasé

Refroidissement liquide direct

Monophasé

Biphasé

Prestations de service

Conception et conseil

Installation et déploiement

Assistance et entretien

Type de centre de données

Grande

Petite et moyenne taille

Entreprise

Vertical

Bancaire

Services financiers et assurance

Informatique et Télécom

Gouvernement et Défense

Soins de santé

Recherche et Académique

Commerce de détail, Énergie

Fabrication

Autres

type de produit

Unités modulaires de refroidissement liquide

Unités de porte

Refroidissement liquide intégré en rack

Refroidissement liquide/échangeurs de chaleur pour points chauds

Refroidissement liquide monté sur l’appareil

Analyse au niveau national du refroidissement liquide des centres de données

Les pays couverts par le rapport sur le refroidissement liquide des centres de données sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie et les Pays-Bas. , Belgique, Suisse, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud. L’Amérique du Nord domine à l’échelle mondiale en raison de la demande croissante de technologies de pointe et de conception et développement de logiciels.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le rapport sur le refroidissement liquide du centre de données répond aux questions suivantes :

Combien de revenus le Data Center Liquid Cooling générera-t-il d’ici la fin de la période de prévision ?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Refroidissement liquide des centres de données?

? Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global du refroidissement liquide des centres de données

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché du refroidissement liquide des centres de données?

Quelles sont les principales stratégies des acteurs majeurs du Data Center Liquid Cooling pour étendre leur présence géographique ?

Quelles sont les principales avancées du marché Refroidissement liquide des centres de données ?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché du refroidissement liquide des centres de données?

Table des matières : Marché mondial du refroidissement liquide des centres de données

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial du refroidissement liquide des centres de données , par type de déploiement

7 Marché mondial du refroidissement liquide des centres de données, par taille d’entreprise

8 Marché mondial du refroidissement liquide des centres de données, par canal de vente

9 Marché mondial du refroidissement liquide des centres de données, par application

10 Marché mondial du refroidissement liquide des centres de données, par région

11 Marché mondial du refroidissement liquide des centres de données, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

