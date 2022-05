Le marché du recyclage des métaux atteindra 86,11 milliards USD d’ici 2027

Le marché mondial du recyclage des métaux devrait atteindre 86,11 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Une augmentation des économies d’énergie avec une diminution des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et une sensibilisation croissante des consommateurs à son égard stimulent le marché du métal recyclé.

Le marché du recyclage des métaux est en croissance en raison de la forte demande d’acier et de l’industrialisation et de l’urbanisation rapides des pays émergents. De plus, les préoccupations croissantes concernant l’épuisement des ressources naturelles à un rythme plus rapide ont conduit les gouvernements du monde entier à formuler des réglementations favorables concernant l’industrie du recyclage des métaux, ce qui stimule encore le marché du recyclage des métaux.

De plus, il y a une raréfaction des métaux des terres rares, ce qui offre une opportunité de croissance pour le marché. Les facteurs qui restreindront le marché mondial sont le flux non organisé de déchets métalliques et moins de zones de collecte de ferraille. L’augmentation du coût des matières premières entrave également la demande ainsi que des charges de main-d’œuvre élevées.

Impact de la COVID-19

L’offre mondiale de métaux recyclés a chuté au cours du premier semestre 2020 en raison du coronavirus COVID-19. La demande a chuté en Chine, puis dans le reste du monde alors que la pandémie a entraîné la fermeture d’industries et d’usines. Il a également appuyé sur un bouton de pause sur les dépenses de consommation. Le secteur des infrastructures ne devrait pas connaître de croissance à la suite du virus. Les consommateurs du monde entier sont confrontés à des revenus réduits ou perdus.

Le marché devrait connaître une reprise assez rapide (ou en forme de V) après la pandémie de COVID-19. Cela est possible en fonction de la demande refoulée des consommateurs après l’annulation des commandes à domicile. Ce scénario n’est pas garanti car il existe un élément de reprise impliquant non seulement le retour d’un sentiment positif des consommateurs des ménages, mais également la capacité et la volonté des gouvernements du monde entier d’injecter de l’argent dans les projets d’infrastructure et d’autres travaux publics.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

La demande de matériaux ferreux dans le recyclage des métaux est en croissance. Son utilisation dans plusieurs produits est élevée. Par exemple, en 2018, les taux de recyclage des ferrailles ferreuses dans les voitures étaient de 106 %, pour les appareils électroménagers : 90 %, pour les canettes en acier : 66,8 %, pour l’acier de construction : 98 % et pour l’acier d’armature : 70 %.

Le principal utilisateur final du métal recyclé était l’industrie du bâtiment et de la construction. Il détenait la plus grande part de marché de 35,1 % en 2019. L’augmentation de l’activité de construction en cours dans le monde entier au cours des dernières années et la prise de conscience croissante du développement durable ont encouragé les utilisateurs finaux du segment à utiliser davantage de métaux recyclés.

La demande d’acier a été lente en Chine au cours de l’année 2018, mais elle a connu une augmentation dans le reste du monde, principalement en raison de la forte économie des États-Unis. L’augmentation des dépenses de consommation, ainsi que la confiance des entreprises, ont entraîné une solide demande de produits. Cela a stimulé la demande de métaux recyclés dans la région nord-américaine.

Les fabricants assistent à une augmentation des prix du cuivre, de l’acier et d’autres matières premières, principalement en raison de la pandémie de COVID-19. Cela rendra le métal recyclé plus attrayant, car le processus de recyclage est beaucoup moins coûteux que l’extraction de minerai.

Les principaux participants sont Nucor Corporation, Sims Metal Management Limited, Arcelormittal, Aurubis AG, Tata Steel Limited, Dowa Holdings Co Ltd., Commercial Metals Company, Totall Metal Recycling, Inc., Norton Aluminium et American Iron & Metal (AIM), parmi lesquels autres.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial du recyclage des métaux en fonction du type, du type de ferraille, des utilisateurs finaux et de la région :

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2017-2027)

Ferreux

Non ferreux

Perspectives du type de ferraille (revenu, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2017-2027)

Vieux ferraille

Nouvelle ferraille

Perspectives des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2017-2027)

Bâtiment et construction

Automobile

Emballage

Fabrication d’équipements

La construction navale

Appareil grand public

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2017-2027)

Amérique du Nord NOUS

L’Europe  ROYAUME-UNI France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

AEM

Amérique latine Brésil



