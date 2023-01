Le marché du recyclage des batteries lithium-ion devrait atteindre une valeur de 8 198 920 000 USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché du recyclage des batteries lithium-ion devrait atteindre une valeur de 8 198,92 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 21,3 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché du recyclage des batteries au lithium-ion couvre également une analyse approfondie des prix, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Les batteries lithium-ion sont constituées d’ions lithium qui se déplacent de l’électrode négative à l’électrode positive à travers l’électrolyte pendant la charge et se déplacent dans le sens inverse pendant la charge. Ces batteries sont rechargeables et sont couramment utilisées dans l’électronique grand public et les automobiles. Il se compose de quatre composants : cathode, anode, séparateur et électrolyte.

L’anode aide à stocker et à libérer les ions lithium de la cathode, permettant au courant de passer à travers un circuit externe. La cathode sert de source d’ions lithium, qui détermine la tension et la capacité moyennes de la batterie. Les électrolytes sont essentiellement des milieux qui facilitent le mouvement des ions. Le séparateur sert essentiellement à éviter le contact entre l’anode et la cathode.

Dynamique du marché du recyclage des batteries lithium-ion

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Demande croissante de smartphones et d’électronique grand public

Les demandes et les exigences en matière d’électronique grand public continuent de croître de façon exponentielle. Les batteries au lithium-ion sont courantes dans l’électronique grand public. C’est l’un des types de batteries rechargeables les plus largement utilisés pour les appareils électroniques portables avec un rapport puissance/poids décent, une tension de circuit ouvert élevée et un faible taux d’autodécharge. À mesure que la technologie progresse dans les appareils électroniques qui deviennent plus petits, plus fins et plus légers, les exigences en matière de batteries lithium-ion augmentent. Les batteries lithium-ion durent plus longtemps, se chargent plus rapidement et ont des densités d’énergie plus élevées pour une durée de vie plus longue de la batterie dans des boîtiers plus légers.

Pénétration de la flotte de transport générant de faibles émissions de carbone

Les émissions du transport routier représentent près de 75 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport et 11 % des émissions mondiales de GES. L’électrification est le levier clé de la décarburation pour le transport routier. En revanche, les véhicules électriques émettent entre 30 et 60 % d’émissions en moins que les moteurs à combustion, selon le mix énergétique actuel. Si aucune mesure n’est prise, les émissions mondiales du transport routier continueront d’augmenter à mesure que la demande de transport alimenté par des combustibles fossiles augmentera. Cependant, l’électrification permet de réduire les émissions de CO2 et améliore la qualité de l’air en évitant le mélange de gaz toxiques. Pour atténuer le changement climatique et créer une économie sans combustibles fossiles, la communauté mondiale a convenu que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites rapidement et de manière significative.

Impact post-COVID-19 sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion

Le COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion, car presque tous les pays ont choisi de fermer toutes les installations de production, à l’exception de la production de matières premières.

La croissance du marché du recyclage des batteries lithium-ion post-pandémique est tirée par l’adoption croissante de l’électrification dans l’industrie automobile dans toutes les régions et tous les pays. Alors que l’industrie automobile a été confrontée à des défis majeurs pendant la pandémie, les ventes de véhicules électriques ont atteint des niveaux plus élevés dans le scénario post-pandémique. De plus, la demande d’électronique grand public alimentée par batterie a augmenté au cours de la période et a servi de moteur à la croissance de ce marché.

Les fabricants prennent un certain nombre de décisions stratégiques pour se remettre de la COVID-19. Les acteurs mènent diverses activités de recherche et développement pour améliorer la technologie liée au recyclage des batteries lithium-ion. Cela permettra à l’entreprise de mettre sa technologie de pointe sur le marché. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur de l’utilisation de véhicules électriques ont entraîné la croissance du marché.

Analyse régionale / aperçu du marché Recyclage des batteries au lithium-ion

Analyser le marché du recyclage des batteries lithium-ion et fournir des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, composant, processus de recyclage et chimie, comme mentionné ci-dessus.

Les pays inclus dans le rapport sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion sont les suivants: États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA ), Moyen-Orient et Afrique Dans le cadre de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et l’Amérique du Sud sont inclus dans l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché du recyclage des batteries lithium-ion et sera le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion à la croissance la plus rapide. La principale raison en est l’adoption croissante d’initiatives gouvernementales en matière d’énergie propre et de recyclage des batteries, en particulier dans la région. La Chine domine la région Asie-Pacifique en raison de la forte demande de véhicules à batterie et d’électronique grand public. L’Allemagne gagne en leadership en Europe grâce à des efforts accrus de R&D dans les procédés de recyclage des batteries lithium-ion pour promouvoir un modèle énergétique durable. Les États-Unis dominent l’Amérique du Nord en raison de la demande croissante de batteries lithium-ion dans les véhicules électriques, les appareils mobiles et les appareils portables intelligents.

