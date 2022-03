Le marché du recrutement en ligne en Europe devrait voir des gains lucratifs au cours de l’analyse Covid-19 2021-2028 | Info Edge (India) Ltd. (naukri.com), iPlaceUSA, Inc., itForte, LinkedIn Corporation

L’étude « Europe Online Recruitment Market » de The Business Market Insights fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le marché du recrutement en ligne en Europe devrait passer de 7 384,59 millions de dollars US en 2021 à 12 656,76 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,0 % de 2021 à 2028.

Principaux acteurs du marché du recrutement en ligne en Europe :

• Info Edge (Inde) Ltd. (naukri.com)

• iPlaceUSA, Inc.

• itForte

• Société LinkedIn

• SH Inc

• StepStone GmbH

Émulsion d’Intelligence Artificielle (IA) dans le recrutement ; Plusieurs entreprises utilisent l’intelligence artificielle dans les RH, d’une manière ou d’une autre. L’IA devrait être utilisée dans le processus de recrutement par les entreprises. L’IA pour l’embauche fait référence à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour résoudre des problèmes de la même manière qu’une machine. L’utilisation de la technologie aide à rationaliser les activités à volume élevé dans le processus de recrutement. La gestion des candidatures en ligne est l’une des façons dont l’IA aide les entreprises dans le processus de recrutement. La surveillance des candidats à partir des bases de données des recruteurs implique de nombreux mots-clés et autres points de données que l’IA peut facilement filtrer et analyser.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché européen du recrutement en ligne. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

EUROPE MARCHÉS DU RECRUTEMENT EN LIGNE SEGMENTATION

Marché du recrutement en ligne en Europe – Par type d’emploi

• Permanente

• À temps partiel

Marché du recrutement en ligne en Europe – Par application

• La finance

• Ventes et marketing

• Ingénierie

• CE

• Les autres

