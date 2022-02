Le marché du recrutement en ligne atteindra 47315,0 millions de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2028 à un TCAC de 7,1 % : The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché du recrutement en ligne jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale – par type d’emploi et par application », le le marché devrait passer de 29292,3 millions de dollars US en 2021 à 47315,0 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,1% de 2021 à 2028

Valeur de la taille du marché en – 29292,3 millions de dollars US en 2021

Valeur de la taille du marché de – 47315,0 millions de dollars US d’ici 2028

Taux de croissance – TCAC de 7,1% par rapport aux

prévisions 2021-2028 Période- 2021-2028 Année de base-

2021

Nombre de pages- 144

Nombre de tableaux- 56

Nombre de graphiques et de figures- 72

Données historiques disponibles- Oui

Segments couverts – Type d’emploi et application

Portée régionale – Amérique du Nord ; L’Europe ; Asie-Pacifique; L’Amérique latine; Portée des pays MEA

– États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, France, Italie, Australie, Russie, Chine, Japon, Corée du Sud, Arabie saoudite, Brésil, Argentine

Couverture du rapport – Prévisions de revenus, classement des entreprises, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché du recrutement en ligne sur https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00009189

Pour tirer le meilleur parti du recrutement en ligne, les cabinets de recrutement mettent en œuvre des solutions basées sur l’analyse de données pour leurs processus de suivi des candidatures. Jobvite a dévoilé une stratégie de science des données pour alimenter son portefeuille de produits RH en janvier 2020. Ce programme vise à garantir que les recruteurs des entreprises reçoivent les candidats les mieux adaptés et que les candidats et les recruteurs ne perdent pas de temps. Cette approche basée sur les données combine divers algorithmes et sources de données pour couvrir à la fois les préférences de recrutement à l’échelle de l’entreprise et les préférences des recruteurs d’employés. Pour accroître l’adoption de la technologie dans les processus de recrutement en ligne, les cabinets de recrutement forment plusieurs alliances technologiques de pointe. Par exemple, Talview, une startup de recrutement d’IA, a annoncé en janvier 2020 qu’elle était devenue un partenaire d’intégration avec LinkedIn’ s Système de suivi des candidats Talent Hub. Les services d’entretiens en direct de Talview sont désormais intégrés à l’expérience LinkedIn Talent Hub, permettant aux entreprises de rechercher, gérer et recruter des candidats à partir d’une source unique. Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus, associés à la disponibilité de diverses solutions de recrutement sur le marché mondial, influencent l’adoption des processus de recrutement en ligne, dynamisant ainsi le marché.

Divers acteurs notables du marché profilés sur le marché mondial du recrutement en ligne comprennent ABC Consultants; Glassdoor, Inc. ; iPlaceUSA, Inc. ; itForte ; Info Edge (Inde) Ltd. (naukri.com); LinkedIn Corporation ; Multi Recrut, SH Inc. ; StepStone GmbH ; et TalenTECH Solutions Pvt Ltd (Hiring Plug) entre autres. En plus de tous les acteurs présentés dans le rapport, plusieurs autres acteurs mondiaux, régionaux et locaux opérant sur le marché ont également été analysés et étudiés au cours de cette étude, pour obtenir une vue holistique de l’ensemble du marché. Tels que, SEEK, Zhilian, 51job, Recruit Holdings Co., Ltd., CareerBuilder, en effet, Eluta, Craigslist, Jobboom, Totaljobs, Jobcentre Plus et Startpagina, entre autres.

L’existence d’acteurs importants tels que LinkedIn et Naukri.com (Info Edge (India) Ltd.) sur le marché mondial du recrutement en ligne a fragmenté le marché. Ces entreprises tentent de consolider leurs positions en s’associant et en développant leurs services de recrutement en ligne

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du recrutement en ligne

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les campagnes de recrutement hors ligne à travers le monde. Covid-19 a eu un impact sur les opérations des entreprises à travers le monde, y compris l’embauche. En raison de la pandémie, il était vital pour les entreprises de mettre à niveau leurs processus de recrutement rapidement et de manière créative. Les organisations se sont tournées vers les opérations à distance pour lutter contre les risques sanitaires de la pandémie et sont en train de remanier la façon dont elles emploient de nouveaux talents. En utilisant la bonne technologie, plusieurs entreprises sont passées de l’embauche physique à l’embauche virtuelle. Au lendemain de l’épidémie, les responsables RH se bousculent pour adapter les méthodes de recrutement. Heureusement, la technologie existe pour aider à réduire l’exposition tout en obtenant du personnel de haute qualité.

L’ IA pour l’embauche fait référence à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour résoudre des problèmes de la même manière que une machine le fait. L’utilisation de la technologie aide à rationaliser les activités à volume élevé dans le processus de recrutement. La gestion des candidatures en ligne est l’une des façons dont l’IA aide les entreprises dans le processus de recrutement. La surveillance des candidats à partir des bases de données des recruteurs implique de nombreux mots-clés et autres points de données que l’IA peut facilement filtrer et analyser. Pour accélérer le processus d’embauche, l’IA aide les recruteurs à trier des milliers de CV.

Commandez une copie du rapport de recherche 2021-2028 sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions du recrutement en ligne sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00009189

• En 2020, Tribepad Ltd., une société de logiciels de recrutement, a annoncé un partenariat avec WeLove9am, une agence de marketing et de publicité. Le partenariat vise à aider Signature Senior Lifestyle Care Homes à faciliter un processus de recrutement en ligne fluide pour leurs clients.

• En 2018, LinkedIn a lancé un nouveau produit pour aider les employeurs à gérer la recherche de candidats, les entretiens et l’embauche. LinkedIn expérimente également comment il peut aider les entreprises à améliorer leur diversité en permettant aux recruteurs d’évaluer les proportions de genre dans un pool de candidats.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous

contacter : Personne de contact : Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876

Sameer Joshi

The Insight Partners

+91 96661 11581

écrivez-nous ici