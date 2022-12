Le marché du rasoir droit devrait enregistrer une croissance de 2,5% de l’industrie au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029

e marché des rasoirs devrait enregistrer une croissance du marché de 2,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des rasoirs fournit une analyse et un aperçu des différents facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision du marché tout en ayant un impact sur la croissance du marché. L’intérêt croissant pour les soins personnels alimente la croissance du marché du rasoir.

Un rasoir fait généralement référence à un outil qui comprend une variété de lames et peut être utilisé pour éliminer facilement et facilement les poils indésirables du corps. Il existe peu de types courants de rasoirs à cartouche, électriques et jetables.

Le principal facteur qui devrait stimuler la croissance du marché des rasoirs au cours de la période de prévision est l’augmentation du revenu disponible. En outre, l’augmentation des connaissances des consommateurs sur l’hygiène personnelle devrait stimuler davantage la croissance du marché des rasoirs. De plus, on estime que la demande croissante de rasoirs jetables au sein de la population amortira la croissance du marché des rasoirs. D’autre part, la baisse de la demande de la population féminine devrait entraver et remettre en question la croissance du marché du rasoir au fil du temps.

Portée et taille du marché du marché mondial des rasoirs droits

Le marché des rasoirs est segmenté par type de produit, consommateur, segment, canal de distribution et type de lame de rasoir. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance susceptibles de prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles. .

Sur la base du type de produit, le marché du rasoir a été segmenté en rasoir à cartouche, rasoir jetable, rasoir droit, rasoir de sûreté et rasoir électrique.

Sur la base des consommateurs, le marché du rasoir a été segmenté en hommes et femmes.

Sur la base du canal de distribution, le marché des rasoirs a été segmenté en supermarché et hypermarché, dépanneur et en ligne.

Sur la base du type de lame, le marché des rasoirs a été segmenté en acier inoxydable et en acier au carbone.

Analyse du marché des rasoirs au niveau national

Le marché des rasoirs est segmenté par type de produit, consommateur, segment, canal de distribution et type de lame de rasoir.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des rasoirs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (partie du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) ) MEA), une partie de l’Amérique du Sud : le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique domine le marché du rasoir car elle compte la plus grande population au monde. De plus, la hausse des coûts et la hausse du revenu disponible stimuleront davantage la croissance du marché des rasoirs dans la région au cours de la période de prévision. Une croissance significative du marché du rasoir est attendue en Amérique du Nord en raison de l’augmentation du revenu disponible. De plus, la préférence croissante pour le toilettage devrait stimuler le marché du rasoir dans la région au cours des prochaines années.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et du coton-tige

Le paysage concurrentiel du marché Rasoir fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, la capacité de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue des produits. et largeur, l’application est incluse. dominance. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des rasoirs.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des rasoirs sont Procter & Gamble, Koninklijke Philips NV, Syska, Edgewell Personal Care, HARRY’S, INC, SUPER-MAX, DORCO CO., LTD., NOVA ELECTRIC, OSCAR RAZOR, kai Corporation, American. Cutting Edge, MQ Corporation, Kaili Group, Société Bic SA, Super-Max Group, FEATHER Safety Razor Co., Ltd, Harry’s, Inc., WAHL, DOLLAR SHAVE CLUB., Mers Solutions Ltd. et ainsi de suite.

