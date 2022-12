Le marché du quark et du fromage frais devrait atteindre 7,09 milliards de dollars d’ici 2028 Quark est un type de produit laitier riche en protéines et faible en gras, qui est largement consommé au petit-déjeuner en Europe de l'Est avec de la crème sure et d'autres garnitures.

La taille du marché Quark et fromage frais devrait croître à un taux annuel composé de 1,5% au cours de la période de prévision 2021 à 2028 et devrait atteindre 7,09 milliards USD d’ici 2028. L’augmentation de la consommation de produits laitiers traditionnels est le facteur responsable pour la croissance du marché du quark et du fromage frais au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Quark est un type de produit laitier riche en protéines et faible en gras, qui est largement consommé au petit-déjeuner en Europe de l’Est avec de la crème sure et d’autres garnitures. Le fromage frais est une sorte de fromage à pâte molle crémeuse, fait avec du lait entier ou écrémé et de la crème.

Le principal facteur de croissance vers le marché du fromage blanc et du fromage blanc est l’augmentation rapide de la popularité des produits laitiers traditionnels auprès des consommateurs. En outre, l’augmentation des revenus disponibles ainsi que l’augmentation de la demande de produits laitiers riches en protéines à faible teneur en matières grasses et en calories devraient également accroître la demande globale de marché du quark et du fromage blanc au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Portée du marché mondial Quark et Fromage Frais et taille du marché

Le marché du quark et du fromage frais est segmenté en fonction de l’application et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de l’application, le marché du fromage blanc et du fromage blanc a été segmenté en fromage frais et fromage blanc nature, fromage frais et fromage blanc aromatisé et fromage frais et fromage blanc salé.

Le segment des canaux de distribution du marché du fromage blanc et du fromage blanc a été segmenté en supermarchés/hypermarchés, magasins de proximité, détaillants spécialisés, détaillants en ligne et autres.

Analyse au niveau du pays du marché Quark et Fromage Frais

Le marché Quark et fromage frais est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, application et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du quark et du fromage frais sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe. en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste d’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Europe est en tête du marché du fromage blanc et du fromage blanc en raison de la forte présence du nombre de points de vente organisés et de l’augmentation de la demande de fromage blanc allégé et biologique ainsi que de la montée en puissance des produits laitiers traditionnels auprès des Européens. L’Amérique du Nord devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la forte demande de collations saines à haute teneur en protéines et sans sucre.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Quark et Fromage Frais

Les principaux acteurs couverts par le rapport Quark et fromage frais sont :

Barambah Organics Pty Ltd., Arla Foods amba, Nestle, Savushkin Product, LÁCTEAS FLOR DE BURGOS SL, Groupe Lactalis, Glenisk Organic Dairy, General Mills Inc., Danone SA, EHRMANN SE et frischli Milchwerke GmbH, entre autres acteurs nationaux et mondiaux .

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

