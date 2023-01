Le marché du propylène observera une croissance importante par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

Marché mondial du propylène, par dérivés ( polypropylène , oxyde de propylène, cumène, acrylonitrile, acide acrylique et acrylates, alcools, autres), types (pureté 99%, pureté 99,5%, autres), technologie de processus de production (craquage à la vapeur, raffinerie, sur- Objectif), industriel vertical (automobile, construction, emballage, textile, autres), application (matières premières chimiques organiques, résines synthétiques, produits chimiques fins, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Le propylène est le deuxième produit de départ le plus essentiel dans le secteur pétrochimique après l’éthylène. Le propylène est un sous-produit du traitement du gaz naturel et du raffinage du pétrole. Le propylène appartient au groupe des alcènes et dans cette structure chimique présente trois atomes de carbone à double liaison. C’est la matière première d’une grande variété de produits. Le polypropylène qui est le polymère du propylène consomme près des deux tiers de la production mondiale. L’utilisateur final du propylène comprend les emballages, les films, les fibres, les conteneurs, les bouchons et les fermetures. Le propylène est également utilisé pour la production de produits chimiques importants comme le cumène, l’oxyde de propylène, l’ acrylonitrile , le butyraldéhyde et l’acide acrylique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du propylène était évalué à 96,47 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 135,21 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,31 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Dérivés (polypropylène, oxyde de propylène, cumène, acrylonitrile, acide acrylique et acrylates, alcools, autres), types (pureté 99 %, pureté 99,5 %, autres), technologie de processus de production (craquage à la vapeur, raffinerie, sur mesure), industriel vertical (Automobile, Construction, Emballage, Textile, Autres), Application (Matières premières chimiques organiques, Résines synthétiques, Chimie fine, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Dow (États-Unis), LyondellBasell Industries Holdings BV (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), ADM (États-Unis), Global Bio-chem Technology Group Company Limited. (Chine), DuPont Tate & Lyle Bio Products (États-Unis), SKC Inc (Corée du Sud), Temix Oleo (Italie), INEOS Oxide (Suisse), Huntsman International Ll.C (États-Unis), ADEKA CORPORATION (Japon), Chaoyang Chemicals , Inc. (États-Unis), Manali Petrochemicals Limited (Inde), Haike Chemical Group Co., Ltd. (Chine), Arch Chemicals Inc, (États-Unis), Repsol (Espagne), Midland Company (États-Unis), Helm AG (Allemagne) , Shell Plc (Royaume-Uni) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Avancée technologique

Définition du marché

Le propylène est un composé organique qui se présente sous forme de gaz et qui n’a pas de couleur. C’est un hydrocarbure , inflammable et fréquemment utilisé comme combustible. La majeure partie du propylène est extraite lors du processus de raffinage du pétrole. Le poids moléculaire du propylène est de 42,08 g/mol et sa formule moléculaire C3H6 et son. Le propylène est également appelé propène qui a obtenu à partir du pétrole ; grande quantité de propylène sont utilisés dans la fabrication d’élastomères, de résines et de fibres et de nombreux autres produits chimiques.

Dynamique du marché du propylène

Conducteurs

Augmenter la demande de leurs dérivés

L’acrylonitrile est le dérivé du propylène utilisé dans les polymères et les fibres élastomères. L’acrylonitrile est utilisé dans les chandails, les chaussettes, les vêtements de sport et les articles d’ameublement, ce qui contribue à leur part maximale sur le marché. L’acrylonitrile également utilisé dans les équipements médicaux tels que les vannes, les joints mécaniques et les pompes en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus augmentant la demande d’équipements médicaux qui augmentent la demande d’acrylonitrile ainsi que la demande de propylène sur le marché.

Augmenter la demande dans le secteur automobile

La demande de propylène augmente rapidement dans l’industrie automobile, ce qui devrait stimuler la croissance du marché du propylène au cours de la période de prévision. Le polypropylène est un polymère de propylène qui est produit à partir du monomère de propylène et ce monomère est utilisé dans l’industrie automobile. En raison de la production à grande échelle d’automobiles, la demande de produits en polypropylène utilisés dans la fabrication de pare-chocs, de garnitures intérieures, de panneaux instrumentaux, de boîtiers et de plateaux de batterie, de revêtements d’ailes, de garnitures de porte et d’autres machines augmente.

Opportunités

Les entreprises pétrochimiques adoptent désormais des technologies de production de propylène sur mesure pour augmenter la quantité de propylène en tant que produit unique sur le marché, mais pas en tant qu’alternative ou coproduit. La technologie du propylène sur mesure est une version modifiée de l’unité de craquage catalytique fluide traditionnelle qui augmente le rendement en propylène à 20 % ou plus de cette sortie. Les sources traditionnelles de propylène comprennent les raffineries de pétrole et les vapocraqueurs produisent moins de propylène en tant que dérivé. Pour répondre à la demande accrue de propylène, les entreprises pétrochimiques investissent pour développer des technologies sur mesure afin de maintenir le déficit de production de propylène. Ces facteurs créeront des opportunités et stimuleront le taux de croissance du marché du propylène.

Le rapport d’activité universel Propylène Market explique une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. Ce rapport d’étude de marché s’avère être une précieuse source d’informations avec laquelle les entreprises peuvent obtenir une vue télescopique des tendances actuelles du marché, des demandes et des préférences des consommateurs, des situations du marché, des opportunités et de l’état du marché. De plus, il contient également toutes les informations, y compris la définition du marché, les classifications, les développements clés, les applications et les engagements, ainsi que les actions détaillées des acteurs clés en ce qui concerne les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions et leurs effets en termes des ventes, des importations, des exportations, des revenus et des valeurs CAGR.

Le document complet sur le marché du propylène évalue le taux de croissance et la valeur marchande de l’industrie du marché du propylène en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Une série d’étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport d’activité est remarquablement caractérisé par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent dénicher les meilleures opportunités pour réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et à une méthode de recherche utilisée lors de la création du rapport sur le marché du propylène.

Certains des principaux objectifs de ce rapport sur le marché du propylène:

Fournir une évaluation spécifiée de la forme du marché ainsi que des prévisions des nombreux segments et sous-segments du marché mondial du propylène.

Donner un aperçu des éléments affectant la croissance du marché. Analyser le marché du propylène principalement sur la base de plusieurs facteurs : analyse des taux , analyse de la chaîne de subventions , évaluation de la pression du porteur 5 , etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments du marché du propylène avec une reconnaissance pour 4 zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

Analyse du degré de pays du marché avec admiration pour la mesure actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une évaluation de la phase américaine du marché du propylène pour la phase au moyen de l’application, du type de produit et des sous-segments.

Accorder un profilage stratégique des principaux acteurs du marché Propylène, en inspectant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour le marché.

Suivez et analysez les tendances agressives telles que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits, ainsi que la recherche et les caractéristiques sur le marché mondial du propylène.

«