Le marché du propylène glycol enregistrera un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029

L'épidémie de covid-19 a affecté négativement plusieurs économies. Cependant, le marché du propylène glycol a considérablement augmenté pendant la pandémie. Le propylène glycol est un sous-produit majeur de la fabrication de désinfectants pour les mains et est également utilisé dans une variété de médicaments intraveineux, topiques et oraux. Par conséquent, le marché a augmenté la demande de produits au milieu de la pandémie de COVID-19.

Le propylène glycol est une substance liquide synthétique qui absorbe facilement l’eau. Le propylène glycol est utilisé pour fabriquer des composés de polyester et comme base pour les solutions de dégivrage. Il est également utilisé comme antigel dans les industries pharmaceutique, chimique et alimentaire, où les déversements peuvent provoquer un contact avec les aliments. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis classe les additifs comme étant généralement reconnus comme sûrs par l’industrie alimentaire. Il est utilisé pour retenir l’humidité et absorber l’excès d’humidité dans certains produits cosmétiques, pharmaceutiques ou alimentaires. Le propylène glycol est également utilisé pour créer du brouillard ou de la fumée artificielle pour les productions théâtrales et les exercices d’incendie.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché du propylène glycol était évalué à 4,14 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,84 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 4,40 % sur la période de prévision de 2022 à 2029. à la valeur du marché, au taux de croissance, aux segments de marché, à la couverture géographique, aux acteurs du marché et aux scénarios de marché, etc., les rapports de marché sélectionnés par l’équipe de recherche L’étude de marché de Data Bridge comprend une analyse détaillée d’experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , l’analyse des brevets et le progrès technologique.

Dynamique du marché du propylène glycol

chauffeur

Applications dans l’industrie du transport

Le propylène glycol est utilisé dans les huiles hydrauliques et les freins à incendie comme réfrigérant dans l’industrie du transport pour le refroidissement des moteurs, comme matière première pour le dégivrage des avions et comme fluide caloporteur dans les applications à haute température.

Demande croissante de propylène glycol biosourcé

La production de propylène glycol biosourcé réduit les émissions de gaz à effet de serre de 61 % par rapport aux produits fabriqués par des méthodes pétrochimiques. Et la volatilité des prix des coproduits du pétrole brut démontre un avantage clé des produits biosourcés. L’utilisation d’ingrédients à base de plantes dans des produits tels que les détergents et les nettoyants soutient l’allégation «verte» d’être renouvelable, à base de plantes et de promouvoir une croissance durable dans l’industrie.

Possibilité

La résine de polyester insaturé (UPR) augmente la demande de plastique renforcé de fibre de verre (FRP) et de production de revêtements de surface en raison de son excellente résistance à la corrosion dans la future industrie de la construction et l’industrie du stockage de produits chimiques, et la demande de propylène devrait augmenter sur une certaine période de temps tandis que le glycol. De plus, l’utilisation accrue de peintures et de revêtements, d’aliments et de produits pharmaceutiques, combinée à l’utilisation de liquides de dégivrage pour avions, entraînera une demande accrue de propylène glycol et ajoutera de précieuses opportunités au taux de croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Propylène Glycol

L’épidémie de covid-19 a affecté négativement plusieurs économies. Cependant, le marché du propylène glycol a considérablement augmenté pendant la pandémie. Le propylène glycol est un sous-produit majeur de la fabrication de désinfectants pour les mains et est également utilisé dans une variété de médicaments intraveineux, topiques et oraux. Par conséquent, le marché a augmenté la demande de produits au milieu de la pandémie de COVID-19. De plus, de nombreux instituts de recherche commencent à rechercher et à développer des produits qui peuvent aider à combattre le coronavirus.

Portée du marché mondial du propylène glycol

Le marché du propylène glycol est segmenté en fonction de la source, de la qualité et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Police de caractère

pétrole propylène glycol

Propylène glycol biosourcé

Portée

Antigel et fluide fonctionnel

résine de polyester insaturé

nourriture

pharmaceutique et cosmétique

plastifiant

détergent liquide

utilisateur final

construction de bâtiments

pharmaceutique et cosmétique

Circulation

Nourriture et boisson

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et du propylène glycol

Le paysage concurrentiel du marché Propylène glycol fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché du propylène glycol sur lequel la société se concentre.

Les principaux acteurs opérant sur le marché Propylène Glycol sont:

Indices Dow Jones (États-Unis)

LyondellBasell Industries NV (Pays-Bas)

BASF SE (Allemagne)

SMA (États-Unis)

Global Biochemical Technology Group Co., Ltd. (중국)

DuPont Taylor Biologicals (États-Unis)

SKC (Corée)

Temix Oil (Italie)

INEOS rouille (Suisse)

Huntsman International Inc. (États-Unis)

ADEKA CORPORATION (Japon)

