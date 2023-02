Le marché du propylène devrait atteindre 135,21 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 4,31 %

Data Bridge Market Research prévoit que le marché du propylène était de 96,47 milliards de dollars en 2021 et atteindra 135,21 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,31 % sur la période de prévision 2022-2029. Organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge par valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, étendue géographique, acteurs du marché et scénarios de marché, le rapport de marché comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / importations, une analyse des prix, une production-consommation l’analyse, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Le propylène est le deuxième produit de départ le plus important dans le secteur pétrochimique après l’éthylène. Le propylène est un sous-produit des processus de raffinage du pétrole et du gaz naturel. Le propylène appartient au groupe des alcènes et possède trois atomes de carbone à double liaison dans sa structure chimique. C’est la matière première de divers produits. Le polypropylène, polymère du propylène, consomme près des deux tiers de la production mondiale. Les utilisateurs finaux du propylène comprennent les emballages, les films, les fibres, les contenants, les couvercles et les fermetures. Le propylène est également utilisé dans la production de produits chimiques importants tels que le cumène, l’oxyde de propylène, l’acrylonitrile, le butyraldéhyde et l’acide acrylique.

Dynamique du marché du propylène

conducteur

Demande croissante de produits dérivés

L’acrylonitrile est un dérivé du propylène utilisé dans les polymères et les fibres élastomères. L’acrylonitrile est utilisé dans les chandails, les chaussettes, les vêtements de sport et les articles d’ameublement et détient la plus grande part de marché. En raison de l’épidémie mondiale de coronavirus, l’acrylonitrile, qui est également utilisé dans les équipements médicaux tels que les vannes, les joints mécaniques et les pompes, augmente la demande d’équipements médicaux, augmente la demande d’acrylonitrile et augmente la demande de propylène sur le marché.

Demande croissante dans le secteur automobile

La demande de propylène augmente rapidement dans l’industrie automobile, ce qui devrait alimenter la croissance du marché du propylène au cours de la période de prévision. Le polypropylène est un polymère de propylène produit à partir de monomères de propylène, qui sont utilisés dans l’industrie automobile. La production automobile à grande échelle augmente la demande de produits en polypropylène utilisés dans la fabrication de pare-chocs, de garnitures intérieures, de tableaux de bord, de boîtiers et de plateaux de batterie, de revêtements d’ailes, de garnitures de porte et d’autres machines.

chance

Les entreprises pétrochimiques adoptent désormais une technologie de production de propylène appropriée pour augmenter la quantité de propylène en tant que produit unique sur le marché plutôt qu’en tant que substitut ou sous-produit. La technologie polyvalente du propylène est une version modifiée du craqueur catalytique fluide existant qui augmente les rendements en propylène de plus de 20 % par rapport à cette production. Les sources traditionnelles de propylène comprennent les raffineries et les vapocraqueurs qui produisent moins de sous-produits de propylène. Pour répondre à la demande accrue de propylène, les entreprises pétrochimiques investissent pour développer une technologie adéquate pour faire face aux pénuries de production de propylène. Ces facteurs créeront des opportunités et stimuleront le taux de croissance du marché Propylène.

Impact du COVID-19 sur le marché du propylène

À l’échelle mondiale, l’éclosion de la pandémie de COVID-19 agit comme une opportunité de croissance dans l’industrie du propylène en raison de la demande croissante de masques N95, mais l’offre limitée de propylène en raison des pénuries de main-d’œuvre et des défis logistiques affectent la croissance du marché. De nombreuses entreprises développent des masques généralement réutilisables et augmentent la demande de propylène. De plus, les confinements liés au coronavirus imposés dans plusieurs pays ont stimulé le marché des véhicules de livraison autonomes. De plus, la forte demande de propylène due à l’expansion continue du secteur de l’emballage entraîne la demande de propylène sur le marché.

Portée du marché mondial du propylène

dérivés

Polypropylène

OXYDE de propylène

sperme

acrylonitrile

Acide acrylique et acrylates

Alcool

Etc

écrit

99% pur

99,5 % pur

Etc

technologie de processus de production

vapocraquage

raffinerie

à propos

verticales industrielles

auto

érection

emballage

textile

Etc

application

matière première chimique organique

résine synthétique

produits chimiques raffinés, produits chimiques en bon état

différent

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et du propylène

Les principaux acteurs opérant sur le marché Propylène sont:

LyondellBasell Industries Holdings BV (Pays-Bas)

BASF SE (Allemagne)

SMA (États-Unis)

Global Bio-chem Technology Group Company Limited (중국)

SKC Inc. (Corée)

INEOS rouille (Suisse)

Huntsman International LLC (États-Unis)

Chaoyang Chemicals, Inc. (États-Unis)

Arch Chemicals Inc, (미국)

Midland Company (États-Unis)

Shell PLC (Royaume-Uni)

