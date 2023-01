Le marché du propionate de calcium en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,8 % de 2022 à 2029.

Le marché Asie-Pacifique du propionate de calcium devrait atteindre 133,24 millions de dollars, avec un TCAC de 5,8 % de 2022 à 2029, contre 84,87 millions de dollars en 2021.

La santé et la production animales dépendent fortement des vitamines et des minéraux. Les vitamines sont des substances organiques nécessaires en petites quantités pour effectuer certaines tâches et sont essentielles pour l’utilisation de l’énergie. Les vitamines favorisent également la résistance aux maladies et aident à maintenir un corps sain. Le corps humain contient des oligo-éléments, qui sont des éléments inorganiques. Les minéraux soutiennent la synthèse des protéines, maintiennent l’équilibre hydrique et favorisent la croissance osseuse.

L’hydroxyde de calcium et l’acide propionique sont combinés pour produire du propionate de calcium, un sel organique naturel. Durée de conservation du propionate de calcium.

L’hydroxyde de calcium se combine avec l’acide propionique pour former du propionate de calcium, un sel organique naturel. Parce qu’il empêche la croissance et la formation de moisissures et d’autres bactéries, le propionate de calcium peut prolonger la durée de vie d’une variété d’articles. Il est utilisé comme additif alimentaire pour prolonger la durée de conservation de divers produits, tels que les viandes transformées, le babeurre et d’autres produits laitiers. Les agences de réglementation, y compris la FDA et l’OMS, ont approuvé l’utilisation du propionate de calcium dans de nombreux aliments.

Dynamique du marché du propionate de calcium

conducteur

On s’intéresse de plus en plus à la prévention des maladies du bétail.

L’augmentation de la demande pour prévenir les épidémies chez le bétail devrait alimenter la croissance du marché des aliments pour animaux au propionate de calcium au cours de la période de prévision. En outre, le développement systématique de l’industrie de l’élevage dans les pays en développement devrait alimenter la croissance du marché du propionate de calcium.

La demande croissante de viande bio

La prise de conscience croissante de la disponibilité de divers aliments dans les pays développés devrait freiner davantage la croissance du marché du propionate de calcium. De plus, la forte demande de suppléments nutritionnels chez les animaux monogames offrira des opportunités de croissance supplémentaires pour la croissance du marché du propionate de calcium à l’avenir.

Impact du COVID-19 sur le marché Propionate de calcium

La pandémie de COVID-19 a ébranlé plusieurs marchés, dont celui de l’alimentation animale. La pandémie a nui aux entreprises en perturbant les processus de fabrication et les réseaux de la chaîne d’approvisionnement. Cela a eu un impact énorme sur l’industrie de l’alimentation animale, obligeant de nombreuses entreprises d’alimentation animale à fermer en raison des restrictions de verrouillage. La fermeture des entreprises d’alimentation animale a réduit la demande de vitamines. L’industrie a subi des pertes nettes importantes en raison de fortes baisses de la demande, de la conformité et de la rentabilité. Avec l’assouplissement de la déréglementation, le marché des additifs alimentaires a légèrement augmenté.

Étendue du marché du propionate de calcium en Asie-Pacifique

Le marché du propionate de calcium est segmenté en fonction du type, de la source, de la forme, de la qualité et de l’application. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

les types

encapsulation

non encapsulé

source

la nature

synthétique

former

Poussière

Liquide

Portée

qualité alimentaire

qualité alimentaire

qualité pharmaceutique

qualité industrielle/qualité technique

application

restrictions

nourriture pour animaux

Nourriture et boisson

Analyse régionale/perspectives du marché propionate de calcium

Analyser le marché du propionate de calcium et fournir des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, source, forme, qualité et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du propionate de calcium comprennent la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l’Inde, la Thaïlande, l’Indonésie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, Singapour, le Bangladesh et le reste de l’Asie-Pacifique.

Le secteur naturel est le moteur de la croissance du marché en Chine en raison de la large acceptation des alternatives naturelles pour des modes de vie sains dans la région Asie-Pacifique et de la disponibilité facile des matières premières.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de propionate de calcium

Le paysage concurrentiel du marché Propionate de calcium fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, la situation financière de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les opérations APAC, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le leadership des applications. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché du propionate de calcium sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux fabricants répertoriés pour le marché mondial du propionate de calcium sont:

Chrome Hansen Holding A/S (Dinamarca)

DSM (Pays-Bas)

Du Pont (États-Unis)

Evonik Industries (Allemagne)

Land O Lakes (EE. UU.)

Mitsui & Co., Ltd. (Japon)

Orly (Danemark)

Le Saffré (France)

Toutes les technologies (États-Unis)

