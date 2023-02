Le marché du polyéthylène devrait atteindre 1,69 milliard USD, avec une croissance à un TCAC de 5,29 % de 2022 à 2029 L'apparition de la pandémie de COVID-19 a eu des effets néfastes sur le monde, suivi d'une contraction du PIB et de l'économie mondiale, qui a modifié les habitudes de consommation des consommateurs dans le monde entier. La pandémie en cours a eu un impact négatif sur les principaux utilisateurs finaux de polyéthylène tels que la construction, l'emballage, l'automobile, l'alimentation et les boissons et le transport.

Le marché du polyéthylène était évalué à 1,12 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 1,69 milliard USD d’ ici 2029 , à un TCAC de 5,29 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 . Outre des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une production analyse de la consommation, analyse des brevets et progrès technologique.

Le polyéthylène est un membre important de la famille des résines polyoléfines. C’est le plastique le plus couramment utilisé dans le monde et il est utilisé dans tout, des sacs à provisions et des emballages alimentaires transparents aux bouteilles de détergent et aux réservoirs d’essence de voiture.

Le polyéthylène se présente sous de nombreuses formes et est utilisé pour produire différents types de produits, tels que des films plastiques, des contenants et des sacs en plastique, car ils sont facilement remodelés après avoir été fondus en un liquide. Bien qu’il ait une variété d’utilisations, le polyéthylène est considéré comme un matériau nocif pour l’environnement.

Dynamique du marché du polyéthylène

chauffeur

Demande croissante dans l’industrie de l’emballage

Il existe une variété d’options d’emballage disponibles sur le marché, mais le polyéthylène est le plus couramment utilisé. En raison de ses propriétés uniques telles que la résistance chimique et le faible coût, c’est le plastique le plus durable disponible aujourd’hui. La demande croissante de polyéthylène pour les produits d’emballage dans l’industrie de l’emballage devrait stimuler la croissance du marché.

Augmentation de la demande de produits biosourcés

Le monde réalise un développement durable en réduisant son empreinte carbone. L’augmentation des initiatives des gouvernements et de diverses entreprises dans différentes économies devrait stimuler de manière significative la demande de produits en polyéthylène biosourcé. De plus, les principaux acteurs du marché se tournent vers le développement et la fabrication de polyéthylène biosourcé, qui est la principale raison de la demande croissante de polyéthylène sur le marché.

Demande croissante de polyéthylène haute performance

Le polyéthylène haute performance (HPPE) possède de nombreuses propriétés favorables, telles qu’une résistance élevée aux chocs et une résistance élevée aux solvants organiques puissants tels que les acides et les bases. En raison de son faible coefficient de frottement, le polyéthylène haute performance est utilisé dans diverses applications, notamment la protection des métaux, les applications pharmaceutiques, la lubrification mécanique dans l’industrie alimentaire et des boissons, etc.

Chance

Stratégies de développement croissantes des acteurs du marché

Le marché du polyéthylène est fragmenté avec la présence de plusieurs acteurs du marché. Les principaux acteurs du marché poursuivent constamment diverses stratégies de développement pour obtenir un avantage concurrentiel, gagner des parts de marché et capitaliser sur les opportunités du marché. Par exemple, en mai 2020, UPM Raflatac a lancé une nouvelle gamme Forest Film fabriquée à partir de plastique recyclé post-consommation pour l’emballage des produits.

Impact du COVID-19 sur le marché Polyéthylène

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu des effets néfastes sur le monde, suivi d’une contraction du PIB et de l’économie mondiale, qui a modifié les habitudes de consommation des consommateurs dans le monde entier. La pandémie en cours a eu un impact négatif sur les principaux utilisateurs finaux de polyéthylène tels que la construction, l’emballage, l’automobile, l’alimentation et les boissons et le transport.

D’autre part, l’émergence de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché mondial du polyéthylène, car la demande d’équipements de protection individuelle (EPI) composés de polyéthylène joue un rôle dans la protection des personnes lors de l’utilisation critique de la pandémie de COVID-19.

Portée du marché mondial du polyéthylène

catégorie de produit

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Polyéthylène à densité moyenne (MDPE)

Polyéthylène haute densité (HDPE)

La technologie

Extrusion de films et de feuilles

moulage par injection

soufflage

Infrastructure

mode de vie

autre

utilisateur final

Paquet

faire des réserves

auto

électrique et électronique

drogue

autre

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Polyéthylène

Certains des acteurs clés du marché du polyéthylène sont :

DuPont (États-Unis)

BP (Royaume-Uni)

Energies Totales (France)

Groupe Hanwha (Corée)

Ducor Petrochemicals (Pays-Bas)

Formosa Plastics Corporation (Taïwan)

