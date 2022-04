Le marché du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé devrait atteindre 3 815,1 dollars américains d’ici 2026 | TCAC : 13,4 % : Astute Analytica

Selon l’étude entreprise par Astute Analytica, le marché mondial du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé devrait connaître une croissance de ses revenus de 2 013.1 millions de dollars US en 2021 à 3 815.1 millions de dollars US.d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 13.4 % sur la période de prévision 2022-2026. En termes de volume, le marché devrait connaître un TCAC de 12.2 % sur la période de projection. UHMWPE (polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé) est un plastique extrêmement résistant avec une résistance élevée à l’abrasion et à l’usure. UHMWPE est inodore, insipide et non toxique. Il incarne toutes les caractéristiques du polyéthylène haute densité (HDPE) avec les traits supplémentaires d’être résistant aux acides concentrés et aux alcalis, ainsi qu’à de nombreux solvants organiques. De plus, il est très résistant aux produits chimiques corrosifs, a une absorption d’humidité extrêmement faible et un très faible coefficient de frottement, est autolubrifiant et est très résistant à l’abrasion.

Le marché est principalement influencé par des facteurs tels que l’augmentation de la population gériatrique associée à une demande accrue d’implants orthopédiques, une large gamme d’applications de UHMW PE et une demande croissante de véhicules électriques. L’UHMWPE a une histoire clinique en tant que biomatériau utilisé dans les implants de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. L’augmentation de la population gériatrique est l’un des principaux moteurs de la demande d’UHMWPE. Cela peut être attribué au besoin croissant de soins de santé et d’implants médicaux chez les personnes âgées. La population âgée augmente dans des pays comme la Chine et le Japon. De plus, en raison des propriétés de l’UHMWPE telles que le rapport résistance / poids élevé, l’autolubrification, l’insonorisation supérieure, l’excellente isolation diélectrique et électrique, la résistance chimique et la résistance aux chocs, il existe une forte demande pour le PE UHMW de la part des fabricants d’implants orthopédiques et pièces pour dispositifs médicaux. De plus, des industries telles que l’automobile, les équipements industriels et lourds, l’électronique et autres adoptent fortement l’utilisation du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé en raison de ses propriétés bénéfiques et de sa résistance à la traction. En outre, l’augmentation des véhicules électriques devrait augmenter la demande d’UHMWPE car il est utilisé comme séparateur de batterie dans les batteries de véhicules électriques ainsi que pour fabriquer des pièces de rechange pour véhicules électriques. Cependant,

Analyse de segmentation

Le segment des feuilles a la part la plus élevée sur le marché mondial de l’UHMWPE en 2021

Sur la base de la forme, le marché mondial du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé est classé en feuilles, tiges et tubes, fibres, films, rubans et autres.

Parmi ceux-ci, le segment des feuilles détient la part la plus élevée du marché mondial de l’UHMWPE en 2021 et devrait continuer à dominer au cours de la période de projection. Les feuilles de polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé sont utilisées pour le revêtement des goulottes et des trémies ainsi que dans les environnements de production alimentaire où de grands volumes de conteneurs tels que des canettes ou des bouteilles doivent être guidés le long de convoyeurs ou de lignes de production.

La qualité médicale et les prothèses sont le principal segment d’application du marché UHMWPE

En termes d’application, le marché est segmenté en qualité médicale et prothèses, pièces de machines de transformation des aliments, traitement de l’eau, bandes d’usure et rails de guidage, pièces de machines d’emballage, pare-chocs, protections de pile et défenses de quai, convoyeurs à grande vitesse, roues en étoile et roue libre pignons, goulotte, trémie et revêtements de lit de camion, batteries et autres. Le segment de qualité médicale et de prothèses est en tête du marché en 2021, en raison d’une population gériatrique croissante et d’un nombre croissant d’implants orthopédiques à travers le monde. La deuxième application la plus importante d’UHMWPE concerne les pare-chocs, les protections de pile et les défenses de quai

Le segment des équipements industriels est le plus grand utilisateur final d’UHMWPE en 2021

Sur la base de l’utilisation finale, le marché UHMWPE est classé en soins de santé et médical, aérospatial, défense et transport maritime, pétrole et gaz, automobile et transport, électronique, fibres et textiles, sports et loisirs, équipement industriel et lourd, loisirs et consommation, tuyauterie et exploitation minière, manutention, filtration de l’eau, aliments et boissons, produits chimiques et autres. Parmi ceux-ci, le segment des équipements industriels détient la part de marché la plus élevée en 2021, tandis que le segment des soins de santé et médical a le TCAC le plus élevé sur la période de projection. La polyvalence du polyéthylène UHMW en a fait un plastique populaire pour d’innombrables applications industrielles et médicales qui nécessitent durabilité, faible frottement et résistance chimique.

L’Amérique du Nord domine le marché mondial UHMWPE en 2021

L’Amérique du Nord domine le marché mondial de l’UHMWPE en 2021 et on estime en outre qu’elle continuera de dominer au cours de la période de projection 2022-2026. La présence d’acteurs clés du marché dans la région ainsi que l’adoption généralisée du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé dans de nombreuses industries telles que l’aérospatiale et la défense, l’automobile et la santé, entre autres, propulsent la croissance du marché. L’ Asie-Pacifique a le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de l’augmentation du tourisme médical dans la région.

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 2 013,1 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2026 3 815,1 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 13,4 % de 2022 à 2026 Année de référence 2021 Période de prévision 2022-2026 Principaux acteurs du marché LyondellBasell Industries Holdings BV, Celanese Corporation, Mitsubishi Chemical Advanced Materials Group of Companies, Mitsui Chemicals, Inc. et Braskem SA, entre autres Segments couverts Par formulaire, par application, par utilisation finale, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Paysage concurrentiel

Celanese Corporation produit des solutions chimiques différenciées et des matériaux spécialisés. La société a deux cœurs de métier, Acetyl Chain et Materials Solutions. Sous Material Solutions, la société opère dans les segments d’activité des matériaux d’ingénierie avancés et des spécialités grand public. Le polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé (« UHMW-PE ») appartient à la catégorie des matériaux d’ingénierie de pointe.

Mitsubishi Chemical Advanced Materials est un fabricant de matériaux thermoplastiques hautes performances sous forme de produits semi-finis et de pièces finies. Ses thermoplastiques et composites techniques spécialisés offrent des performances supérieures aux métaux et autres matériaux et sont utilisés dans un large éventail d’applications, principalement dans l’industrie des biens d’équipement.

LyondellBasell est active dans les plastiques, les produits chimiques et le raffinage. La société propose divers produits, notamment des produits chimiques, des polymères, des solutions de polymères avancées, des carburants, des technologies et des systèmes de qualité. Dans le segment des polymères, la société opère dans le polyéthylène (PE) à poids moléculaire ultra élevé (UHMW), qui combine une résistance à l’abrasion exceptionnelle et un faible coefficient de frottement avec une résistance aux chocs exceptionnelle.

Mitsui Chemicals, Inc. fabrique et vend des produits pétrochimiques et des produits chimiques inorganiques industriels. Elle opère à travers les segments suivants : mobilité, soins de santé, alimentation et emballage, matériaux de base et autres. La société fournit du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé par le biais de son segment des matériaux de base.

Crown Plastics Co., Inc., dont le siège est à Harrison, Ohio, est un fabricant de polyéthylène UHMW de faible épaisseur. Crown Plastics Company a maîtrisé l’art du traitement de surface de l’UHMW pour accepter les adhésifs, ouvrant ainsi un large éventail de possibilités d’application de l’UHMW

Présentation de la segmentation

Voici les différents segments du marché mondial du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé :

Par segment de forme du marché mondial du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé est sous-segmenté en: Des draps Tiges et tubes Fibres Films Bandes Autres

Par segment d’application du marché mondial du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé est sous-segmenté en: Qualité médicale et prothèses Pièces de machines de transformation des aliments Traitement de l’eau Bandes d’usure et rails de guidage Pièces de machines d’emballage Piles Pare-chocs, garde-piles et défenses de quai Convoyeurs à grande vitesse Roues en étoile et pignons fous Chute, trémie et revêtements de lit de camion Autres

Par segment d’industrie d’utilisation finale du marché mondial du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé est sous-segmenté en: Santé et médecine Aéronautique, défense et transport maritime Pétrole et gaz Automobile et transport Électronique Fibres et textiles Sports & Loisirs Équipement industriel et lourd Loisirs et Consommateur Tuyauterie et exploitation minière Manipulation du matériel Filtration de l’eau Nourriture et boissons Chimique Autres

Le segment par région du marché mondial du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique Reste de l’Amérique du Nord L’Europe  Europe de l’Ouest La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Reste de l’Europe occidentale L’Europe de l’Est Pologne Russie Reste de l’Europe de l’Est Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Reste de l’APAC Moyen-Orient Émirats arabes unis Arabie Saoudite Reste du Moyen-Orient Afrique Afrique du Sud Reste de l’ Afrique Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud



