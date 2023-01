Le marché du polybutylène succinate (PBS) en Europe devrait connaître une croissance significative d’ici 2029

Le marché du succinate de polybutylène (PBS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait atteindre 46 395 380 USD d’ici 2028 à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le polybutylène succinate d’ Europe (PBS Market Report) révèle la dynamique du marché clé de l’industrie.Ce rapport de renseignement comprend une enquête basée sur le scénario actuel, l’historique et les prévisions futures.Le rapport contient des informations relatives à la taille du marché, aux revenus, à la production, au composé Différentes prévisions de marché liées au taux de croissance annuel, à la consommation, à la marge brute, aux graphiques, aux graphiques, aux camemberts, aux prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principaux moteurs et contraintes de ce marché, le rapport donne également un aperçu des tendances et tendances futures du marché. Le développement est étudié de manière approfondie.Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché dans l’industrie, y compris leur profil d’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT.Il présente un aperçu à 360 degrés du paysage concurrentiel de l’industrie.

Le succinate de polybutylène (PBS) est une résine polymère thermoplastique de la famille des polyesters. Le PBS est un polyester aliphatique biodégradable aux propriétés comparables au polypropylène. C’est un polymère biodégradable ou en décomposition avec une température de fusion élevée et une bonne ténacité. C’est un polymère semi-cristallin polyvalent avec une structure semi-cristalline.

Plusieurs facteurs déterminants associés au marché du polybutylène succinate (PBS) comprennent la préférence croissante pour les produits écologiques et biodégradables pour les emballages et la demande croissante de PBS dans les intérieurs automobiles. Pour répondre à la demande croissante de produits en polybutylène succinate (PBS) dans l’industrie pétrolière et gazière, plusieurs entreprises augmentent leur capacité de production et signent des accords dans différentes régions. Les principales contraintes susceptibles d’affecter le marché du polybutylène succinate (PBS) sont les réactions de cristallisation rapide qui réduisent les propriétés de résistance et les prix imprévisibles des matières premières. La fluctuation des prix des matières premières peut affecter la croissance future du marché.

Accédez à un exemple de rapport PDF (comprend des graphiques, des graphiques et des figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-polybutylene-succinate-pbs-market

Les principaux acteurs du marché engagés sur le marché du polybutylène succinate (PBS) sont Mitsubishi Chemical Corporation, BASF SE, Wacker Chemie AG, Eastman Chemical Company, SHOWA DENKO KK, Roquette Frères., BioAmber Inc., FILLPLAS, NaturePlast et Bio-disposable (un filiale d’Inchel Technology Group Limited.) .etc.

Portée du polybutylène succinate en Europe (rapport sur le marché PBS):

L’étude examine les principaux acteurs du polybutylène succinate ( marché PBS) en Europe, en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur gamme de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les acteurs à prévoir la future dynamique concurrentielle de l’activité Global Europe Polybutylène Succinate (PBS).

Le marché du succinate de polybutylène (PBS) est segmenté en produit, processus, application, utilisation, couche d’emballage, utilisation finale. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du succinate de polybutylène (PBS) est segmenté en succinate de polybutylène conventionnel (PBS) et en succinate de polybutylène biosourcé (PBS). Le segment du succinate de polybutylène (PBS) conventionnel devrait dominer le marché d’ici 2021, car le succinate de polybutylène (PBS) conventionnel peut facilement se décomposer dans le sol sans affecter l’environnement, ce qui augmentera sa demande mondiale.

Sur la base du procédé, le marché du succinate de polybutylène (PBS) est segmenté en transestérification et estérification directe. Le segment de la transestérification devrait dominer le marché mondial d’ici 2021, car le procédé de transestérification est disponible pour la production de masse, ce qui augmentera la demande de procédé de transestérification au polybutylène succinate (PBS).

Sur la base de l’application, le marché du polybutylène succinate (PBS) est segmenté en sacs, films de paillage, films d’emballage, produits d’hygiène jetables, filets de pêche, capsules de café, composites bois-plastique et autres. Le segment du paillis devrait dominer le marché d’ici 2021 dans un contexte de demande croissante de produits agricoles dans le monde.

Sur la base de l’application, le marché du succinate de polybutylène (PBS) est segmenté en produits à usage unique et réutilisables. Le segment réutilisable devrait dominer à l’échelle mondiale d’ici 2021, car les produits PBS réutilisables sont plus rentables que les produits PBS à usage unique.

Sur la base de la couche d’emballage, le marché du succinate de polybutylène (PBS) est segmenté en emballage primaire, emballage secondaire et emballage tertiaire. Le segment des emballages primaires devrait dominer le marché d’ici 2021, car les emballages primaires attirent davantage de clients pour acheter plus de marchandises, permettant ainsi aux emballages primaires de dominer le marché.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché du polybutylène succinate (PBS) est segmenté en emballage, agriculture, textile, biens de consommation, électricité et électronique, automobile et autres. Le segment de l’emballage devrait dominer le marché d’ici 2021, car la demande croissante de produits d’emballage dans toutes les industries a donné à l’emballage une position dominante sur le marché.

Voir le rapport complet, y compris la table des matières et les graphiques : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-polybutylène-succinate-pbs-market

Analyse régionale du polybutylène succinate (marché PBS) en Europe:

Le rapport d’étude de marché Global Europe Polybutylène Succinate (PBS) présente en détail les tendances actuelles du marché, un aperçu du développement et plusieurs méthodologies de recherche Il illustre les facteurs clés manipulant directement le marché tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et la gamme de produits. , même un petit changement dans un profil de produit peut faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (USA, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Perspectives post covid-19 :

Les lecteurs de cette section comprendront comment le scénario du marché européen du polybutylène succinate (PBS) a changé à l’échelle mondiale pendant et après la pandémie.L’étude prend en considération la production, la demande, la consommation et la chaîne d’approvisionnement, etc.Les experts du marché ont également souligné les facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

Quelles informations le polybutylène succinate en Europe (PBS Market Report) offre-t-il aux lecteurs ?

➜ Succinate de polybutylène européen (fragmentation PBS basée sur le type de produit, l’utilisation finale et la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et de l’état du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits par succinate de polybutylène européen (acteur PBS)

➜ Diverses réglementations de divers gouvernements sur la consommation européenne de succinate de polybutylène (détails PBS)

➜ Impact des technologies modernes telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché européen mondial du polybutylène succinate (PBS Market).

Divisé en 13 sections pour afficher le Succinate de polybutylène européen mondial (marché PBS :

Chapitre 1: Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre deux : Concurrence sur le marché des fabricants

Chapitre trois : Production par région

Chapitre quatre : Consommation régionale

Chapitre 5 : Production, revenus et part de marché par type

Chapitre 6 : Consommation par application, part de marché (%) et taux de croissance par application

Chapitre sept : Portraits et analyse complets des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, frais généraux de fabrication régionaux

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre onze : Analyse des facteurs influençant le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13: Succinate de polybutylène en Europe (résultats et conclusion de l’étude de marché PBS, annexe, méthodologie et source de données

Achetez ce rapport Premium @ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/europe-polybutylene-succinate-pbs-market

Découvrez d’autres rapports :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-thin-film-coatings-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-talc-chlorite-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-unidirectional-tapes-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polyamide-imide-resin-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-synthetic-paper-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-thermoplastic-polyamide-elastomers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-splicing-tapes-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-self-healing-coatings-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-rodenticides-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sustained-release-coating-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-recycled-glass-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-xylene-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nitrobenzene-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-self-healing-materials-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tyrene-butadiene-latex-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-unpressed-polyester-resins-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-plastic-films-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polyaspartic-coatings-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-neoprene-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-styrène-market

Nous contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : – corporatesales@databridgemarketresearch.com