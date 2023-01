Le marché du polyamide fournit des informations sur la croissance historique, l’analyse, les opportunités et les prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché du polyamide était évalué à 34,98 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 51,88 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,05 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Le polyamide est un polymère lié par des liaisons amide. Des tissus comme la soie, la laine et le nylon sont tous des exemples de polyamides. La soie et la laine sont des polyamides naturels, tandis que le nylon est un polyamide synthétique. Les thermoplastiques polyamides synthétiques sont essentiels en ingénierie car ils offrent des performances élevées à un prix raisonnable. Le polyamide peut donner une forme tissée lorsqu’il est produit sous forme de tissu, ou il peut prendre une structure plus dure et plus robuste lorsqu’il est coulé sous forme de résine. Il peut parfois être tissé pour un mélange unique de flexibilité et de résistance

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du polyamide sont:

BASF SE (Allemagne)

LEALEA ENTREPRISE CO., LTD. (Taïwan)

DSM (Pays-Bas)

Ascend Performance Materials (États-Unis)

Investir (États-Unis)

Arkema (France)

Evonik (Allemagne)

Société RTP (États-Unis)

KRAIBURG TPE GMBH & CO. KG (Allemagne)

KURARAY CO., LTD (Japon)

SABIC (Arabie du Sud)

LG Chem, (Corée du Sud)

Huntsman International LLC (États-Unis)

LyondellBasell Industries Holdings BV (États-Unis)

Exxon Mobil Corporation (États-Unis)

KRATON CORPORATION (États-Unis)

Lubrizol (États-Unis)

Celanese Corporation (États-Unis)

Asahi Kasei Corporation (Japon)

TSRC (Taïwan)

Tosoh (Taïwan)

Dynamique du marché des polyamides

Conducteurs

Demande dans le secteur automobile

Augmenter la demande dans le secteur automobile de polyamide pour former des collecteurs d’admission d’air, des couvercles de soupapes, des couvercles de moteur et des conteneurs d’airbag et utilisé pour les composants externes tels que les enjoliveurs, les poignées, les grilles et les bouchons de carburant. Ces composants peuvent également utiliser du métal, mais le polyamide les rend plus légers et plus économes en carburant pour les voitures et réduit également les coûts de production.

Forte demande de polyamide biosourcé

Les polyamides biosourcés sont une forme de polyamide qui gagne du terrain en raison des préoccupations environnementales croissantes liées à la consommation de polyamides à base de combustibles fossiles. Leur faible taux d’absorption d’humidité amélioré, leur résistance chimique et leur résistance aux chocs plus élevée que leurs homologues traditionnels ont augmenté leur utilisation dans plusieurs applications telles que les pneus, les articles de sport, les gaines de câbles, les tapis et les tuyaux flexibles de gaz et d’huile. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché du polyamide.

Utilisation dans l’industrie textile

Les polyamides sont utilisés pour fabriquer les fibres et sont produits sous diverses formes, comme filament de tapis, filament textile et filament industriel. Par exemple, pour les cordes. Cependant, pour les fibres discontinues et les filaments continus, qui sont filés à partir du polymère fondu à des vitesses très élevées, il est très important de contrôler la chimie du polymère et le fil est produit afin de confirmer la production du matériau de haute qualité qui a nécessité pour les finalités particulières.

Des opportunités

Les applications généralisées du polyamide dans l’industrie de l’emballage dans le monde entier constitueront l’un des principaux facteurs qui stimuleront la croissance du marché. L’augmentation de la demande de polyamide dans plusieurs secteurs, par exemple l’emballage, l’automobile, l’électricité et l’électronique, les machines, les textiles et les biens de consommation, accélère la croissance du marché. L’augmentation de l’inclinaison vers la comparaison du polyamide avec les métaux dans les collecteurs d’admission d’air automobile influence davantage le marché. De plus, la croissance de la recherche et développement et de l’industrie électrique et électronique affecte positivement le marché du polyamide. De plus, le développement est le besoin croissant de matières premières légères dans les secteurs des transports et de l’automobile pour étendre les opportunités bénéfiques aux acteurs du marché au cours de la période de prévision.

Contraintes/ Défis

Les polyamides sont des matériaux très utiles mais absorbent parfois l’eau, ce qui est défavorable pour le marché car le polyamide mouillé a 50% de résistance à la traction en moins que le polyamide sec. Le polyamide peut aussi parfois rétrécir lors de la coulée, de sorte que ces propriétés entraveront le taux de croissance du marché du polyamide. La concurrence des alternatives à base d’élastomères et la fluctuation des prix des matières premières devraient entraver la croissance du marché du polyamide. La présence de règles gouvernementales strictes devrait également défier le marché du polyamide au cours de la période de prévision

Portée du marché mondial du polyamide

Le marché du polyamide est segmenté en fonction du type, de la classe, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

PA 6

PA 66

Polyamides Bio

Polyamides de spécialité

Classe

Polyamides aliphatiques

Semi-Aromatique

Polyamides aromatiques

Application

Fibres

Fils et Câbles

impression en 3D

Équipement sportif

Composants du moteur

Freins et pièces de transmission

Articles ménagers et appareils électroménagers

Utilisateur final

Automobile

Électrique et Électronique

Textile

Aéronautique et Défense

Emballage

Biens de consommation

Analyse régionale du marché Polyamide :

Le rapport de recherche mondial sur les Marché du polyamide détaille les tendances en cours du marché, les grandes lignes du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner d’énormes perturbations des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Perspectives post-covid-19 :

Les lecteurs de la section comprendront comment le scénario du marché Polyamide a changé à travers le monde pendant la pandémie et après la pandémie. L’étude est réalisée en gardant à l’esprit les changements dans des aspects tels que la production, la demande, la consommation et la chaîne d’approvisionnement. Les experts du marché ont également mis en évidence les facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

Quelles informations le rapport sur le marché Polyamide fournit-il aux lecteurs ?

➜ Fragmentation du polyamide en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et de la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et du paysage actuel du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur Polyamide

➜ Les différentes réglementations imposées par les gouvernements sur la consommation de Polyamide en détail

➜ Impact des technologies modernes, telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial Polyamide.

Il y a 13 sections pour présenter le marché mondial de Polyamide:

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2: Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage complet et analyse des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, Analyse des matières premières, Dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion des études de marché sur le polyamide, annexe, méthodologie et source de données

