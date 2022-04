Le marché du plastique de thermoformage évolue-t-il radicalement ? Et si l’histoire était un guide 2021-2028 | Anchor Packaging, Sabert Corporation, Sonoco Products Company, etc.

La taille du marché du thermoformage en plastique devrait atteindre 55,38 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 5,3% sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La hausse des dépenses de consommation sur les produits emballés et transformés et la tendance croissante des achats en ligne devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

L’utilisation généralisée des plastiques de thermoformage dans les emballages alimentaires propulse la croissance du marché mondial. Le besoin de ces plastiques dans l’industrie alimentaire est considérablement élevé car les emballages alimentaires exigent des matériaux d’emballage de meilleure qualité pour fournir une protection contre les germes, les odeurs et l’humidité que les plastiques de thermoformage offrent. De plus, ces plastiques ont récemment été utilisés dans l’emballage de produits pharmaceutiques, ce qui devrait soutenir davantage la croissance des revenus du marché.

Principales entreprises : Fabri-Kal Corp., Berry Global, Inc., Pactiv LLC, D&W Fine Pack LLC, Amcor plc , Dart Container Corporation, Anchor Packaging, Sabert Corporation, Sonoco Products Company et Silgan Plastics Corporation.

De plus, les plastiques de thermoformage sont largement utilisés dans l’industrie de la construction pour fabriquer des meubles, du béton et des revêtements de sol, ce qui devrait alimenter la croissance des revenus du marché tout au long de la période de prévision. La déflexion thermique, la résistance chimique, la rigidité diélectrique, la rigidité et d’autres caractéristiques sont responsables de l’adoption des plastiques de thermoformage dans les équipements électriques et électroniques, entraînant ainsi une augmentation des ventes et de la consommation de produits, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Les entreprises impliquées dans la découverte, la production et le traitement des ressources brutes sont classées dans le secteur des matériaux de base. L’exploitation minière et l’affinage des métaux, les produits chimiques et les produits forestiers font tous partie de cette industrie.

Les entreprises qui fournissent la majorité des matériaux nécessaires à la construction se retrouvent dans ce secteur. Par conséquent, les entreprises et leurs actions sont sensibles aux changements de cycle économique. Lorsque l’économie est robuste, ils ont tendance à prospérer.

L’acquisition physique, le développement et le traitement initial des nombreux articles souvent appelés matières premières sont tous pris en charge par des entreprises du secteur des matériaux de base. Les exemples incluent l’huile, l’or et la pierre.

Le segment du polypropylène (PP) devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial du plastique thermoformé au cours de la période de prévision. Le PP répond fortement à la pression et à la vitesse d’injection, et s’accumule rapidement dans le moule, ce qui, à son tour, permet au mouleur d’atteindre un niveau de production élevé. Cela donne au PP une place distincte dans la fabrication de plastiques de thermoformage dans l’industrie du moulage plastique. Il offre également une excellente résistance au frottement et aux produits chimiques, une meilleure stabilité dimensionnelle et une finition de surface complète améliorée.

du polyméthacrylate de méthyle (PMMA) devrait enregistrer une croissance significative de ses revenus au cours de la période de prévision. Cela s’explique par les avantages qu’il offre, tels qu’une dureté de surface élevée, une transmission de la lumière et une longue durée de vie, ainsi qu’une bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV. Il est écologique et entièrement recyclable.

Le segment de la jauge mince devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision. Les plastiques de thermoformage à faible épaisseur sont utilisés dans le secteur de la santé pour fabriquer divers produits tels que des plateaux d’emballage de dispositifs médicaux.

Le segment des emballages alimentaires devrait représenter une part de revenus plus importante sur le marché mondial du plastique de thermoformage au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de contenants allant au micro-ondes, de produits jetables, d’emballages à sandwich, de gobelets et de plateaux. La propagation du virus COVID-19 a également accru la sensibilisation des consommateurs à l’importance de l’hygiène et de la désinfection, ce qui a entraîné une demande croissante d’aliments emballés de haute qualité.

L’Amérique du Nord devrait représenter une part importante des revenus du marché mondial du plastique de thermoformage au cours de la période de prévision, en raison de l’industrialisation rapide et de l’amélioration technologique continue dans l’industrie de l’emballage. De plus, l’utilisation accrue des plastiques de thermoformage dans l’industrie alimentaire pour l’emballage des légumes, des fruits, de la viande, du poisson, des confiseries, de la volaille et des plats cuisinés stimule la demande de plastiques de thermoformage dans cette région. La pandémie de COVID-19 a entraîné une forte demande de plastiques dans la production d’emballages de médicaments, de plateaux médicaux, de seringues et autres.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial du plastique de thermoformage en fonction du type de plastique, du type de thermoformage, du type de pièces, de l’application et de la région :

Perspectives du type de plastique (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Polypropylène (PP)

Polystyrène (PS)

Polyéthylène téréphtalate (PET)

Polyéthylène (PE)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Polymères biodégradables

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Polystyrène à fort impact (HIPS)

Perspectives du type de thermoformage (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Formé sous pression

Formé sous vide

Mécanique formé

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Soins de santé

Emballages alimentaires

Électrique et Électronique

Emballage automobile

Construction

Biens de consommation et appareils électroménagers

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

