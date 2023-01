Le marché du phtalate de diéthyle devrait croître à un TCAC de 4,1 %, principaux acteurs clés, part, taille, croissance et tendances d’ici 2030

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de Data Bridge Market de 350 pages intitulée « Marché mondial du phtalate de diéthyle” avec plus de 100 tableaux de données de marché, des camemberts, des graphiques et des chiffres répartis sur les pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Le rapport de recherche sur le marché du phtalate de diéthyle fonctionne comme la meilleure solution pour connaître les tendances et les opportunités dans l’industrie du marché du phtalate de diéthyle. Le rapport a été conçu avec les outils les plus excellents et supérieurs de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse des données de marché. Ce rapport donne une perspective plus large du marché avec ses analyses et analyses de marché globales. Les informations statistiques, faits et chiffres fournis via ce rapport aident les entreprises du secteur des Marché du phtalate de diéthyle à maximiser ou minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande. Les marchés du phtalate de diéthyle ressemblent aux marchés financiers traditionnels à plusieurs égards. Les marchés du phtalate de diéthyle ont potentiellement beaucoup en commun avec les marchés boursiers. Les événements sur lesquels des paris sont faits peuvent être n’importe quoi, des activités plus traditionnelles telles que le chien ou le cheval aux sports comme le football américain et le football. Les paris sont normalement effectués par l’intermédiaire de bookmakers, également appelés paris sportifs. Ces bookmakers opèrent à la fois en tant qu’établissements terrestres tels que dans les casinos ou les magasins de paris et en ligne.

Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 6 984 141 700 USD d’ici 2030 . Le principal facteur de croissance du marché du phtalate de diéthyle est la consommation croissante de cosmétiques et de produits de soins personnels des industries cosmétiques et la demande croissante de phtalate de diéthyle de l’industrie du plastique.

Aperçu du marché:

Le phtalate de diéthyle est un composé chimique qui appartient à la famille des esters de phtalate et est un ester diéthylique de l’acide phtalique. Le phtalate de diéthyle est un liquide incolore, clair et légèrement plus dense que l’eau. Le phtalate de diéthyle n’est pas facilement inflammable. Dans l’industrie, le phtalate de diéthyle est également connu sous le nom de solvanol. Le phtalate de diéthyle est généralement synthétisé via les procédés Ald-Ox ou Oxo. Le phtalate de diéthyle peut également être synthétisé en faisant réagir de l’anhydride phtalique avec de l’éthanol en présence d’acide sulfurique concentré comme catalyseur. La pureté du phtalate de diéthyle varie généralement de 98 % à 99,5 %.

Le rapport sur le marché du phtalate de diéthyle fournit des détails sur les nouveaux développements de parts de marché et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes changements dans la réglementation du marché approbations de produits décisions stratégiques lancements de produits expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Opportunités

Utilisation croissante du phtalate de diéthyle pour produire des plastifiants pour l’industrie automobile

Dans le monde d’aujourd’hui, il y a un énorme besoin de réduire le poids et la consommation de carburant. Par conséquent, les phtalates de diéthyle sont utilisés dans les plastiques automobiles comme l’un des principaux matériaux. Un tiers d’un véhicule automobile moyen est composé de plastique, notamment des tableaux de bord, des capots de moteur, des sièges, des panneaux muraux intérieurs, des carburateurs, des poignées, des isolations de câbles, des revêtements de caisse de camion et bien d’autres. Polypropylène, chlorure de polyvinyle, polystyrène, polycarbonate et polyéthylène font partie des plastiques utilisés dans la construction de véhicules automobiles. Le phtalate de diéthyle est l’un des plastifiants largement utilisés pour fabriquer ces plastiques et polymères. Ils rendent le plastique plus souple. De plus, le DEP est un matériau biodégradable et est également utilisé dans la fabrication de pièces automobiles et de tubes utilisés dans les traitements médicaux et les diagnostics.

Expansion de l’industrie de l’emballage

Dans l’industrie de l’emballage, le papier bulle et les films plastiques sont quelques-uns des matériaux d’emballage utilisés. Pour fabriquer de tels matériaux, des plastifiants tels que le phtalate de diéthyle sont effectivement utilisés en grande quantité. Le phtalate de diéthyle est utilisé comme plastifiant pour les films et feuilles en plastique d’ester de cellulose tels que les emballages sous blister photographiques et les applications de ruban et les articles moulés et extrudés. Par conséquent, la demande de phtalate de diéthyle augmentera dans les années à venir à mesure que l’industrie de l’emballage se développera, ce qui devrait offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché mondial du phtalate de diéthyle.

Certains des principaux acteurs du marché opérant sur le marché du phtalate de diéthyle sont:

Thirumalai Chemicals Ltd

IG Petrochemicals Ltd

CI Chemicals (Inde) Pvt. Ltd

Indo Nippon Chemical Co Ltd

Agro Extracts Limited

Maharashtra Aldéhydes & Chemicals Ltd

Produits chimiques pharmaceutiques MaaS

Nishant Organics Pvt. Ltd

Spectre Chimique

LobaChemie Pvt. Ltd

Groupe Polynt SpA KLJ

Démon Chemicals Co Ltd

PCIPL

West India Chemical International

Objectifs de recherche

Étudier et prévoir la taille du marché de ce marché mondial

Pour analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse des cinq forces de Porte, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs

Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région

Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre les principales régions du monde

Analyser le potentiel et les avantages du marché des régions clés mondiales, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques

Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou inhibent la croissance du marché

Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance

Analyser stratégiquement chaque sous-marché en ce qui concerne la tendance de croissance individuelle et sa contribution au marché

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance

Dynamique du marché du phtalate de diéthyle

Conducteurs

Augmentation de la consommation de cosmétiques et de produits de soins personnels

La consommation de produits cosmétiques et de soins personnels a augmenté de manière significative en raison de l’importance croissante accordée par les individus à la santé de la peau et à l’hygiène personnelle. La jeune génération connaît l’importance des soins de la peau et a commencé à utiliser à grande échelle des cosmétiques et des produits personnels tels que des vernis à ongles, des laques pour les cheveux, des lotions après-rasage, des nettoyants et des shampooings. Les produits anti-âge et de protection solaire ont une base d’utilisateurs élevée car les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’apparence et des rayons nocifs du soleil. En outre, l’économie croissante et le mode de vie en développement ont entraîné une augmentation des dépenses de soins personnels, en particulier chez les femmes. Ces produits cosmétiques et de soins personnels en développement se sont développés au fil des ans et dans l’avenir. En outre,

Demande croissante de phtalate de diéthyle dans l’industrie du plastique et des polymères

Le phtalate de diéthyle est utilisé dans l’industrie des polymères et des plastiques pour rendre le produit final plus flexible. L’industrialisation accélérée, l’augmentation des revenus, l’évolution du mode de vie et l’application accrue de produits à base de polymères dans la vie quotidienne ont provoqué l’essor de l’industrie des polymères. Les polymères sont utilisés dans les soins de santé, l’agriculture, l’habillement, le logement, les meubles, l’électronique et la construction. Un plastifiant ou adoucissant est une substance ou un matériau incorporé dans un matériau (généralement un plastique ou un élastomère) pour augmenter sa flexibilité, sa maniabilité ou sa capacité de dilatation. Un plastifiant peut réduire la viscosité à l’état fondu, abaisser la température de la transition du second ordre ou abaisser le module d’élasticité de la masse fondue.

Adoption des phtalates de diéthyle dans les techniques agricoles modernes

Le phtalate de diéthyle est utilisé dans les produits agrochimiques pour éloigner les insectes et les ravageurs des cultures. En raison de l’augmentation des attaques d’insectes sur les cultures, la demande d’insecticides augmente également. Des ingrédients inertes tels que le phtalate de diéthyle sont utilisés dans les pesticides appliqués aux animaux pour la production alimentaire. On s’attend à ce que cela stimule l’utilisation du phtalate de diéthyle dans les insecticides et les pesticides, ce qui contribue généralement à la croissance des revenus des agriculteurs.

De plus, ces esters d’acide phtalique non seulement s’infiltrent des emballages dans les engrais et les pesticides, mais ils sont également utilisés comme solvant dans de nombreux pesticides. Dans l’agriculture moderne, une vaste utilisation des tuyaux en PVC est en cours dans l’agriculture. Pour fabriquer ces tuyaux en PVC, le phtalate de diéthyle est utilisé comme plastifiant.

Portée du marché du phtalate de diéthyle

Le marché du phtalate de diéthyle est classé en fonction du type de pureté, du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Type de pureté

Haute pureté (≤99%)

Ultra-haute pureté (≥99,5 %)

Sur la base de la pureté, le marché du phtalate de diéthyle est segmenté en haute pureté (≤ 99 %) et ultra haute pureté (≥ 99,5 %).

Par type

Niveau industriel

Qualité cosmétique

Autres

Sur la base du type, le marché du phtalate de diéthyle est segmenté en qualité industrielle, cosmétique et autres.

Application

Plastifiant

Liant

Ingrédient cosmétique

Solvant

Dénaturant d’alcool

Sur la base de l’application, le marché du phtalate de diéthyle est segmenté en plastifiant, liant, ingrédient cosmétique, solvant et dénaturant d’alcool.

Utilisateur final

Emballage

Cosmétique et soins personnels

Plastiques et polymères

Tensioactifs

Produits agrochimiques

Des peintures

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du phtalate de diéthyle est segmenté en emballages, cosmétiques et soins personnels, plastiques et polymères, tensioactifs, produits agrochimiques, peintures et autres.



Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial Phtalate de diéthyle:

Chapitre 1: Introduction, informations de base sur le marché mondial du phtalate de diéthyle et aperçu des produits

Chapitre 2: Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Phtalate de diéthyle

Chapitre 3: Dynamique du marché du phtalate de diéthyle – facteurs de croissance moteurs, forces perturbatrices, tendances et défis et opportunités

Chapitre 4: Analyse des facteurs de marché, chaîne de valeur du marché du phtalate de diéthyle, modèle PESTEL & PORTER, entropie du marché, analyse des brevets / marques

Chapitre 5 : Analyse des joueurs ; Paysage concurrentiel, analyse du groupe de pairs du marché du phtalate de diéthyle, analyse stratégique du groupe, cartographie perpétuelle, matrice BCG et profilage de l’entreprise

Chapitre 6 : Affichage de la taille des revenus du marché par type, application/utilisateurs verticaux ou finaux, autres segments

Chapitre 7: Pour évaluer le marché par pays, ventilé par pays

Chapitre 8 : Méthodologie de la recherche

Chapitre 9 : Source de données

Analyse régionale / aperçu du marché du phtalate de diéthyle

Le marché du phtalate de diéthyle est segmenté en fonction du type de pureté, du type, des applications et de l’utilisateur final.

Les pays du marché du phtalate de diéthyle sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Sud et l’Inde. , Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie et Nouvelle-Zélande et le reste de l’Asie-Pacifique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, Israël et le reste de le Moyen-Orient et l’Afrique.

La Chine domine dans la région Asie-Pacifique en raison du développement avancé des technologies . En Amérique du Nord, les États-Unis devraient dominer le marché du phtalate de diéthyle en raison de la demande croissante de phtalate de diéthyle comme plastifiant pour produire des plastiques pour l’industrie automobile.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. L’analyse des points de données en aval et en amont de la chaîne de valeur, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces du porteur et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

