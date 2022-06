Le marché du photovoltaïque intégré au bâtiment devrait atteindre 13 023,97 millions de dollars d’ici 2028 – Dernières recherches de The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché du photovoltaïque intégré au bâtiment jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par technologie, type, application et utilisation finale », le marché devrait atteindre 13 023,97 millions de dollars américains d’ici 2028 en provenance des États-Unis. 4 605,97 millions de dollars en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 16,0 % de 2021 à 2028.

Le photovoltaïque (PV) est un moyen élégant de produire de l’électricité sur place à partir de l’énergie solaire. Les systèmes d’alimentation photovoltaïque pour les bâtiments individuels sont les plus courantes de ces applications distribuées. Les systèmes BIPV peuvent aider à économiser de l’argent sur les matériaux et l’électricité en agissant à la fois comme matériau d’enveloppe du bâtiment et comme générateur d’électricité, en réduisant l’utilisation de combustibles fossiles et en réduisant la libération de gaz appauvrissant la couche d’ozone tout en ajoutant une beauté architecturale à la structure. Les principaux pays du monde mettent en place des plans pour passer à des bâtiments à très faible consommation d’énergie afin de surmonter les défis posés par le changement climatique. L’accent croissant de l’Union européenne sur l’établissement de normes réglementaires liées à la performance énergétique des bâtiments et les investissements de soutien dans l’augmentation de la production d’énergie renouvelable sont les principaux facteurs qui stimulent la demande de BIPV dans les pays européens.

Fin 2020, l’Union européenne a imposé à tous les nouveaux bâtiments dans les pays membres de l’UE d’être des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle (nZEB) par le biais de sa directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD). En outre, en juillet 2020, le gouvernement italien a prolongé un nouveau programme d’incitation pour les propriétaires qui remboursera jusqu’à 110 % de super-bonus du coût des améliorations des bâtiments qui augmentent l’efficacité énergétique jusqu’en décembre 2022. Ainsi, des initiatives de soutien pour promouvoir l’utilisation de les matériaux de construction durables alimentent la croissance du marché du photovoltaïque intégré au bâtiment.

L’intégration d’équipements de production d’énergie solaire directement dans les zones de construction pourrait améliorer l’efficacité des matériaux et réduire les coûts des produits. En outre, la prise de conscience croissante de la nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments a encouragé l’utilisation de technologies d’énergie propre ou renouvelable. La région affiche une augmentation des initiatives et des plans d’action pour améliorer l’efficacité énergétique. Par exemple, le gouvernement du Canada s’est engagé à rendre les maisons et les bâtiments plus éconergétiques grâce à son fonds pour une économie à faibles émissions de carbone et à d’autres initiatives d’infrastructure. De plus, dans le plan de croissance triennal lancé par la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) en octobre 2020, un investissement de 10 milliards de dollars américains sera collectivement dirigé vers la production d’énergie propre et la construction d’infrastructures vertes.

