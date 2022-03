, le marché du pétrole de base devrait atteindre 44 milliards de dollars d’ici 2027

Selon un nouveau rapport de Reports and Data, le marché mondial de l’ huile de base devrait atteindre 44 milliards de dollars d’ici 2027. La popularité croissante du secteur automobile dans divers pays a stimulé la croissance de l’huile de base. L’augmentation de l’application du marché des huiles de base dans différents segments a encouragé sa croissance, en particulier le coup de pouce de l’huile automobile et industrielle. Le produit du marché de l’huile de base joue un rôle crucial dans le monde dérivé de l’énergie pour répondre pleinement aux besoins énergétiques.

L’huile de base trouve également une application dans les industries telles que l’huile industrielle, les huiles hydrauliques dans les excavatrices et les machines lourdes, et d’autres secteurs tels que l’agriculture, etc. La demande de pétrole devrait augmenter dans les années à venir en raison de son application dans les domaines de l’ automobile . que les industries métallurgiques. Outre les huiles automobiles et industrielles, les producteurs du marché des huiles de base exploitent les opportunités de l’industrie des biolubrifiants.

Les principaux participants sont ExxonMobil, Chevron Corp., Royal Dutch Shell, Sepahan Oil Company et Saudi Aramco, entre autres.

Des réglementations gouvernementales strictes concernant l’impact du marché de l’huile de base sur l’environnement et les préoccupations concernant la réduction de l’impact sur le réchauffement climatique devraient limiter la croissance du marché. Cependant, une augmentation de la recherche et du développement pour une utilisation plus sûre de l’huile de base devrait offrir des opportunités de croissance aux fournisseurs du marché . Covid est un autre facteur essentiel qui va façonner l’avenir.

Résumé du marché

L’industrie des produits chimiques et des matériaux n’a cessé de croître, car c’est l’industrie dont on peut dire qu’elle façonne toutes les autres industries. L’industrie chimique et des matériaux se développe en raison de l’introduction de nouveaux produits et technologies, d’une conscience environnementale croissante et de l’évolution des préférences des clients. Au cours des dernières années, la croissance économique et la croissance des industries auxiliaires dans les économies émergentes ont été essentielles à la croissance de l’industrie chimique et des matériaux.

Une nouvelle tendance a émergé : la production de produits chimiques biosourcés et renouvelables. Ces produits sont susceptibles de résoudre les problèmes environnementaux liés à l’industrie chimique. La durabilité environnementale, la responsabilité sociale et le développement économique sont les exigences auxquelles l’industrie doit répondre afin de surmonter les défis de croissance à long terme.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

La région Asie-Pacifique devrait détenir le plus grand marché pour le marché des huiles de base en 2019. La Chine, le Japon et l’Inde sont les principaux consommateurs du marché des huiles de base dans cette région. L’augmentation du PIB induite par la montée des activités industrielles a accru la demande d’huile de base dans cette région.

L’industrialisation massive a stimulé la demande de lubrifiants parmi les différents utilisateurs finaux. La demande croissante dans des secteurs tels que l’industrie de la machinerie lourde, l’automobile et les besoins énergétiques des économies en développement, telles que la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud, stimulent la demande de lubrifiants et de leurs dérivés.

Les consommateurs exigent de meilleures performances, les dernières technologies et des véhicules à kilométrage élevé en raison de la demande croissante parmi eux concernant l’utilisation des véhicules. Les voitures ne doivent pas être remplacées à court terme. Ainsi, le segment des applications d’huile automobile devrait être suivi par l’huile industrielle, car les revenus augmentent à un TCAC estimé à plus de XX % sur la période de prévision.

Des réglementations régionales et mondiales plus strictes concernant la production et l’utilisation d’huile de base constituent certaines restrictions dans un avenir proche avec des préoccupations croissantes en matière d’environnement et de santé publique. Le danger en cause est une augmentation des empreintes carbone, des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de soufre , etc.

Pour une meilleure compréhension de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’huile de base en fonction du type, de l’application et de la région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027)

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Groupe IV

Groupe V

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027)

Huile automobile

Huile industrielle

Huile hydraulique

Huile de travail du métal

Les autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Moyen-Orient & Afrique

l’Amérique latine

