Le marché du personnel hospitalier devrait atteindre 56,32 milliards USD et enregistrer un TCAC de 6,23 % au cours de la période de prévision 2022-2029 | Adecco Group AG (Suisse), AMN Healthcare (États-Unis), CHG Management, Inc. (États-Unis), Cross Country Healthcare (États-Unis)

Rapport sur le marché du personnel hospitalier qui prend en compte divers aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché et du paysage de détaillants existant. Ce rapport d’étude de marché est produit en utilisant les avancées intégrées et les dernières technologies pour obtenir les meilleurs résultats. Il devient facile de créer des stratégies commerciales durables et rentables en utilisant des informations de marché utiles et exploitables couvertes dans le rapport gagnant sur le marché du personnel hospitalier. Ce rapport d’étude de marché contient divers paramètres de l’industrie A. Ces paramètres vont des perspectives de l’industrie, de la devise et des prix, de l’analyse de la chaîne de valeur, de l’aperçu du marché, des informations premium, des informations clés au profil de l’entreprise des principaux acteurs du marché.

L’augmentation de la population gériatrique accélère la croissance du marché du personnel hospitalier . Le marché mondial du personnel hospitalier était évalué à 33,79 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 56,32 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,23 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du personnel hospitalier sont Adecco Group AG (Suisse), AMN Healthcare (États-Unis), CHG Management, Inc. (États-Unis), Cross Country Healthcare (États-Unis), Syneos Health. (États-Unis), Maxim Healthcare Group (États-Unis), TeamHealth (États-Unis), Jackson Healthcare (États-Unis), Aureus Medical Group (États-Unis), Aya Healthcare (États-Unis), Favorite Healthcare Staffing Inc. (États-Unis), InGenesis, Inc. (États-Unis) ), trustaff (États-Unis), Envision 365 Healthcare Staffing Services (États-Unis), MedPro Healthcare Staffing (États-Unis) et Tact Medical Staffing (États-Unis), entre autres.

Définition du marché mondial du personnel hospitalier

La dotation en personnel hospitalier est définie comme l’externalisation du personnel de santé par l’intermédiaire de fournisseurs tiers vers les unités de soins de santé. La dotation en personnel de santé permet de nommer des professionnels de la santé qualifiés et compétents. Il fournit un réseau diversifié de stratégies d’approvisionnement, d’expertise clinique et de professionnels. L’établissement améliore la satisfaction des patients en garantissant la qualité des cliniciens, en comblant les lacunes en matière de personnel et en augmentant l’évaluation des prestataires de soins de santé par les consommateurs hospitaliers.

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Service de dotation en personnel (infirmière de voyage, infirmière per diem, suppléance, soins de santé paramédicaux, médecins, cadres de la santé et personnel médical administratif), service (services d’urgence et services de soins à domicile), utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile et secteurs privés) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Adecco Group AG (Suisse), AMN Healthcare (États-Unis), CHG Management, Inc. (États-Unis), Cross Country Healthcare (États-Unis), Syneos Health. (États-Unis), Maxim Healthcare Group (États-Unis), TeamHealth (États-Unis), Jackson Healthcare (États-Unis), Aureus Medical Group (États-Unis), Aya Healthcare (États-Unis), Favorite Healthcare Staffing Inc. (États-Unis), InGenesis, Inc. (États-Unis) ), trustaff (États-Unis), Envision 365 Healthcare Staffing Services (États-Unis), MedPro Healthcare Staffing (États-Unis) et Tact Medical Staffing (États-Unis), entre autres

Dynamique du marché du personnel hospitalier

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Sensibilisation accrue

L’augmentation des avantages liés à l’emploi, du personnel temporaire et de la disponibilité d’opportunités à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du personnel hospitalier.

Adoption dans tous les secteurs de la santé

L’adoption de l’installation dans les entreprises de soins à domicile, les cliniques, les agences gouvernementales, les écoles, les sociétés de logiciels de santé, les hôpitaux , les maisons de retraite, les cabinets médicaux et les sociétés pharmaceutiques accélère la croissance du marché.

Popularité des Services

L’utilisation du personnel hospitalier dans des horaires de travail flexibles, une expérience clinique à différents endroits et des affectations à court terme influencent davantage le marché.

Opportunités

En outre, la tendance croissante à nommer des infirmières en voyage offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les activités de fusions et acquisitions (M&A) contribueront à l’expansion du marché.

Contraintes / Défis Marché mondial du personnel hospitalier

D’autre part, le manque de professionnels qualifiés et les établissements de santé limités devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de compétences en recherche et développement pour améliorer les établissements de santé devrait défier le marché du personnel hospitalier au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la dotation en personnel hospitalier fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du personnel hospitalier, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision éclairée sur le marché pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial du personnel hospitalier et taille du marché

Le marché du personnel hospitalier est segmenté en fonction du service de personnel, du service et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Service de dotation

Infirmière de voyage

Infirmière per diem

Lieutenant

Soins de santé alliés

Médecins

Cadres de la santé

Personnel médical administratif

On the basis of staffing service, the hospital staffing market is segmented into travel nurse, per diem nurse, locum tenens, allied healthcare, physicians, healthcare executives and administrative medical staff.

Service

Emergency Department

Home Care Services

On the basis of service, the hospital staffing market is segmented into emergency department and home care services.

End Users

Hospitals

Clinics

Ambulatory Centres

Home Care Settings

Private Sectors

On the basis of end users, the hospital staffing market is segmented into hospitals, clinics, ambulatory centres, home care settings and private sectors.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la dotation en personnel hospitalier

Le marché de la dotation en personnel hospitalier est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, service de dotation en personnel, service et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du personnel hospitalier sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du personnel hospitalier en raison de la présence d’acteurs majeurs et du manque de professionnels qualifiés dans la région.

Asia-Pacific (APAC) is expected to witness significant growth during the forecast period of 2022 to 2029 due to the increasing geriatric population in the region.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter’s five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du personnel hospitalier vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du personnel hospitalier, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché du personnel hospitalier. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Personnel hospitalier

Le paysage concurrentiel du marché du personnel hospitalier fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du personnel hospitalier.