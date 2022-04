Le marché du personnel hospitalier devrait atteindre 56,32 milliards USD et croître à un TCAC de 6,23% d’ici 2029 – par tendances émergentes, stratégies commerciales, technologies en développement et croissance

Marché mondial du personnel hospitalier

En utilisant efficacement la technologie, les applications innovantes et l’expertise, le rapport d’étude de marché mondial gagnant a été préparé et gère efficacement des tableaux de données de marché volumineux et complexes. Pour atteindre le succès souhaité dans l’entreprise, ce rapport de marché joue un rôle important. De même, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont également reconnues et, en conséquence, les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême.

L’augmentation de la population gériatrique accélère la croissance du marché du personnel hospitalier. Le marché mondial du personnel hospitalier était évalué à 33,79 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 56,32 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,23 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Scénario de marché du marché du personnel hospitalier

Ces dernières années, la dotation en personnel hospitalier est devenue l’un des principaux besoins des systèmes de santé. Le centre de dotation en personnel hospitalier aide les unités de soins de santé à disposer de personnel sans se livrer à un long processus de recrutement. Il aide les unités de soins de santé à se concentrer sur d’autres aspects commerciaux importants.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du personnel hospitalier sont Adecco Group AG (Suisse), AMN Healthcare (États-Unis), CHG Management, Inc. (États-Unis), Cross Country Healthcare (États-Unis), Syneos Health. (États-Unis), Maxim Healthcare Group (États-Unis), TeamHealth (États-Unis), Jackson Healthcare (États-Unis), Aureus Medical Group (États-Unis), Aya Healthcare (États-Unis), Favorite Healthcare Staffing Inc. (États-Unis), InGenesis, Inc. (États-Unis) ), trustaff (États-Unis), Envision 365 Healthcare Staffing Services (États-Unis), MedPro Healthcare Staffing (États-Unis) et Tact Medical Staffing (États-Unis), entre autres.

Définition du marché mondial du personnel hospitalier

La dotation en personnel hospitalier est définie comme l’externalisation du personnel de santé par l’intermédiaire de fournisseurs tiers vers les unités de soins de santé. La dotation en personnel de santé permet de nommer des professionnels de la santé qualifiés et compétents. Il fournit un réseau diversifié de stratégies d’approvisionnement, d’expertise clinique et de professionnels. L’établissement améliore la satisfaction des patients en garantissant la qualité des cliniciens, en comblant les lacunes en matière de personnel et en augmentant l’évaluation des prestataires de soins de santé par les consommateurs hospitaliers.

Dynamique du marché du personnel hospitalier

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Sensibilisation accrue

L’augmentation des avantages liés à l’emploi, du personnel temporaire et de la disponibilité d’opportunités à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du personnel hospitalier.

Adoption dans tous les secteurs de la santé

L’adoption de l’installation dans les entreprises de soins à domicile, les cliniques, les agences gouvernementales, les écoles, les sociétés de logiciels de santé, les hôpitaux, les maisons de retraite, les cabinets médicaux et les sociétés pharmaceutiques accélère la croissance du marché.

Popularité des services

L’utilisation du personnel hospitalier dans des horaires de travail flexibles, une expérience clinique à différents endroits et des affectations à court terme influencent davantage le marché.

Opportunités

En outre, la tendance croissante à nommer des infirmières en voyage offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les activités de fusions et acquisitions (M&A) contribueront à l’expansion du marché.

Contraintes / Défis Marché mondial du personnel hospitalier

D’autre part, le manque de professionnels qualifiés et les établissements de santé limités devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de compétences en recherche et développement pour améliorer les établissements de santé devrait défier le marché du personnel hospitalier au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la dotation en personnel hospitalier fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du personnel hospitalier, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision éclairée sur le marché pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché du personnel hospitalier

Le COVID-19 a eu un impact sur le marché du personnel hospitalier. Une augmentation du nombre d’appels à l’aide de patients a été observée pendant la pandémie. Les appels à l’aide ont également augmenté depuis la zone rurale pendant la période de pandémie, car les zones rurales ont également beaucoup souffert pendant cette période. Ainsi, le marché du personnel hospitalier a subi des revers à la fois dans la période initiale et dans les vagues suivantes. Cependant, les organisations de santé préparent de nouveaux plans pour répondre au nombre croissant de patients atteints de COVID-19, tels que l’externalisation du personnel de santé et des kits de diagnostic rapide en kits d’EPI suffisants pour les travailleurs.

Étendue du marché mondial du personnel hospitalier et taille du marché

Le marché du personnel hospitalier est segmenté en fonction du service de personnel, du service et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Service de dotation

Infirmière de voyage

Infirmière per diem

Lieutenant

Soins de santé alliés

Médecins

Cadres de la santé

Personnel médical administratif

Sur la base du service de dotation en personnel, le marché du personnel hospitalier est segmenté en infirmière de voyage, infirmière journalière, suppléants, soins de santé paramédicaux, médecins, cadres de la santé et personnel médical administratif.

Un service

Département d’urgence

Services de soins à domicile

Sur la base du service, le marché du personnel hospitalier est segmenté en services d’urgence et de soins à domicile.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques

Centres ambulatoires

Paramètres de soins à domicile

Secteurs privés

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du personnel hospitalier est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile et secteurs privés.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la dotation en personnel hospitalier

Le marché de la dotation en personnel hospitalier est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, service de dotation en personnel, service et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du personnel hospitalier sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du personnel hospitalier en raison de la présence d’acteurs majeurs et du manque de professionnels qualifiés dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de la population gériatrique dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du personnel hospitalier vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du personnel hospitalier, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché du personnel hospitalier. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Personnel hospitalier

Le paysage concurrentiel du marché du personnel hospitalier fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du personnel hospitalier.

Méthodologie de recherche : marché mondial du personnel hospitalier

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs.

Personnalisation disponible : marché mondial du personnel hospitalier

Étude de marché sur les ponts de données est un leader dans la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché remis à neuf et de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts (Factbook) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

Le rapport d'étude de marché sur le personnel hospitalier comprend des recherches approfondies sur les conditions actuelles de l'industrie, le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures. De plus, la dynamique du marché clé de l'industrie est la meilleure partie du rapport d'étude de marché. L'analyse et la discussion des tendances importantes de l'industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont estimées dans le rapport.

Dans cette industrie en pleine révolution, les études de marché ou la recherche secondaire sont le meilleur moyen de collecter rapidement des informations et ici, le rapport d’étude de marché cohérent joue un rôle essentiel. Deux des techniques les plus largement utilisées, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été appliquées dans l’ensemble du rapport lors de sa préparation. Ce rapport d’étude de marché mondial est une fenêtre pour un aperçu complet du marché où il couvre divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation basée sur divers paramètres et le paysage dominant des fournisseurs. Cela se traduit par des idées concrètes, une meilleure prise de décision et de meilleures stratégies commerciales.

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.