Le marché du personnel hospitalier devrait atteindre 56,32 milliards USD et croître à un TCAC de 6,23 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le rapport d’étude de marché du personnel hospitalier comprend une enquête approfondie sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché actuel et les perspectives futures. A est un rapport de marché professionnel et détaillé qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique de l’industrie. Il montre que l’augmentation de la valeur marchande est généralement attribuée à la croissance croissante des industries concernées et à l’augmentation subséquente de la demande d’applications. Ce rapport d’analyse de marché fournit un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister à la croissance la plus rapide dans le cadre de prévision approximatif.

L’augmentation de la population gériatrique intensifie la croissance du marché du personnel hospitalier. Le marché mondial du personnel hospitalier était évalué à 33,79 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 56,32 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,23 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Marché du scénario de marché de la dotation du personnel hospitalier

Ces dernières années, le personnel hospitalier est devenu l’un des besoins les plus importants des systèmes de santé. Le centre de dotation de l’hôpital aide le personnel des unités de soins sans se livrer à un long processus d’embauche. Il aide les unités de soins de santé à se concentrer sur d’autres aspects commerciaux importants.

Certains des principaux acteurs qui opèrent sur le marché des hôpitaux personnels sont Adecco Group AG (Suiza), AMN Healthcare (EE. UU.), CHG Management, Inc. (EE. UU.), Cross Country Healthcare (EE. UU.), Syneos Health. (EE. UU.), Maxim Healthcare Group (EE. UU.), TeamHealth (EE. UU.), Jackson Healthcare (EE. UU.), Aureus Medical Group (EE. UU.), Aya Healthcare (EE. UU.) .). .), Favorite Healthcare Staffing Inc. (EE. UU.), InGenesis, Inc. (EE. UU.), Trustaff (EE. UU.), Envision 365 Healthcare Staffing Services (EE. UU.), MedPro Healthcare Staffing (EE. UU.) Et Tact Medical Staffing (EE. UU.), Entre autres. .

Définir le marché mondial du personnel hospitalier

La dotation en personnel hospitalier est définie comme l’externalisation de la dotation en personnel de santé par l’intermédiaire de prestataires extérieurs aux unités de soins de santé. La dotation en personnel de santé permet la nomination de professionnels de la santé qualifiés et formés. Fournit un réseau diversifié de stratégies d’approvisionnement, d’expertise clinique et de professionnels. L’établissement améliore la satisfaction des patients en garantissant la qualité des médecins, en comblant les lacunes en matière de personnel et en augmentant l’évaluation des prestataires de soins de santé par les consommateurs hospitaliers.

Dynamique du marché du personnel hospitalier

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

sensibilisation accrue

L’augmentation des avantages liés à l’emploi, du personnel temporaire et de la disponibilité des opportunités à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du personnel hospitalier.

Adoption dans tous les secteurs de la santé

L’adoption de l’installation dans les entreprises de soins à domicile, les cliniques, les agences gouvernementales, les écoles, les éditeurs de logiciels de santé, les hôpitaux, les maisons de retraite, les cabinets médicaux et les sociétés pharmaceutiques accélère la croissance du marché.

Popularité des services

L’utilisation du personnel hospitalier dans des horaires de travail flexibles, une expérience clinique dans différents endroits et des affectations à court terme influencent davantage le marché.

Opportunités

En outre, la tendance croissante à nommer des infirmières itinérantes élargit les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les activités de fusions et acquisitions (M&A) contribueront à l’expansion du marché.

Contraintes / défis du marché mondial du personnel hospitalier

D’autre part, le manque de professionnels qualifiés et les établissements de santé limités devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de compétences en R&D pour améliorer les établissements de santé devrait défier le marché du personnel hospitalier au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du personnel hospitalier fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché , taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché du personnel hospitalier, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste,

Impact du COVID-19 sur le marché du personnel hospitalier

Le COVID-19 a eu un impact sur le marché du personnel hospitalier. Une augmentation du nombre d’appels à l’aide de patients a été observée pendant la pandémie. Les appels à l’aide ont également augmenté depuis la zone rurale pendant la période de la pandémie, car les zones rurales ont également beaucoup souffert pendant cette période. Ainsi, le marché du personnel hospitalier a subi des revers tant dans la période initiale que dans les vagues suivantes. Cependant, les organisations de soins de santé préparent de nouveaux plans pour répondre au nombre croissant de patients atteints de COVID-19, tels que l’externalisation du personnel de santé et des kits de diagnostic rapide pour suffisamment de kits d’EPI pour les travailleurs.

Étendue du marché mondial du personnel hospitalier et taille du marché

Le marché du personnel hospitalier est segmenté en fonction du service de personnel, du service et des utilisateurs finaux. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Service de dotation

infirmière de voyage

infirmière par jour

Lieutenant

santé alliée

médecins

Cadres de la santé

Administratif Médical Personnel

Sur la base du service de dotation en personnel, le marché du personnel hospitalier est segmenté en infirmières itinérantes, infirmières à la journée, remplaçants, soins de santé paramédicaux, médecins, cadres de la santé et personnel médical administratif.

Un service

département d’urgence

services de soins à domicile

Sur la base du service, le marché du personnel hospitalier est segmenté en services d’urgence et soins à domicile.

les utilisateurs finaux

hôpitaux

cliniques

Centres ambulatoires

Soins à domicile

secteurs privés

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du personnel hospitalier est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de soins ambulatoires, établissements de soins à domicile et secteurs privés.

Analyse régionale / aperçu du marché du personnel hospitalier

Le marché de la dotation en personnel hospitalier est analysé et les perspectives et les tendances de la taille du marché sont fournies par pays, service de dotation en personnel, service et utilisateurs finaux, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du personnel hospitalier sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du personnel hospitalier en raison de la présence d’acteurs majeurs et du manque de professionnels qualifiés dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de la population gériatrique dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du personnel hospitalier vous fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, de la base installée de différents types de produits pour le marché du personnel hospitalier, de l’impact de la technologie à l’aide des courbes de ligne de vie et des changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impacter. sur le marché du personnel hospitalier. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la dotation en personnel hospitalier

Le paysage concurrentiel du marché du personnel hospitalier fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché du personnel hospitalier.

Méthodologie de recherche – Marché mondial du personnel hospitalier

La collecte et l’analyse des données de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles de marché cohérents et statistiques. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour plus d’informations, demandez un appel d’analyste ou vous pouvez dérouler votre requête.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la région et la participation des fournisseurs.

De cette manière, un rapport de marché international évalue le taux de croissance et la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs inducteurs de croissance. Une série d’étapes ont été appliquées dans la génération de ce rapport en prenant la contribution d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de divers tableaux, graphiques et tableaux en fonction de la quantité de données et d’informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans la première classe de ce rapport d’étude de marché.

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.