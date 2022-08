Le Marché du Peloton de camions devrait dépasser 9 740,7 millions de dollars d’ici 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial du peloton de camions était évalué à 1 165,6 millions de dollars en 2020 et devrait croître à un TCAC de 30,10% de 2020 à 2028. Les réglementations gouvernementales croissantes liées à la réduction des émissions ainsi que la demande croissante de réduction de la consommation de carburant sont les principaux facteurs de croissance du marché du peloton de camions. Un autre facteur qui stimule la croissance du marché du peloton de camions est l’adoption croissante de l’Internet des objets (IoT). Le facteur limitant la croissance du marché est le coût élevé de la technologie. Un autre facteur qui entravera la croissance du marché est la qualité des routes doivent être assez bon.

Le peloton de camions fait référence à la liaison d’au moins deux camions ou plus dans un convoi, avec l’utilisation de la technologie de connectivité et des systèmes informatisés d’aide à la conduite. Il en résulte une amélioration de l’efficacité énergétique des camions. La demande croissante pour une meilleure efficacité énergétique a été le facteur de croissance du marché du peloton de camions. Certaines des fonctionnalités avancées de ce système incluent le régulateur de vitesse adaptatif, le système d’évitement de collision avant et l’avertissement de sortie de voie. L’inclusion de telles fonctionnalités dans les camions les aidera à entrer dans un niveau de capacité de conduite semi-autonome, réduisant ainsi la probabilité d’accidents dus à une erreur humaine entre les passages.

L’un des défis auxquels l’industrie est confrontée à l’heure actuelle est que le peloton de camions ne fonctionne que pour un convoi de camions mono-marque. Les essais pour les camions multimarques sont toujours en cours et, par conséquent, l’inclusion du peloton de camions pour les camions multimarques peut constituer un facteur de restriction. Cependant, l’inclusion du peloton de camions multimarques peut stimuler la croissance du marché au cours de la période prévue. Le gouvernement japonais promeut le peloton de camions et l’automatisation afin de résoudre son propre problème de pénurie de chauffeurs et d’améliorer l’efficacité des transports. Même chose avec le gouvernement européen qui a travaillé sur le peloton de camions. L’infrastructure routière de la région est en cours de modernisation afin de soutenir le peloton de camions.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Le marché mondial du peloton de camions devrait croître à un taux de 31,65% TCAC pour atteindre une valorisation de 5,91 milliards de dollars en 2026.

• Le principal moteur de la croissance du marché est la demande croissante de réduction de la consommation de carburant. Un autre facteur qui s’ajoute à la croissance du marché sont les réglementations gouvernementales croissantes liées à la réduction des émissions.

• L’adoption croissante de l’Internet des objets (IoT) est un autre facteur qui contribuera à la croissance du marché au cours de la période prévue.

• L’Amérique du Nord a été la région générant le plus de revenus en 2018 en raison de la forte demande de véhicules sûrs et efficaces dans la région. La région devrait rester la plus grande région de détention de revenus en 2026.

• L’industrie comprend les équipementiers de camions et les fournisseurs de technologies. Les acteurs du marché adoptent de plus en plus des stratégies telles que les fusions et acquisitions parallèlement à l’augmentation des investissements dans l’industrie.

* Le segment DATP détenait la plus grande part du marché en 2018 en raison de la phase naissante des systèmes de peloton de camions. Cependant, avec l’automatisation croissante de l’industrie, la demande pour le segment des pelotons de camions autonomes devrait croître le plus rapidement au cours de la période de prévision. Le segment des pelotons de camions autonomes était évalué à 301,83 millions de dollars en 2018.

* Volvo soutient activement le concept de peloton depuis longtemps en raison des avantages associés aux sociétés de fret. En 2018, la société s’est associée à FedEx et à la North Carolina Turnpike Authority pour démontrer avec succès le peloton de camions.

• Les principaux participants sont Bendix (États-Unis), A B Volvo (Suède), Continental AG (Allemagne), Daimler AG (Allemagne), Aptiv PLC (Irlande), Wabco (France), Navistar, Inc. (États-Unis), DAF Trucks (Pays-Bas), Peloton Technology(États-Unis) et Scania AB (Suède).

Aux fins de cette étude, des Rapports et des Données ont segmenté le Marché de la Conduite en Peloton de camions sur la base de la Technologie, de la Technologie de communication, du Type de conduite en peloton, des Services et de la Région:

Technologie (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

* Régulateur de Vitesse Adaptatif

* Évitement et Atténuation des Collisions Avant

* Avertissement de Sortie de Voie

* Assistance Active au Freinage

* Avertissement d’Angle Mort

* Système de Positionnement Global

* Freinage d’Urgence Autonome

* Autres

Technologies de la communication (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

• V2V

• V2I

* Système de positionnement global (GPS)

Type de peloton (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

* Peloton de Camions d’assistance au conducteur (DATP)

* Peloton de Camions Autonomes

Services (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

* Basé sur la télématique

* Basé sur le peloton

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires en millions USD; 2018-2028)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Espagne

o Italie

o BENELUX

o Danemark

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Reste du monde

o Moyen-Orient et Afrique

o Amérique Latine

