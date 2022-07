Le marché du péage électronique devrait assister à une expansion généralisée de 2022 à 2030

Le marché mondial du télépéage détenait XX millions USD en 2020 et devrait croître avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Des opérations manuelles pour le processus de perception des péages sont effectuées, ce qui prend du temps et entraîne un retard de la circulation aux postes de péage pendant les heures de pointe. Ce processus est plus sujet aux erreurs et est également considérablement plus lent que les méthodes automatisées. Ce facteur a donné naissance au système de péage électronique (ETC), qui élimine rapidement les opérations manuelles des payeurs et des récepteurs de péage. Ces systèmes se composent de caméras et de capteurs sophistiqués pour capturer une image de la plaque d’immatriculation du véhicule et utilisent également une communication sans fil pour collecter automatiquement le péage correct. Le marché devrait se propulser vers un fort taux de croissance au cours de la période à venir. En outre, la présence d’un grand nombre d’autoroutes à fort trafic alimente le besoin de meilleures solutions de gestion du trafic. Far Eastern ETC Company réalise avec succès le projet Build Operate Transfer (BOT) pour la gestion du trafic ITS ; il transforme le système de péage routier traditionnel en un système ETC intelligent intégré pour la gestion de la mobilité.

Dynamique et facteurs du marché :

L’exigence de gagner du temps, la pression de plusieurs gouvernements pour des facilités de voyage sans numéraire et l’exigence de minimisation de la congestion et des transactions de péage rapides sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance du marché. De plus, la demande d’une gestion efficace du trafic au centre de péage, la croissance des installations de déplacement sans numéraire et l’augmentation de l’adoption de l’ETC dans les régions en développement propulsent également la croissance de ce marché. De plus, une infrastructure améliorée, sûre et sécurisée a également entraîné une augmentation du besoin de ce système. Cependant, le coût initial élevé de l’installation, associé aux coûts d’exploitation et de maintenance importants, entrave la croissance du marché. De plus, une sécurité accrue et un meilleur environnement devraient offrir des opportunités pour le marché.

Segmentation du marché :

Sur la base du sous-système, le marché mondial du péage électronique est segmenté en identification automatisée des véhicules, classification automatisée des véhicules, système de répression des infractions et traitement des transactions. Sur la base de la technologie, le marché est classé en identification par radiofréquence, communication dédiée à courte portée, infrarouge, GNSS et GPS et analyse vidéo. Par le montant du péage, le marché est en outre classé en fonction de la distance, du point, du temps et du périmètre. Sur la base de l’application, le marché est divisé en zones urbaines et autoroutes. La répartition géographique et l’analyse de chacun des segments susmentionnés comprennent des régions comprenant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’emprise.

Analyse géographique :

L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial et représentait environ 2 775,3 millions USD en 2017 et devrait enregistrer un TCAC de 9,9 % au cours de la période à venir. L’Amérique du Nord est la première région du monde en termes de part de marché en raison de l’augmentation du trafic et des infrastructures routières développées dans la région. Cependant, le marché de la région Asie-Pacifique affiche la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation des problèmes de trafic au TCAC le plus élevé de 13,6 % au cours de la période de prévision.

Scénario compétitif :

Les principaux acteurs des marchés mondiaux du péage électronique sont Thales SA, Kapsch TrafficCom AG, Toshiba Corporation, Conduent LLC, Raytheon, Siemens AG, Cubic Transportation, TransCore LP, Perceptics LLC, EFKON GmbH et Xerox Corporation.