Le marché du partage et de la synchronisation de fichiers d’entreprise devrait croître à un TCAC de 23,2 % d’ici 2025 | Systèmes Citrix, Dropbox, Egnyte

Alors que les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et juridiques continuent de changer, les chefs d’entreprise de tous les secteurs se sont concentrés sur des objectifs stratégiques pour atteindre l’excellence sur le marché. Le rapport « Marché du partage et de la synchronisation de fichiers d’entreprise – Analyse et prévisions globales jusqu’en 2025 » est accompagné de stratégies et de plans commerciaux complets qui se sont avérés propulser la croissance de l’entreprise dans un tel scénario. À cette fin, les entreprises ont besoin d’informations pertinentes et d’informations basées sur l’intelligence du marché pour mesurer l’évolution des tendances du marché, les meilleures pratiques, la position des concurrents sur le marché, les besoins des clients et les changements de l’offre et de la demande.

Le rapport sur le marché du partage et de la synchronisation de fichiers d’entreprise (EFSS) couvre une analyse approfondie des principaux acteurs du marché, ainsi que leur aperçu commercial, leurs plans d’expansion et leurs stratégies. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont : Accellion, Inc, Box, Inc., Citrix Systems, Inc., Dropbox, Inc, Egnyte, Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation, SugarSync, Inc., Syncplicity LLC, VMware , Inc.

Définition :

L’adoption de l’EFSS devrait s’accélérer à un taux de croissance élevé au cours des prochaines années. Le besoin de mobilité et d’un service mobile sécurisé pour accéder aux données et la tendance à l’adoption croissante du BYOD ne sont que quelques-uns des facteurs qui propulsent la croissance du marché EFSS. Les organisations de santé et des sciences de la vie, les services financiers et les compagnies d’assurance, les fournisseurs de solutions de télécommunication et informatiques, les entreprises de médias et de divertissement sont parmi les principaux utilisateurs des solutions EFSS. De nombreuses PME et industries à grande échelle dans les secteurs verticaux ci-dessus ont adopté les solutions EFSS en raison des avantages qu’elles offrent. Les préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des données parmi diverses organisations dans lesquelles les données sont l’un des éléments cruciaux pour les entreprises ne sont que quelques-uns des facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché.

Partage et synchronisation de fichiers d’entreprise mondiaux – Segmentation du marché

par application

Systèmes de gestion de contenu d’entreprise

Stockage et sauvegarde d’entreprise

Collaboration sur les documents d’entreprise

Mobilité d’entreprise

Autres

Par Prestations

Services professionnels

Services d’intégration

Par modèle de déploiement

Déploiement en nuage

Déploiement sur site

Par industrie verticale

Santé et sciences de la vie

Services financiers et assurance

Télécommunication & informatique

Médias et divertissement

Biens de consommation et distribution

Biens industriels et automobile

Autres

Enfin, le marché du partage et de la synchronisation de fichiers d’entreprise (EFSS) est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe ou LATAM, l’Asie du Sud-Est.

