Le marché du papier tissu va croître de 2,00% d’ici 2028

Le marché du papier tissu devrait croître à un taux de 2,00 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des serviettes en papier fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision et avoir un impact sur la croissance du marché. La sensibilisation croissante des consommateurs à l’hygiène alimente la croissance du marché des serviettes en papier.

Une serviette en papier est une serviette en papier utilisée pour sécher les mains d’une personne ou pour nettoyer des surfaces telles que les sols, les fenêtres ou d’autres surfaces. Grâce à sa technologie d’absorption rapide, il recycle les serviettes pour fournir un nettoyage préventif et amélioré. On les appelle aussi mouchoirs jetables car ils sont utilisés une seule fois et jetés.

La prise de conscience croissante de la santé et de l’hygiène et la forte demande dans les applications résidentielles sont les principaux facteurs qui animent le marché des serviettes en papier. Les conditions météorologiques changeantes, la demande accrue d’autres industries comme la construction et les conditions météorologiques changeantes ont alimenté la croissance du marché du papier tissu.

Portée du marché des serviettes en papier et taille du marché

Le marché du papier tissu est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et du canal de distribution. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché du papier tissu est segmenté en serviettes en rouleau, serviettes pliantes, serviettes en papier et serviettes de qualité supérieure, et serviettes en boîte.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des tissus est segmenté en soins personnels , soins à domicile , soins de santé, hôtellerie, commerce et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché du papier tissu est segmenté en ventes directes, commerce électronique, vente au détail et autres.

Analyse au niveau national du marché mondial des serviettes en papier

Il analyse le marché des serviettes en papier et fournit des informations sur la taille et le volume du marché par les pays susmentionnés, le type de produit, l’utilisation finale et le canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des serviettes en papier comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon. . Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Brésil Moyen-Orient et Afrique (MEA), Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché des tissus en raison des lancements de nouveaux produits et des innovations technologiques dans la région. L’Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de l’importante population de la région, de l’augmentation du revenu disponible et de la sensibilisation croissante à l’assainissement.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des serviettes en papier

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des serviettes en papier sont:

Kruger Inc., Wepa, Cascades inc., Georgia-Pacific, METSÄ TISSUE, Procter & Gamble, KCWW, Asaleo Care Limited, HengAn, SHP Group, Grigeo, Essity Aktiebolag, Celtex spa, Lucart SpA, SOFIDEL, Cartiere Carrara SpA, APP (Asia Pulp & Paper), MP Hygiene, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, KP TISSUE INC., Vinda International Holdings Limited, Softys, Nova Tissue et COMINTER PAPER SA et d’autres sociétés nationales et étrangères. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent.

