Le marché du papier kraft affichera une croissance notable d’ici 2029, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

» Grâce à l’utilisation d’approches intégrées et des dernières technologies pour obtenir les meilleurs résultats, un rapport d’étude de marché sur le papier kraft est généré. Des outils et des techniques efficaces et avancés sont utilisés pour préparer ce rapport qui comprend une analyse SWOT et une analyse des cinq forces de Porter. Il donne de haut en bas examen du marché pour estimer les revenus, le retour sur investissement (ROI) et développer des stratégies commerciales.Les tendances des produits émergents, les principaux moteurs, les défis et les opportunités sur le marché sont identifiés et analysés apparemment lors de la génération de ce rapport.Papier Kraft Marketdocument aide les clients ou d’autres marchés que les participants soient conscients des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période.

Ce rapport d’étude de marché sur le papier kraft est préparé avec des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché qui se traduisent par une forte croissance et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. Ce rapport d’étude de marché fournit une analyse globale de la structure du marché ainsi que des prévisions des divers segments et sous-segments du marché. Le rapport contient des estimations du taux de croissance annuel composé (TCAC) en % pour la période de prévision qui aideront l’utilisateur ou le client à prendre une décision basée sur un graphique futuriste. Un excellent modèle de pratique et une méthode de recherche appliqués pour ce document sur le marché du papier kraft révèlent les meilleures opportunités pour réussir sur le marché.

Analyse et taille du marché

Le papier kraft est utilisé pour l’emballage des matériaux. Dans les années 1880, Carl F. Dahl tire son nom du procédé de réduction en pâte kraft. Généralement, dans la fabrication du papier, on utilisait d’abord du bois, mais Dahl a découvert que le traitement de la pâte de cellulose avec certains produits chimiques comme les sulfates augmentait la résistance du papier. En raison de leur imprimabilité et de leur capacité de manipulation élevées utilisées dans l’industrie de l’emballage, ce papier le convertit en papiers d’emballage , sacs, sachets, canettes, cartons, tôles ondulées et autres.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du papier kraft était évalué à 16,76 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 22,35 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,66 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (papier kraft spécial, papier kraft pour sacs), type de grade (blanchi, non blanchi), type (papier kraft naturel vierge, papier kraft naturel recyclé, papier kraft noir, papier kraft coloré, papier kraft blanc ou blanchi, papier kraft imprimé), Type de finition (émaillé, fini), forme d’emballage (sacs et pochettes, sacs, enveloppes, tôles ondulées, canettes composites, cartons), utilisateur final (aliments et boissons, pharmaceutique, bâtiment et construction, cosmétiques et soins personnels, électronique et électricité, Autre) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Mondi (Royaume-Uni), Segezha group (Russie), Klabin SA (Brésil), Billerudkorsnas (Suède), Stora Enso (Finlande), Daio Paper constrution (Japon), Nordic Paper (Suède), Glatfelter (États-Unis), Gascogne Papier (Autriche ), Glatfelter Corporation (États-Unis), Tokushu Tokai Paper Co., Ltd. (Japon), Goodwin Robbins Packaging Company Inc. (États-Unis), Oji Holdings Corporation (Japon), CTI Paper USA (États-Unis), Canfor (Canada), Genus Paper & Boards Limited (Inde), Georgia-Pacific (États-Unis) Canadian Kraft Paper Ltd. (Canada), Fujian Qingshan Paper Co., Ltd. (Chine), Smurfit Kappa (États-Unis), WestRock Company (Irlande), SCG PACKAGING ( Thaïlande), International Paper (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Demande croissante dans le secteur alimentaire

Définition du marché

Le mot kraft vient de l’allemand qui signifie « fort » et le papier kraft est comme ça le papier kraft est résistant à la déchirure, durable et de couleur brune en raison du processus de réduction en pâte. Ce papier est parfait pour créer du papier d’emballage durable et des boîtes rigides robustes et des boîtes en carton. Le carton kraft est également disponible dans une large gamme de nuances, de motifs et de couleurs, ce qui le rend très polyvalent pour les solutions d’emballage de marque.

Dynamique du marché du papier kraft

Conducteurs

Forte demande dans l’industrie de l’emballage

Le papier kraft est utilisé comme matière première dans l’industrie de l’emballage en raison de sa bonne résistance au pliage et de sa ténacité. il est obligatoire d’avoir des performances de compression à haute résistance pour l’emballage car plusieurs produits doivent être transportés par la logistique et pendant le processus de transport créent des problèmes d’emballage, c’est pourquoi la demande de papier kraft augmente sur le marché de l’emballage et devrait stimuler la croissance taux du marché.

Très utilisé pour l’emballage de cadeaux et le bricolage

L’emballage cadeau est très facile grâce à la polyvalence du papier kraft. La nature caractéristique rend le papier kraft plus favorable en raison de sa créativité colorée et texturée. Ce papier fonctionne également pour un usage personnel. Pour les événements et les mariages, il réduit les coûts en créant des décorations et des invitations inspirées du kraft DIY.

Augmenter la demande dans le secteur alimentaire

Le papier kraft est disponible sous de nombreuses formes. Le papier kraft naturel est l’une des formes les plus résistantes de tous les papiers et est normalement utilisé pour emballer des aliments tels que le sucre, la farine et les fruits et légumes secs. Le papier kraft est utilisé pour l’emballage de produits alimentaires pour la sécurité alimentaire. Comme l’augmentation de la demande de matériaux d’emballage alimentaire augmente également la croissance du marché du papier kraft d’emballage alimentaire.

Des opportunités

Les autorités gouvernementales croissantes se concentrent sur l’adoption des pratiques de recyclage du papier en raison d’une augmentation de la demande de papier kraft. En outre, les entreprises manufacturières ont été témoins d’une augmentation considérable de la demande de papier kraft de l’industrie alimentaire et des boissons en raison de ses attributs d’emballage pour plusieurs produits alimentaires, y compris les sandwichs à pizza ou les hamburgers. En outre, déplacer l’attention des consommateurs vers l’amélioration de l’apparence du produit de l’utilisateur final augmente encore les opportunités bénéfiques pour le taux de croissance du marché.

Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché du papier kraft en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

– Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché du papier kraft. Analyser le marché en fonction de divers facteurs – analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces du porteur, etc.

– Fournir une analyse détaillée de la structure du marché du papier kraft ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial.

– Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

– Fournir une analyse du marché au niveau national pour les segments par application, type de produit et sous-segments.

– Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché mondial.

