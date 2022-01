Le marché du papier glacé à la machine atteindra une valeur estimée à 17,22 milliards de dollars d’ici 2027, tandis que cette croissance sera enregistrée à un taux de 4,60% pour la période de prévision 2020 à 2027.

Le rapport sur le marché du papier glacé à la machine analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de la demande croissante de solutions d’emballage attrayantes pour répondre à la demande des consommateurs.

La demande croissante du produit en raison de sa haute résistance ainsi que de son équilibre parfait entre brillance et douceur, les préférences croissantes vers une qualité d’impression supérieure ainsi qu’un emballage durable, le nombre croissant d’applications de diverses industries telles que la santé, l’alimentation et les boissons, l’automobile, le textile, les soins personnels et autres, sont quelques-uns des facteurs perspicaces et percutants qui vont probablement stimuler la croissance du marché du papier glacé à la machine au cours de la période de prévision 2020-2027.

Le rapport sur le marché du papier glacé à la machine présente les entreprises suivantes, notamment : – Daio Paper Corporation ; International Paper APPM Ltd.; NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. ; BPM Inc. ; Smurfit Kappa ; le spa du groupe Burgo ; Stora Enso ; Mondi; Speflexibles ; EMBALLAGE SCG.; Billerud Korsnäs Skärblacka; Charte mondiale ; WILFRIED HEINZEL SA; Compagnie de papier de Twin Rivers.; PAPIER GASCOGNE ; Verso Corporation ; LAUFENBERG GMBH; Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas.; Thai Paper Mill Company Limited; Papelera de Brandia, SA

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial du papier glacé à la machine, catégorise la taille du marché mondial du papier glacé à la machine (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché du papier glacé à la machine par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie). Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type de papier (papier de soie, papier kraft), grammage (jusqu’à 40 g/m², 41 à 70 g/m², 71 à 100 g/m², au-dessus de 100 g/m²), qualité (écrus, blanchi), application (sacs et pochettes ; sacs ; emballages ; Étiquettes et doublures antiadhésives ; Enveloppes ; Revêtement et laminage ; Plateaux, tasses et bols ; Autres), Utilisation finale (Alimentation et boissons, Santé, Électricité et électronique, Automobile, Soins personnels et cosmétiques, Textile, Bâtiment et construction, Ménage)

