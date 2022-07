Le marché du papier de chanvre atteindra la croissance prévue du TCAC de 36,90% d’ici 2029 Tendances de l’industrie et analyse de la croissance

L’équipe DBMR

Analyse du marché et aperçu du marché mondial du papier de chanvre

Le marché du papier de chanvre devrait connaître une croissance du marché à un taux de 36,90% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du papier de chanvre fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’urbanisation rapide accélère la croissance du marché du papier de chanvre.

Le rapport d’étude sur le marché du papier de chanvre fournira un aperçu bénéfique en mettant l’accent sur le marché mondial. Les principaux acteurs du marché sont Greenfield, Legacy Hemp, Bamboo Textiles, Bastcore, SHANXI GREENLAND TEXTILE CO., LTD., Khadi Papers, Hussain Handmade Papers, Lisuper Industrial Co., Limited., Moon, Hempco Inc., Sunstrand LLC, Blue Sky Hemp Ventures, Bast Fiber LLC, Natural Textile Solutions, Western States Hemp and Hemp Inc.

Le papier de chanvre fait référence au type de papier produit à partir de la pâte obtenue à partir de fibres de chanvre industriel. Ce type de papier est largement utilisé dans diverses applications, notamment le papier filtre, les sachets de thé, la papeterie et les billets de banque, entre autres. La pâte de chanvre est connue pour offrir des fibres quatre à cinq fois plus longues que la pâte de bois. Il fournit une fraction de lignine couplée à une résistance à la déchirure plus élevée ainsi qu’à une résistance à la traction.

Le changement de mode de vie des personnes à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du papier de chanvre. L’augmentation de la demande de chanvre industriel dans les produits alimentaires et les boissons pour ses bienfaits diététiques et la sensibilisation accrue aux bienfaits médicinaux offerts par le produit accélèrent la croissance du marché. La préférence accrue pour les produits respectueux de l’environnement dans les alternatives à la fibre de verre, l’isolation thermique, les matériaux de construction et les produits automobiles, et la forte demande de produits techniques tels que les peintures à l’huile, les encres d’imprimerie, les carburants, les vernis, les solvants, les lubrifiants pour scies à chaîne, le mastic et les les revêtements influencent davantage le marché. De plus, des activités de marketing stratégique intelligentes, une augmentation du revenu disponible, l’évolution des préférences des consommateurs et la prise de conscience croissante des avantages directs du chanvre en termes de réduction de l’impact environnemental de la production agricole ont une incidence positive sur le marché du papier de chanvre. De plus, l’augmentation de la demande de papiers respectueux de l’environnement, renouvelables et associés à des méthodes de préparation moins nocives offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Portée du marché mondial du papier de chanvre et taille du marché

Le marché du papier de chanvre est segmenté en fonction de la source, du type et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la source, le marché du papier de chanvre est segmenté en biologique et conventionnel.

Sur la base du type, le marché du papier de chanvre est segmenté en papeterie, papier filtre et papier à cigarettes.

Sur la base de l’application, le marché du papier de chanvre est segmenté en papeterie, sachets de thé, papier filtre, papier bible, mélange et autres.

Analyse au niveau du pays du marché du papier de chanvre

L’Asie-Pacifique domine le marché du papier de chanvre en raison de l’augmentation de la demande de chanvre industriel et des avancées technologiques et de l’innovation dans la région. L’Europe devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’accent mis sur les applications industrielles du chanvre telles que l’automobile et les matériaux de construction dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Certains des principaux points forts des couvertures Toc : –

Introduction

Hypothèses et méthodologie de recherche

Résumé

Aperçu du marché

Idées clés

Analyse et prévisions du marché mondial du papier de chanvre, par produit

Analyse et prévisions du marché mondial du papier de chanvre, par détecteur

Analyse et prévisions du marché mondial du papier de chanvre, par technologie

Analyse et prévisions du marché mondial du papier de chanvre, par application

Analyse et prévisions du marché mondial du papier de chanvre, par utilisateur final

Analyse et prévisions du marché mondial du papier de chanvre, par région

Analyse et prévisions du marché du papier de chanvre en Amérique du Nord

Analyse et prévisions du marché du papier de chanvre en Europe

Analyse et prévisions du marché du papier de chanvre en Asie-Pacifique

Analyse et prévisions du marché du papier de chanvre en Amérique latine

Analyse et prévisions du marché du papier de chanvre au Moyen-Orient et en Afrique

Paysage concurrentiel

