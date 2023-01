Le marché du nylon est prêt pour les tendances futures, les opportunités énormes et les prévisions de développement futur jusqu’en 2029

Le nylon est défini comme une famille de polymères synthétiques utilisés dans de nombreuses applications dans les industries automobile, sportive et autres. Ce matériau polymère très polyvalent peut être transformé par fusion en films, fibres et formes.

Le marché mondial du nylon était évalué à 31,78 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 42,30 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « Automobile » détenait le segment d’utilisateurs finaux le plus important sur leurs marchés respectifs en raison d’une utilisation élevée augmentant la durabilité environnementale des pièces automobiles. Le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et des scénarios de chaîne climatique.

Analyse et taille du marché mondial du nylon

Le nylon est connu pour jouer un rôle important dans une variété de produits d’ingénierie, y compris les conteneurs d’huile, les bagues, les roulements, les boîtes à fusibles et plus encore. Ils sont également utilisés dans des produits tels que les connecteurs de faisceaux de câbles, les carters, les couvre-culasses et les courroies de distribution.



Le rapport d’analyse du marché du nylon de classe mondiale présente des fluctuations en ce qui concerne la hausse ou la baisse des valeurs du TCAC sur une certaine période de prévision. Les données collectées pour la génération de ce rapport de l’industrie sont basées sur un module de collecte de données avec une grande taille d’échantillon. Les principaux points saillants de ce rapport sur le marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives futures du secteur. Plus important encore, lors de la génération de ce rapport, une véritable prise de conscience et une analyse des tendances croissantes des produits, des principaux moteurs, des défis et des opportunités sur le marché ont été prises. Transformez des informations complexes sur le marché en versions plus simples à l’aide d’outils et de techniques éprouvés dans des rapports Nylon de premier ordre .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Nylon

Le paysage concurrentiel du marché Nylon fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, la situation financière de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit et la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché du nylon.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du nylon sont

COVID-19 a peu d’impact sur le marché du nylon

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur diverses industries, y compris le marché du nylon. Les secteurs public et gouvernemental ont subi d’énormes pertes en raison de la crise financière rencontrée lors de l’épidémie de COVID-19. Les entreprises de nombreux pays ont été fermées en raison des directives de distanciation sociale et de l’imposition de confinements. L’industrie du nylon est confrontée à d’énormes problèmes en raison du faible volume de production dû à la pénurie de main-d’œuvre. La demande de nylon a diminué en raison de la production et des fermetures dans des industries telles que l’électricité et l’électronique et l’automobile. Cependant, le marché du nylon devrait connaître une croissance de la demande après le COVID-19.

développement récent

Ascend Performance Materials a annoncé l’ouverture d’une nouvelle usine de production pour ses nylons à longue chaîne HiDura PA610 et 612 en juin 2021. La société s’appuie sur une connaissance exhaustive de l’agrégation pour améliorer la capacité de son unité de Greenwood, SC

INVISTA Nylon Chemical Co., Ltd. (Chine) prévoit de presque doubler sa capacité de production de polymères de nylon 6,6 au Shanghai Chemical Industry Park (SCIP) en août 2021. Portée du marché mondial du nylon

Le marché du nylon est segmenté en fonction du type de produit et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

Nylon 6

Nylon 66

Sur la base du type de produit, le marché du nylon est segmenté en nylon 6 et nylon 66. Le nylon 6 est subdivisé en résines et fibres. Le nylon 66 est subdivisé en résines et fibres .

application

auto

électrique et électronique

plastiques techniques

textile

Sur la base de l’application, le marché du nylon est segmenté en automobile, électrique et électronique, plastiques techniques et textile .

Analyse / aperçu régional du marché du nylon

Analyser le marché Nylon et fournir des informations sur la taille du marché et les tendances par les pays, types de produits et applications mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du nylon sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord dominait le marché du nylon en raison de l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs de la région et de la disponibilité de matières premières à bas prix.

L’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022 à 2029 en raison de l’infrastructure technologiquement avancée bien établie dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence énorme ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte tout en fournissant une analyse prédictive des données nationales.

Le nouveau rapport de recherche propose une approche systématique et descriptive du marché mondial du nylon. Il construit la dynamique de l’industrie, les différents segments, le degré global de croissance des régions et divers autres paramètres très efficaces pour accroître la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une perspective claire sur toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial du nylon.

