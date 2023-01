Le marché du nitrate de strontium devrait croître à un TCAC stable de 7,60 % avec d’énormes bénéfices d’ici 2028 | Croissance, dernières tendances et prévisions

Le marché du nitrate de strontium augmentera à un taux de 7,60 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation de la consommation de nitrate de strontium est un facteur vital qui stimule la croissance du marché du nitrate de strontium.

Le nitrate de strontium est un type de sel d’acide incolore, solide et inorganique d’élément strontium. Il est largement utilisé dans la pyrotechnie pour la production d’une flamme rouge riche ou comme colorant rouge dans les fusées éclairantes et les feux d’artifice pour ses propriétés oxydantes avantageuses. En plus d’être applicable en pyrotechnie, il peut également être utilisé comme agent réducteur d’irritation cutanée lorsqu’il est mélangé avec de l’acide glycolique. Il est également utilisé dans l’industrie chimique pour la production de composés, de catalyseurs et de matériaux à l’échelle nanométrique de haute et ultra-haute pureté.



L’utilisation croissante de feux d’artifice et d’autres pièces pyrotechniques lors de festivals et d’autres secteurs de divertissement tels que des concerts, des films, des événements sportifs, entre autres, est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché. et les industries automobiles dans la région où le nitrate de strontium est utilisé pour la pyrotechnie et la demande croissante de nitrate de strontium de la part des industries des utilisateurs finaux sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché du nitrate de strontium. De plus, il est également utilisé pour tuer le cancer les cellules et peut augmenter la formation osseuse et prévenir la perte osseuse lorsqu’il est utilisé chez les femmes ménopausées atteintes d’ostéoporose et l’utilisation croissante du strontium pour prévenir la carie dentaire créera davantage de nouvelles opportunités pour le marché du nitrate de strontium au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, les risques croissants d’explosion et d’incendie dus à une mauvaise manipulation du nitrate de strontium sont le principal facteur parmi d’autres agissant comme un frein et remettront davantage en cause la croissance du marché du nitrate de strontium au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Nitrate de strontium

Le paysage concurrentiel du marché du nitrate de strontium fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché du nitrate de strontium.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du nitrate de strontium sont Solvay, SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD, Basstech International, Química Del Estroncio, JOYIENG CHEMICAL LIMITED., SHENZHOU JIAXIN CHEMICAL CO.,LTD., ProChem, Inc International., Celtic Chemicals Ltd, CHEMALLOY, Noah Technologies Corporation, TQ Chemicals Inc, Barium & Chemicals, Inc, Wenzhou Chemistry Material Factory, Furun Chemicals, Shanghai Mintchem Development CO., Ltd. et American Chemical Society et parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché du nitrate de strontium fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du nitrate de strontium, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché du nitrate de strontium et taille du marché

Le marché du nitrate de strontium est segmenté en fonction du produit, de l’application, des utilisations finales et de la qualité. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du nitrate de strontium est segmenté en carbonate de strontium, sulfate de strontium et nitrate de strontium.

Sur la base de l’ application , le marché du nitrate de strontium est segmenté en électrique et électronique, pyrotechnique, médical et dentaire, soins personnels, peintures et revêtements, oxydant, pigment et précurseur chimique.

Sur la base des utilisations finales, le marché du nitrate de strontium est segmenté en feux d’artifice, pyrotechnie, industrie chimique, nanotechnologie et pharmaceutique.

Le marché du nitrate de strontium est également segmenté sur la base du grade en haute pureté (<99%) et ultra-haute pureté (≥99%).

Analyse au niveau du pays du marché mondial du nitrate de strontium

Le marché du nitrate de strontium est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, produit, application, utilisations finales et qualité, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du nitrate de strontium sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché du nitrate de strontium en raison de l’augmentation de la consommation de strontium et de ses composés dans les industries électriques, électroniques et pyrotechniques dans des pays comme l’Inde et la Chine et de la présence croissante d’énormes gisements de minerais de célestine dans cette région. L’Amérique du Nord et l’Europe sont les régions attendues en termes de croissance du marché du nitrate de strontium en raison de l’importance croissante de l’industrie des explosifs et de la pyrotechnie dans ces régions.

