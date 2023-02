Le marché du neurodiagnostic devrait atteindre 12,79 milliards de dollars d’ici 2029

Les tests de neurodiagnostic sont généralement effectués sur des personnes atteintes de troubles du système nerveux central (cerveau et moelle épinière). Ce test surveille et enregistre l’activité électrique du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs périphériques afin que la maladie puisse être diagnostiquée aussi rapidement et aussi précisément que possible. Pour fournir des informations de diagnostic plus détaillées, des procédures d’imagerie spéciales peuvent aider à visualiser les changements dans l’activité cérébrale ou les quantités de certaines substances chimiques cérébrales.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché du neurodiagnostic, qui valait 7,28 milliards de dollars en 2021, devrait croître à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, pour atteindre 12,79 milliards de dollars en 2029. Par valeur de marché, taux de croissance, segmentation, portée géographique et acteurs clés, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du neurodiagnostic sont GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips NV, Siemens Healthcare GmbH, Hitachi Medical Systems Europe Holding AG, Canon Inc., Lifelines Neuro, Natus Medical Incorporated., F. Hoffmann-La Roche Ltd. , FUJIFILM Holdings Corporation, Mitsar Co. LTD., Advanced Brain Monitoring, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., QIAGEN, Nihon Kohden Corporation, ANT Neuro, FONAR, Fujirebio, DRG INSTRUMENTS GMBH, Tecan Trading AG, Agilent Technologies, Inc. ., Alpha Omega, Bruker, Mightex Systems. Et d’autres entreprises nationales et mondiales. Les données sur les parts de marché sont mondiales, Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et

Ce rapport sur le marché de Neurodiagnostic fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, les poches de revenus émergentes, les changements du marché, les aspects stratégiques Analyse de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niches et domaines d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique danoise . Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Étendue et taille du marché mondial du neurodiagnostic

Le marché du neurodiagnostic est segmenté en fonction du produit, du statut et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments permet d’analyser les segments à faible croissance au sein d’une industrie et fournit aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Le marché du neurodiagnostic est segmenté en systèmes de diagnostic par imagerie, dispositifs de diagnostic clinique, réactifs et consommables basés sur les produits. Les systèmes d’imagerie diagnostique ont été classés en systèmes IRM, systèmes EEG, scanners CT, scanners TEP, appareils EMG, systèmes d’imagerie par ultrasons, appareils MEG, systèmes d’angiographie et autres systèmes d’imagerie diagnostique. Les instruments de diagnostic clinique sont divisés en instruments PCR, instruments NGS, séquenceurs Sanger et autres instruments de diagnostic clinique. Les réactifs et les consommables ont ensuite été subdivisés en milieux et sérum. Titre; tampon; solvant; enzymes, protéines et peptides; les sondages; et autres réactifs et consommables.

Le marché du neurodiagnostic est segmenté en maladies neurodégénératives, accidents vasculaires cérébraux, épilepsie, maux de tête et troubles du sommeil par condition.

Le marché du neurodiagnostic a également été segmenté sur la base des utilisateurs finaux en hôpitaux et centres chirurgicaux, laboratoires de diagnostic et centres d’imagerie, centres de neurologie, centres de traitement ambulatoire, instituts de recherche et institutions universitaires.

Analyse du marché du neurodiagnostic par pays

Le marché Neurodiagnostic est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, produit, condition et utilisateur final sont fournies comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport de marché sur le neurodiagnostic sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Côte sud de L’Europe l’est. , Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché du neurodiagnostic en raison de la forte pénétration d’installations médicales améliorées, d’un accès facile à des outils avancés et de nombreuses entreprises de fabrication. Des points de données tels que le volume de consommation, le lieu et la quantité de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont qui influencent les tendances actuelles et futures du marché sont utilisés pour prédire le scénario de marché pour chaque pays Voici quelques-uns des indicateurs clés.

