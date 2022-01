Le marché du muesli emballé devrait connaître une croissance du marché de 3,5% au cours de la période prévue de 2021 à 2028 et devrait atteindre 21,463 milliards de dollars d’ici 2028.

Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché du muesli emballé fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la popularité des petits déjeuners sur le pouce intensifie la croissance du marché du muesli emballé.

Le muesli peut être défini comme un produit prêt-à-manger prémélangé qui comprend des ingrédients tels que l’avoine, les super graines, les fruits secs et les noix. Le muesli se décline également en différentes variantes telles que le muesli aux noix et aux fruits, le muesli aux amandes, aux raisins secs et au miel, les cornflakes au muesli aux noix et au miel, les aliments au muesli sans sucre ajouté, le muesli à la fraise, le muesli au chocolat, le muesli à la suisse, etc.

Le rapport sur le marché du muesli emballé présente les entreprises suivantes, notamment : – Associated British Foods Plc, Bob’s Red Mill Natural Foods, General Mills, Inc., Kellogg Co., PepsiCo, Post Holdings, VR Industries (P) Ltd, Nourish Organic Foods Pvt. Ltd., Kottaram Agro Foods Pvt Ltd., PMG Hospitality Private Limited, SproutLife Foods Private Limited, Patanjali Ayurved, Kayem Foods, Inc., HW Wellness Solutions Pvt Ltd., Bagrry’s India Ltd., Alara Wholefoods Ltd, MCKEE FOODS, Nature’s Path Aliments., TreeHouse Foods

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial du muesli emballé, catégorise la taille du marché mondial du muesli emballé (valeur et volume), les revenus (en millions de dollars), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché du muesli emballé par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type ( céréales, barres, autres), applications ( supermarché, supérettes, commerce électronique, autres)

