Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique pour les ingrédients bioactifs devrait atteindre 62 015 806 420 $ d’ici 2028. Le marché des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, atteignant 4 332 634,42 USD par 2028, tel qu'analysé par Data Bridge Market Research.

Un composant bioactif est une substance qui a un effet biologique sur les organismes vivants. Ces ingrédients proviennent de diverses sources, notamment végétales, alimentaires, animales, marines et microbiennes. Des substances bioactives sont ajoutées aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux pour améliorer la santé physique et physiologique des consommateurs.

Les substances bioactives sont largement utilisées dans divers domaines, tels que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et de santé, les produits de soins personnels et les aliments pour animaux. Les caroténoïdes, les huiles essentielles et les antioxydants sont des exemples de substances bioactives utilisées dans les régimes fonctionnels pour améliorer les qualités sensorielles et nutritionnelles.

Portée et taille du marché des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique est divisé en trois segments principaux en fonction du type d’ingrédient, de l’application et de la source.

Sur la base du type d’ingrédient, le marché mondial des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en prébiotiques, probiotiques, acides aminés, peptides, oméga 3 et graisses structurées, phytochimiques et extraits de plantes, minéraux, vitamines, fibres et glucides de spécialité, carotène et Les antioxydants Lantern Peptides devraient dominer le marché mondial des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de marché de 17,56 % d’ici 2021, passant de 6 120 167,51 USD en 2020 à 11 615 265,52 millions USD en 2028, avec le TCAC le plus élevé depuis la prévision de 8,7 %. être enregistré. Entre 2021 et 2028.

Selon la demande, le marché mondial des ingrédients bioactifs du Moyen-Orient et d’Afrique est segmenté en aliments fonctionnels, compléments alimentaires, compléments gommeux, nutrition animale, soins personnels et autres. Le segment des aliments fonctionnels devrait dominer le marché mondial des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de marché de 27,23 % d’ici 2021 et devrait passer de 9 406 432 150 USD en 2020 à 191 295 545 200 USD d’ici 2028 à un TCAC en 2028. le taux de croissance le plus élevé est de 9,6 % entre 2021 et 2028.

Marché des ingrédients bioactifs

au Moyen-Orient et en Afrique Analyse au niveau des pays au Moyen-Orient et en Afrique Ingrédients bioactifs Les informations sur le marché et la taille du marché sont fournies par type d’ingrédient, application et source.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas et Suisse. , Suède, Danemark, Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, République d’Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique)

Comme la Chine, la région Asie-Pacifique domine le marché des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique avec une production et une consommation croissantes d’ingrédients bioactifs. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la demande croissante d’aliments fonctionnels. La Chine est le moteur de la croissance du marché Asie-Pacifique en raison du fait qu’une grande partie de la société est âgée.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique

Les principaux acteurs du marché impliqués dans le marché mondial des ingrédients bioactifs d’Afrique et du Moyen-Orient comprennent:

DSM, BASF SE, Kerry, DuPont, ADM, Global Bio-chem Technology Group Company Limited, Evonik Industries AG, Cargill, Incorporated, Arla Food Ingredients Group P/S (filiale d’Arla Foods amba), FMC Corporation, Sunrise Nutrachem Group, Adisseo (filiale de Bluestar Adisseo Co., Ltd.), Chr.Hansen Holding A/S, Sabinsa, Ajinomoto Co., Inc., NOVUS INTERNATIONAL (filiale de Mitsui & Co. (USA), Inc. ), Ingredion , Roquette Frères, Probi et Advanced Animal Nutrition Pty Ltd. Etc.

