Le marché du moulage par injection de céramique alimentera les revenus jusqu’en 2022-2030

La taille du marché mondial du moulage par injection de céramique (CIM) était de XX millions de dollars en 2022 et devrait atteindre XX millions en 2030, avec une croissance à un TCAC de XX %. Le moulage par injection de céramique est un type de processus de moulage par injection de poudre. Ce processus utilise de la poudre de céramique, qui comprend de la zircone, de l’alumine et d’autres, pour produire des composants céramiques de forme complexe pour diverses industries d’utilisation finale telles que l’aviation, la santé, l’électronique et autres.

L’adoption de la technologie de moulage par injection de céramique pour former une large gamme de composants dans tous les secteurs favorise la croissance du marché du moulage par injection de céramique au cours de la période de prévision. La rentabilité et le faible temps de production conduisent le secteur manufacturier à intégrer le CIM. En outre, le marché mondial du moulage par injection de céramique connaît une croissance en raison de l’augmentation rapide des investissements dans le secteur industriel et de la forte demande de produits céramiques moulés par injection dans les secteurs de l’automobile et de la santé.

Des acteurs majeurs tels qu’ARBURG, Morgan Advanced Materials plc. et d’autres proposent une technologie avancée de moulage par injection de céramique et des composants en céramique moulés par injection pour assurer la stabilité et la résistance à l’usure, alimentant ainsi la croissance du marché. Par exemple, Morgan Advanced Materials plc., basée en Angleterre, propose une variété de matériaux CIM tels que la zircone de qualité médicale, Hilox 998 et le nitrure de silicium lié par réaction (RBSN) pour former des composants céramiques moulés par injection pour les industries pétrochimiques, industrielles et médicales.

Cependant, la menace des substituts et les investissements élevés requis par cette technologie sont quelques-uns des principaux défis auxquels est confronté le marché du moulage par injection de céramique. En revanche, les développements technologiques devraient offrir des opportunités lucratives aux principaux acteurs de l’industrie.

Le marché mondial du moulage par injection de céramique est segmenté en fonction du matériau, de l’industrie verticale et de la région. Basé sur le matériau, le marché est divisé en alumine, zircone et autres. Le segment de l’alumine devrait dominer le marché mondial du moulage par injection de céramique tout au long de la période d’étude. Basé sur la verticale de l’industrie, le marché est divisé en machines industrielles, automobile, soins de santé, électricité et électronique, biens de consommation et autres. Le segment automobile devrait dominer le marché mondial du moulage par injection de céramique tout au long de la période d’étude.

En fonction de la région, le marché du moulage par injection de céramique est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Sud Corée et reste de l’Asie-Pacifique) et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision. Les principaux acteurs présentés dans ce rapport sont ARBURG GmbH + Co KG, Kläger Spritzguss GmbH & Co. KG, CoorsTek, Inc., Ortech Advanced Ceramics, Indo-MIM, MICRO, Morgan Advanced Materials plc, Nishimura Advanced Ceramics, OECHSLER AG et Paul Rauschert GmbH & Co. KG.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• L’étude fournit une analyse approfondie du marché mondial du moulage par injection de céramique et des tendances actuelles et futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

• Des informations sur les principaux moteurs et contraintes et leur analyse d’impact sur la taille du marché sont fournies.

• L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs opérant dans l’industrie.

• L’analyse quantitative du marché mondial du moulage par injection de céramique de 2018 à 2026 est fournie pour déterminer le potentiel du marché.

SEGMENT DE MARCHÉ CLÉ

Par matériau

• Alumine

• Zircone

• Autres

Par secteur d’activité Vertical

• Machinerie industrielle

• Automobile

• Santé

• Électricité et électronique

• Biens de consommation

• Autres

Par région

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Italie

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• LAMEA

o Amérique latine

o Moyen-Orient

o Afrique

PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ PRÉSENTÉS DANS LE RAPPORT

• ARBURG GmbH + Co KG

• CoorsTek, Inc.

• Indo-MIM

• Kläger Spritzguss GmbH & Co. KG

• MICRO

• Morgan Advanced Materials plc

• Nishimura Advanced Céramique

• OECHSLER AG

• Ortech Advanced Ceramics

• Paul Rauschert GmbH & Co. KG