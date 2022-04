La croissance du marché est attribuée à la sensibilisation croissante des consommateurs en raison du nombre croissant d’accidents de la route dans le monde

Le marché du module de caméra automobile devrait atteindre 15,74 milliards USD d’ici 2027, selon un récent rapport d’Emergen Research. La croissance du marché est tirée par les progrès croissants de la fabrication de capteurs autour des caméras utilisées pour l’assistance à la conduite, les systèmes de sécurité automobile et les ventes de caméras de stationnement sur le marché secondaire. L’étude de recherche met en lumière les principales opportunités de croissance et les tendances du marché ainsi que d’autres dynamiques vitales du marché, y compris les moteurs et les contraintes de la croissance de l’industrie. Avec ce rapport, les acheteurs potentiels peuvent être sûrs de devenir capables de s’adapter aux changements de l’industrie du module de caméra automobile.

Les progrès actuels de la technologie des caméras, associés à la production massive de l’unité de zone de marchandises, devraient réduire considérablement le coût de la technologie, ce qui est en mesure de générer un potentiel de marché important dans un avenir proche.

La demande croissante de caméras de détection dans les automobiles avancées aide le conducteur dans diverses situations et devrait ainsi stimuler la croissance du commerce des modules de caméra automobile au cours des années à venir. La forte demande de marchandises principalement dans les voitures de tourisme devrait propulser la taille du commerce. La Chine et la République de l’Inde sont susceptibles de stimuler la demande de produits dans les centres de fabrication de demi-produits automobiles légers ou en pleine croissance et une variété surdimensionnée de fournisseurs sur le marché.

Objectifs

Calculer avec précision les parts de marché, la consommation et d’autres aspects essentiels des différents segments du marché mondial Module de caméra automobile .

Explorez la dynamique sous-jacente du marché mondial de Module de caméra automobile.

Mettez en évidence les tendances importantes du marché mondial des modules de caméra automobile en fonction de facteurs tels que la production, les revenus et les ventes.

Principales entreprises clés du marché des modules de caméra automobile : les

principaux participants sont Denso, Autoliv, Robert Bosch, Omnivision Technologies Inc., Valeo, Aptiv, Continental, Hyundai Mobis, Hitachi et Kyocera Corporation.

De plus, le rapport donne deux prévisions de marché distinctes, l’une du point de vue du producteur et l’autre de celle du consommateur. Il offre également de précieuses recommandations aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial des modules de caméra automobile. Il fournit également des informations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial des modules de caméra automobile.

Segmentation :

Perspectives du type de véhicule (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Véhicules de tourisme Véhicules utilitaires légers Véhicules utilitaires lourds



Perspectives d’applications (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Système d’aide au stationnement Système d’avertissement de sortie de voie Système de régulateur de vitesse adaptatif Système de freinage d’urgence autonome Détection des angles morts Autres



Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Caméras infrarouges Caméras thermiques Appareils photo numériques



Le marché mondial des modules de caméra automobile a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Il évalue la présence du marché mondial Module de caméra automobile dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

