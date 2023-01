Le marché du mobilier de camping devrait croître à un TCAC de 5,17 % au cours de la période 2022-2029 Les meubles portables tels que les tabourets, les chaises et les tables sont appelés meubles de camping. Les hamacs et les lits de camp sont des meubles récréatifs souvent utilisés en camping. Les gens emportent souvent ce type de mobilier avec eux en camping. Parce qu'il rend la vie à la montagne ou dans les bois plus confortable.

Le marché du mobilier de camping devrait croître à un TCAC de 5,17 % de 2022 à 2029, la taille du marché devant atteindre 326,52 millions de dollars.

Le principal facteur de croissance du marché du mobilier de camping au cours de la période de prévision 2022 à 2029 est la préférence croissante pour le bien-être en plein air et les activités physiques. En outre, à mesure que les activités de plein air telles que le camping, la pêche, l’escalade, le kayak et les changements de mode de vie augmentent parallèlement à une augmentation du niveau de revenu, le marché du mobilier de camping devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029.

Cependant, les conditions météorologiques défavorables et la hausse de la température mondiale freinent le marché du mobilier de camping de 2022 à 2029, tandis que l’urbanisation croissante et le nombre croissant de patients gériatriques entraveront la croissance au cours de la période de prévision susmentionnée.

Étendue du marché mondial Mobilier de camping et taille du marché

Le marché du mobilier de camping est segmenté en fonction du produit et du canal de distribution. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base du produit, le marché du mobilier de camping est segmenté en chaises et tabourets de camping, lits et hamacs de camping, tables de camping et autres.

Le marché du mobilier de camping est divisé en hors ligne et en ligne selon le canal de distribution.

Analyse du marché des meubles de camping par pays

Le marché du mobilier de camping est segmenté en fonction du produit et du canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des meubles de camping sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Est, Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud qui fait partie de l’Amérique du Sud.



L’Europe domine le mobilier de camping à mesure que la sensibilisation aux avantages des loisirs de plein air et du tourisme de nature dans la région augmente. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation des activités de loisirs de plein air et de la croissance de la population jeune.

