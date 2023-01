 Le marché du mobilier de bureau observera une croissance surprenante de  142,88 milliards USD avec la part de taille, les acteurs clés, les revenus et les perspectives de croissance future

« Marché mondial du mobilier de bureau » le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur les meubles de bureau présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les meubles de bureau. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport sur les meubles de bureau aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Définition du marché

Le mobilier de bureau est utilisé dans les environnements commerciaux et d’entreprise tels que les salles de réunion, les postes de travail individuels, les cafétérias et les salons. Les classeurs, les sièges et les tables sont des exemples de meubles essentiels qui contribuent à l’esthétique globale de ces espaces. Les matières premières les plus couramment utilisées pour fabriquer ces produits sont le bois, l’acier, le verre et le plastique.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Matériau (bois, métal, plastique, autres), produit (chaises de bureau, tables de bureau, meubles de rangement, mobilier de bureau, mobilier de réception, autres types de produits), canal de vente (magasins de détail, vente directe aux consommateurs, magasins de fabricants, commerce électronique Magasins, magasins discount, magasins de location, autres canaux de vente), gamme de prix (faible, moyen, élevé), utilisateur final (entreprise, hôpitaux, écoles, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Al Meera (EAU), American Woodmark Corporation (États-Unis), Ballingslöv International AB (Suède), Black Red White (Pologne), Boffi SpA (Italie), Bulthaup (Allemagne), Cabico Inc (Canada), Cabinetworks Group (États-Unis), Godrej Interio (Inde), Golden Home Cabinets (Chine), Häcker Küchen (Allemagne), Haier Inc., (Chine), Hanssem Co. Ltd., (Corée du Sud), Howdens Joinery Ltd., (Royaume-Uni), IKEA (Suède ), Interwood (Inde), Itatiaia (Brésil), Lixil (Japon)

Dynamique du marché du mobilier de bureau

Conducteurs

Construction rapide de parcs informatiques et de zones commerciales et de bureaux d’entreprise

La construction rapide de parcs informatiques et de zones commerciales augmente le nombre de bureaux dans le monde, créant une demande de mobilier de bureau modernisé. Les organisations créent également des espaces de bureau informels pour améliorer les communications entre collègues, l’environnement collaboratif et les interactions sociales. Ce changement a incité les fabricants de mobilier de bureau à introduire des produits de mobilier intelligemment conçus.

La mise en place de plusieurs programmes par les gouvernements pour encourager les start-ups

Le marché mondial du mobilier de bureau est stimulé par la mise en œuvre d’un certain nombre de programmes par les gouvernements du monde entier pour encourager les start-ups grâce à la mise en œuvre de politiques favorables. Les avancées technologiques dans le mobilier de bureau accélèrent la croissance de l’industrie. L’idée d’un bureau à domicile et du travail à domicile fait augmenter la demande de mobilier de bureau. La demande croissante de mobilier écologique et durable encourage les fabricants à adopter des produits verts qui aident à réduire l’élimination des déchets, la pollution de l’environnement et la déforestation, contribuant ainsi à la croissance du marché mondial du mobilier de bureau.

Opportunités

Le secteur en expansion des technologies de l’information (TI) crée des opportunités importantes pour le marché mondial du mobilier de bureau. De plus, l’importance accrue accordée à l’esthétique du travail a entraîné une croissance considérable du marché. Les principaux acteurs du marché du mobilier de bureau se concentrent sur la conception et la fabrication de produits qui répondent aux préférences changeantes des clients. Les meubles prêts à assembler (RTA) gagnent également en popularité auprès des consommateurs en raison de leur facilité d’utilisation et de leur commodité. Les dépenses par habitant sur les canaux de commerce en ligne ont considérablement augmenté ces dernières années. De nombreux fabricants locaux de premier plan mettent en œuvre des stratégies de vente au détail en ligne pour réduire les coûts d’affichage des produits et augmenter les marges bénéficiaires globales. De plus, le nombre de magasins de meubles en ligne a considérablement augmenté.

Contraintes

Le manque de terres disponibles pour les plantations gratuites pour produire du bois, combiné à un écart croissant entre la demande et l’offre, stimulera probablement la croissance du marché du mobilier de bureau au cours de la période de prévision. La fragmentation du marché du meuble au détail sera le défi le plus important et le plus immédiat à la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché du mobilier de bureau fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du mobilier de bureau, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Herman Miller Inc. a annoncé son intention d’acquérir son concurrent Knoll Inc. pour 1,8 milliard de dollars en espèces et en actions en avril 2021.

PPG Industries Ohio Inc (PPG) a annoncé l’introduction des revêtements en poudre PPG ERGOLUXE pour le mobilier de bureau en métal en avril 2021. Les nouveaux revêtements, qui utilisent une technologie hybride polyester exclusive, offrent des avantages de style et de durabilité par rapport aux revêtements traditionnels à base de liquide ou de solvant pour les sièges. , bureaux et armoires.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la production et de la consommation et scénario de la chaîne climatique.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des meubles de bureau:

Al Meera (EAU)

American Woodmark Corporation (États-Unis)

Ballingslöv International AB (Suède)

Noir Rouge Blanc (Pologne)

Boffi SpA (Italie)

Bulthaup (Allemagne)

Cabico inc. (Canada)

Cabinetworks Group (États-Unis)

Godrej Interio (Inde)

Armoires de maison dorées (Chine)

Cuisines Häcker (Allemagne)

Haier Inc., (Chine)

Hanssem Co. Ltd., (Corée du Sud)

Howdens Joinery Ltd., (Royaume-Uni)

IKEA (Suède)

Interwood (Inde)

Itatiaia (Brésil)

Lixil (Japon)

Segmentation du marché :

Le marché du mobilier de bureau est segmenté en fonction du matériau, du produit, du canal de vente, de la gamme de prix et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matériel

Bois

Métal

Plastiques

Autres

Produit

Chaises de bureau

Tables de bureau

Meubles de rangement

Mobilier de systèmes de bureau

Mobilier d’accueil

Autres types de produits

Canal de vente

Les magasins de détail

Directement au consommateur

Magasins de fabricants

Magasins de commerce électronique

Magasins de rabais

Magasins de location

Autres canaux de vente

Échelle des prix

Bas

Moyen

Haute

Utilisateur final

Entreprise

Hôpitaux

Écoles

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché des meubles de bureau

Le marché du mobilier de bureau est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, matériau, produit, canal de vente, gamme de prix et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des meubles de bureau sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché du mobilier de bureau en raison de la prévalence de divers fabricants, de l’augmentation de la population active et de l’expansion des sociétés multinationales. Les États-Unis devraient connaître le taux de croissance le plus élevé du marché nord-américain du mobilier de bureau en raison de sa population active croissante et de la demande croissante de mobilier moderne.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Mobilier de bureau?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Mobilier de bureau?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Mobilier de bureau?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Mobilier de bureau?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Mobilier de bureau auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Mobilier de bureau?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

