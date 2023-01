Le marché du microbiome humain est susceptible d’augmenter le TCAC de 22,95% et atteindrait 3 127,916 millions USD d’ici 2029, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance et défis

Le marché du microbiome humain est susceptible d’augmenter le TCAC de 22,95% et atteindrait 3 127,916 millions USD d’ici 2029, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance et défis

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du microbiome humain devrait subir un TCAC de 22,95 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 599 millions USD en 2021, atteindrait 3 127,916 millions USD d’ici 2029. La « thérapeutique » domine le segment des applications du marché du microbiome humain en raison du nombre croissant d’avancées technologiques et de l’augmentation du financement pour la recherche et le développement de thérapies basées sur le microbiome dans le monde entier. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Développement récent

En septembre 2021, PhenoBiome a lancé aujourd’hui un test du microbiome intestinal humain via Genetic Direction, qui traitera les tests dans son laboratoire certifié CLIA et CAP.

En juin 2021, NovoBiome, une société de découverte de médicaments, a annoncé la construction de NovoSift, une plateforme de recherche et de découverte ex-vivo disruptive qui analysera la relation symbiotique entre le microbiote et l’intestin humain.

Pour améliorer la compréhension de la flore microbienne relative à la santé humaine et à diverses maladies, le National Institute of Health (NIH) des États-Unis a lancé un projet nommé Human Microbiome Project en 2007. La première phase de ce projet portait sur l’identification du microbiote humain et de ses caractérisation.

Les microbiomes humains font référence à l’agrégation de micro-organismes présents sur et dans le corps humain. Le microbiome humain est un ensemble complet de micro-organismes tels que des bactéries, des bactériophages, des champignons, des protozoaires et des virus. En fait, les humains ont 10 fois plus de cellules microbiennes que de cellules humaines.

Portée du marché mondial du microbiome humain

Le marché du microbiome humain est segmenté en fonction du produit, de l’application et du type de maladie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Probiotiques

Prébiotiques

Aliments médicaux

Suppléments

Autres

Sur la base du produit, le marché du microbiome humain est segmenté en probiotiques , prébiotiques, aliments médicaux, suppléments et autres.

Application

Thérapeutique

Diagnostique

Sur la base des applications, le marché du microbiome humain est segmenté en thérapeutique et diagnostic.

Type de maladie

Obésité

Diabète

Maladie auto-immune

Troubles métaboliques et gastro-intestinaux

Un cancer

Autres maladies

Sur la base du type de maladie, le marché du microbiome humain est segmenté en obésité, diabète, troubles auto-immuns, troubles métaboliques et gastro-intestinaux, cancer et autres maladies.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du microbiome humain sont ENTEROME (France), Yakult (États-Unis), DuPont (États-Unis), Metabiomics Corporation (États-Unis), ViThera Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis), Second Genome Inc. (États-Unis), MICROBIOME THERAPEUTICS LLC (États-Unis), Vedanta Biosciences, Inc. (États-Unis), Osel, Inc. (États-Unis), Merck Sharp & Dohme Corp (Allemagne), Seres Therapeutics (États-Unis), Synthetic Biologics, Inc. (États-Unis), Synlogic ( États-Unis), 4D pharma plc (Royaume-Uni), Metabogen AB (Suède), Ritter Pharmaceuticals (États-Unis), Symberix (États-Unis) et Symbiotix Biotherapies, Inc. (États-Unis), entre autres.

Certains des lancements et acquisitions sur le marché du microbiome humain sont :

En janvier 2019, OraSure Technologies a annoncé l’acquisition de CoreBiome du Minnesota et de Novosanis de Belgique. Cette acquisition aidera la société à développer son activité de produits de collecte moléculaire. Avec l’acquisition de CoreBiome, la société sera en mesure d’améliorer ses besoins de recherche sur le microbiome, de conquérir de nouveaux segments et d’étendre sa position de leader sur ce marché concurrentiel. Avec Novisanis, elle ajoutera de nouveaux produits à son portefeuille de dispositifs de collecte d’ADN et d’ARN Oragene. Ces deux acquisitions aideront l’entreprise à renforcer sa position sur le marché et à enrichir son portefeuille de produits.

En avril 2018, Ferring Pharmaceuticals a annoncé l’acquisition de Rebiotix Inc. Cette acquisition améliore sa plateforme technologique et renforce ses recherches en cours sur les microbiomes et ses collaborations avec des organisations internationales de premier plan dans ce domaine. Cela aidera également l’entreprise à augmenter ses capacités de R&D

Certains des facteurs responsables de la croissance du marché du microbiome humain sont:

Augmentation de l’incidence des maladies chroniques : Les maladies chroniques sont des affections qui ne sont généralement pas guéries par un médicament ou un vaccin. Ils durent généralement plus de 3 mois et s’aggravent généralement avec la durée. Ils sont très fréquents dans la population vieillissante. Certains des types courants de maladies chroniques sont les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, le cancer, les maladies cardiaques et autres. Les principaux facteurs responsables des maladies chroniques sont, entre autres, un mode de vie malsain, une consommation excessive d’alcool, une mauvaise alimentation et une mauvaise alimentation.

Augmentation de la population vieillissante : La population mondiale vieillit en raison d’une augmentation de l’espérance de vie et d’une baisse de la fécondité. Il a été constaté que les personnes de plus de 50 ans sont confrontées à de nombreuses maladies chroniques telles que l’hypertension, l’asthme, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, entre autres. Le principal facteur en raison duquel le marché connaît cette tendance à la croissance est la prévalence de différentes maladies chroniques associées au vieillissement de la population. Cette prévalence affecte directement l’adoption par le marché du microbiome humain et sa commercialisation sur le marché, car ces organismes ont un impact significatif sur le traitement de ces maladies chroniques.

Analyse/aperçus régionaux du marché du microbiome humain

Le marché du microbiome humain est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et type de maladie, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du microbiome humain sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du microbiome humain en raison de la solide base d’établissements de santé, de l’augmentation des investissements d’acteurs clés dans la croissance des dispositifs avancés, du nombre croissant de processus liés au développement de médicaments et du nombre croissant d’activités de recherche dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la sensibilisation, l’augmentation du tourisme médical, la croissance des activités de recherche dans la région, l’augmentation de l’incidence des maladies liées au mode de vie et maladies auto-immunes et la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

