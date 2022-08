Le marché du microbiome humain atteint 3 127,916 millions USD à un TCAC de 22,95 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Pour améliorer la compréhension du microbiome associé à la santé humaine et à diverses maladies, les National Institutes of Health (NIH) ont lancé un projet en 2007 appelé Human Microbiome Project. La première phase du projet consiste à identifier le microbiome humain et son microbiote. caractérisation.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché du microbiome humain devrait enregistrer un TCAC de 22,95 % sur la période de prévision. Cela indique une valeur marchande de 599 millions de dollars en 2021, qui atteindra 3 127,916 millions de dollars en 2029. En raison du nombre croissant d’avancées technologiques et de la nécessité de rechercher et de développer des thérapies basées sur le microbiome à l’échelle mondiale. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-human-microbiome-market&rajaas

Dynamique du marché du microbiome humain

chauffeur

La prévalence de la maladie augmente

La prévalence croissante des maladies respiratoires dans le monde est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance de la valeur marchande. De plus, l’accent de plus en plus mis sur le développement de la vaccination sont autant de raisons de booster le taux de croissance du marché.

Capacités R&D

L’augmentation des capacités de R&D, en particulier en ce qui concerne les dépenses en dispositifs et équipements médicaux dans les économies développées et en développement, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. La capacité de R&D pour le développement de médicaments stimule également le taux de croissance du marché.

Investissement du gouvernement dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral stimulera le taux de croissance du marché. En outre, la croissance et l’expansion du secteur de la santé tirées par les acteurs publics et privés , en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. De plus, le haut retour sur investissement garanti par les activités de recherche profitera également au marché.

En outre, l’augmentation des investissements dans les industries biotechnologiques et biopharmaceutiques, la flambée des niveaux de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie par les hôpitaux, l’augmentation des investissements dans le développement de produits et dispositifs médicaux avancés et la vulgarisation des procédures peu invasives contribuent tous à la taux de croissance du marché.

Chance

En outre, l’augmentation des financements publics et privés pour des activités de recherche ciblées, la croissance de la population gériatrique et l’augmentation de l’innovation et du développement de produits grâce aux progrès technologiques mondiaux élargiront les opportunités de rentabilité pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation du nombre de collaborations stratégiques, l’augmentation de la pénétration d’Internet, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de laboratoires, l’accent mis sur le développement de la thérapeutique du microbiome humain et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance futur du marché.

Restreindre / défier le marché mondial du microbiome humain

D’autre part, les coûts élevés, les infrastructures limitées et les recherches insuffisantes sur le microbiome humain associées aux capacités de R&D devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de régimes de remboursement favorables et de pénétration technologique dans les économies en développement, les obstacles pour démontrer la causalité entre la dysbiose et la maladie, et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché au cours de la période de prévision. 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du microbiome humain détaille les derniers développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les réglementations en évolution du marché, la croissance stratégique du marché Analyse, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbation du produit, lancement du produit, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché du microbiome humain, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

Septembre 2021 PhenoBiome a lancé aujourd’hui un test du microbiome intestinal humain avec orientation génétique, qui sera traité dans ses laboratoires accrédités CLIA et CAP.

En juin 2021, la société de découverte de médicaments NovoBiome a annoncé qu’elle construisait NovoSift, une plateforme de recherche et de découverte in vitro révolutionnaire qui analysera la relation symbiotique entre le microbiome et l’intestin humain.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-human-microbiome-market?rajaas

Analyse/aperçus régionaux du marché du microbiome humain

Comme mentionné ci-dessus, le marché Microbiome humain est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et type de maladie.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du microbiome humain sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du microbiome humain en raison de la base solide des établissements de santé, de l’augmentation des investissements dans la croissance des équipements de pointe par des acteurs clés, du nombre croissant de processus liés au développement de médicaments et du nombre croissant d’activités de recherche dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives de sensibilisation du gouvernement, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région, de l’incidence des maladies liées au mode de vie et de ses propres maladies immunitaires et de la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Microbiome humain

Le paysage concurrentiel du marché du microbiome humain fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation de l’entreprise sur le marché du microbiome humain.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché du microbiome humain figurent ENTEROME (France), Yakult (États-Unis), DuPont (États-Unis), Metabiomics Corporation (États-Unis), ViThera Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis), Second Genome Inc. (États-Unis), MICROBIOME THERAPEUTICS LLC (États-Unis), Vedanta Biosciences, Inc. (États-Unis), Osel, Inc. (États-Unis), Merck Sharp & Dohme Corp (Allemagne), Seres Therapeutics (États-Unis), Synthetic Biologics, Inc. (États-Unis), Synlogic ( États-Unis), 4D pharma plc (Royaume-Uni), Metabogen AB (Suède), Ritter Pharmaceuticals (États-Unis), Symberix (États-Unis) et Symbiotix Biotherapies, Inc. (États-Unis), etc.

Parcourez le catalogue complet sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-human-microbiome-market&rajaas

Lien vers le rapport sur les soins de santé :

https://www.designerwomen.co.uk/market-for-biomarker-technologies-to-approach-usd-93487-04-million-with-a-cagr-of-14-25- by -2029/

https://www.designerwomen.co.uk/the-north-american-anesthesia-and-respiratory-devices-market-is-expected-to-reach-a-cagr-of-7-75-by-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/healthcare-asset-management-market-to-surpass-370-81-billion-in-revenue-by-the-end-of-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/inspection-machines-market-expected-to-grow-at-a-rate-of-5-35-by-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/stem-cell-therapy-market-report-forecasts-revenue-to-exceed-usd-398-54-million-during-forecast-period-2022-to-2029/

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et novatrice avec une résilience inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à exploiter les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus décisionnel simple. Data Bridge est le produit d’une ingéniosité et d’une expérience pures qui ont été formulées et construites à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits de notre brillant taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : -corporatesales@databridgemarketresearch.com