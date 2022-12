Le marché du microbiome cutané devrait croître à un TCAC de 13,68 % au cours de la période de prévision

Marché du microbiome cutané Ce sont des bactéries qui vivent à la surface de la peau. La microflore cutanée et le microbiome cutané sont des termes différents. Ils sont similaires aux cellules humaines qui sont normalement présentes dans notre corps. Le microbiome est un composant fonctionnel important des soins de la peau qui aide à lutter contre l’acné, les rides et les imperfections, entre autres problèmes de peau. Le microbiome a été étudié dans l’industrie des soins de la peau pour améliorer la fonction et l’apparence de la peau, et des projets de recherche développent des traitements basés sur le microbiome pour certaines affections cutanées. Le microbiome est classé comme un « ingrédient bioactif » dans les produits de soins de la peau et contribue à améliorer l’apparence et la fonction de la peau. probiotiques, prébiotiques,

Data Bridge Market Research prévoit que le marché du microbiome cutané, qui était évalué à 699,27 millions USD en 2021, atteindra 1,95038 million USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 13,68 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Rapports d’analyse du marché tels que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché cadre réglementaire.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du microbiome cutané comprennent:

Aurelia Skin Care Ltd (Royaume-Uni)

Galini (Londres)

Mother Dirt (États-Unis)

ESSE SKINCARE (Afrique du Sud)

S-Biomédic (UE)

Elisabeth Arden (Suisse)

Yunfero Biothérapie (Belgique)

TULA Life, Inc. (États-Unis)

Beauty Chef (Australie)

L’Oréal Paris (France)

Laboratoire clinique, LLC. (Nous)

La Roche-Posay (États-Unis)

Tomorrow Blade (États-Unis)

Bébés et Beauté, LLC. (Nous)

CO. Ildong Pharmaceutical (Corée)

Amorepacific (Corée)

Lactoclear (Corée)

BELANO MEDICAL SA

Groupe Interpharma (Thaïlande)

Glowbiotics LLC (États-Unis)

Borlind Company for Cosmetic Products Ltd.(Allemagne)

Dynamique du marché du microbiome cutané

chauffeur

soin de la peau

Facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché en raison de sa capacité à protéger la peau des organismes nuisibles. Au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, d’autres facteurs tels que la capacité à réguler le pH de la peau, à produire des nutriments et des lipides essentiels dans la peau et à rendre la peau plus saine et plus forte stimuleront le marché du microbiome cutané.

produits de gestion des cultures

Le marché mondial des soins de la peau au microbiome sera stimulé par l’évolution des tendances des produits de soin de la peau au microbiome en raison de la popularité croissante des produits de soin probiotiques. De plus, l’augmentation des progrès technologiques et l’introduction de nouveaux produits personnalisés dérivés d’ingrédients naturels sont quelques-uns des principaux moteurs qui devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

innovation technologique

Le développement rapide de l’industrie des soins de la peau a identifié le microbiome cutané comme une approche thérapeutique stimulante dans les affections cutanées telles que le psoriasis et l’acné vulgaire. Le microbiome est classé comme un « ingrédient bioactif » dans les produits de soins de la peau et contribue à améliorer l’apparence et la fonction de la peau. Les probiotiques, les prébiotiques et les postbiotiques sont tous des produits basés sur le microbiome.

sensibiliser la société

La sensibilisation croissante du public aux soins personnels et l’augmentation des troubles cutanés liés aux cosmétiques ont augmenté la demande de produits biologiques plutôt que de produits chimiques, ce qui devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.

chance

Les progrès technologiques dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique, la forte prévalence de maladies de la peau telles que l’eczéma, le psoriasis et l’acné, la demande croissante de produits de soins de la peau biologiques, la préférence croissante pour les soins personnels et l’augmentation des initiatives de R&D pour développer des produits de soins de la peau basés sur le microbiome et Le vieillissement de la population devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Étendue du marché mondial du microbiome cutané

Le marché du microbiome cutané est segmenté en fonction du type, du site cutané et de la maladie. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

cône

microbes résidents

bactéries transitoires

site web de la peau

Deuxième

mouiller

Intelligence

maladie

acné commune

la dermatite atopique

psoriasis commun

Analyse régionale / aperçu du marché du microbiome cutané

Comme ci-dessus, le marché du microbiome cutané est analysé pour fournir des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type, zone de peau et maladie. Les pays couverts par le rapport de marché Microbiome cutané sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. . , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël et autres régions du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA) Afrique (MEA) , Brésil ,

L’Amérique du Nord domine le marché et devrait dominer au cours de l’année de prévision, suivie de l’Europe en raison de la hausse des dépenses de santé et d’une infrastructure de soins de santé bien établie. On estime que l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide pour ce marché en raison de la forte prévalence des problèmes de peau et de la sensibilisation croissante des personnes aux soins personnels.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements dans la réglementation du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces du porteur, et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Il fournit également une analyse prédictive des données nationales tout en tenant compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales, des défis rencontrés par une concurrence sévère ou peu fréquente avec les marques régionales et nationales, et de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales.

