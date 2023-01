Le marché du mezcal connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain par taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

Marché mondial du Mezcal, par type de produit (Mezcal Joven, Mezcal Reposado, Mezcal Anejo, Mezcal Espadin, Mezcal Tepztate, Mezcal Arroqueño, Mezcal Ensamble, etc.), concentré (100 % tequila et mélange de tequila), catégorie de prix (premium, standard et Économie), contenu ABV (40 % et plus et moins de 40 %), année (18-24 ans, 25-44 ans, 45-64 ans, 65 ans et plus), type d’emballage (bouteille, canettes et autres), Taille (251-500 ml, 501-750 ml, 751-1000 ml et plus de 100 ml), saveur Type (nature/original et aromatisé), type de producteur (microbrasserie, distillateurs, brasserie, entreprise de brassage sous contrat, brasserie artisanale régionale, grande brasserie et autres), catégorie de produit (distillateurs Mezcan et Mezcan artisanal/Mezcan artisanal), utilisateur final (restaurants , hôtels et bars, café, restauration, compagnies aériennes, ménage et autres), canal de distribution (commerce hors ligne et commerce en ligne) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché du mezcal

Les différentes espèces d’agave utilisées, qui ont une grande variété de composés terpéniques, la possibilité d’utiliser des feuilles d’agave dans la fermentation du mezcal, des variations dans le stade de maturation de l’agave, la cuisson de l’agave qui peut se faire dans des trous au sol avec du bois brûlant et des pierres chauffées qui produisent des furanes et des volatils fumés et sont retenus dans l’agave, et certaines herbes ou autres matériaux naturels (tels que les vers) peuvent tous contribuer aux différences de saveur entre le mezcal.

La demande croissante des consommateurs pour la boisson au mezcal, les perspectives positives envers les solutions d’emballage avancées et intelligentes et l’augmentation du nombre d’unités de production propulsent la demande du marché du mezcal au cours de la période de prévision. Cependant, les lourdes taxes et droits ainsi que les règles et réglementations strictes devraient entraver la croissance du marché du mezcal au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du mezcal devrait atteindre une valeur de 2 606,25 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 24,7 % au cours de la période de prévision. La demande croissante des consommateurs pour la boisson mezcal, les perspectives positives envers les solutions d’emballage avancées et intelligentes et l’augmentation du nombre d’unités de production propulsent la demande du marché du mezcal. Le rapport sur le marché du mezcal couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Année historique 2020 (personnalisable jusqu’en 2019-2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en kilolitres Segments couverts Par type de produit (Mezcal Joven, Mezcal Reposado, Mezcal Anejo, Mezcal Espadin, Mezcal Tepztate, Mezcal Arroqueño, Mezcal Ensamble et autres), Concentré (100 % Tequila And Mix Tequila), Catégorie de prix (Premium, Standard And Economy), ABV Contenu (40 % et plus et moins de 40 %), année (18-24 ans, 25-44 ans, 45-64 ans, 65 ans et plus), type d’emballage (bouteille, canettes et autres), taille (251- 500 ml, 501-750 ml, 751-1000 ml et plus de 100 ml), saveur Type (nature/original et aromatisé), type de producteur (microbrasserie, distillateurs, brasserie, entreprise de brassage sous contrat, brasserie artisanale régionale, grande brasserie et autres), catégorie de produit (distillateurs Mezcan et Mezcan artisanal/Mezcan artisanal), utilisateur final (restaurants , hôtels et bars, café, restauration, compagnies aériennes, ménage et autres), canal de distribution (commerce hors ligne et commerce en ligne) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord. Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Russie, Belgique, Turquie, Reste de l’Europe en Europe. Chine, Corée du Sud, Japon, Inde, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique. Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) au Moyen-Orient et en Afrique. Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud en Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Davide Campari-Milano NV, BACARDI, Craft Distillers, MADRE MEZCAL, Familia Camarena, Brown-Forman, Diageo, Pernod Ricard, WILLIAM GRANT & SONS LTD, Rey Campero, Tequila & Mezcal Private Brands SA de CV, Tlacolula Distillery, El Silencio Holdings , INC., Sauza Tequila Import Company, Dos Hombres LLC. , Del Maguey, Wahaka Mezcal., BOZAL MEZCAL Sombra, Pensador Mezcal, Illegal Mezcal entre autres.

Définition du marché

Mezcal est le nom donné aux boissons alcoolisées distillées traditionnelles fabriquées dans diverses zones rurales du Mexique, de certains États du nord jusqu’aux États du sud, qui est le nahuatl mexcalli, « agave cuit au four ». Ces boissons alcoolisées sont fabriquées à partir de tiges cuites d’espèces du genre Agave, également appelées « maguey », qui ont des sucres fermentés. C’est une boisson distillée mexicaine traditionnelle produite à partir des jus fermentés du noyau d’agave cuit. C’est un type de boisson alcoolisée distillée à base de cœurs cuits et fermentés, ou piñas, de plantes d’agave.

Dynamique du marché du mezcal

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

DISPONIBILITÉ D’UNE VARIÉTÉ DE SAVEURS DANS LE MEZCAL

La qualité et l’authenticité du mezcal sont très importantes en raison de la saveur alcoolique unique de la boisson, qui résulte des composés volatils et non volatils, dont les précurseurs directs proviennent de l’agave cru lui-même. Ceux-ci comprennent des acides gras, allant du caprique au lignocérique, des acides gras libres, du β-sitostérol et des groupes de mono-, di- et triacylglycérols, ainsi que des fructanes, le principal glucide de l’agave. En raison de températures plus élevées et d’un pH plus bas dans le processus de cuisson de l’agave, les fructanes pourraient former des composés de Maillard, tels que les furanes, les pyranes et les cétones.

De plus, le paramètre important qui définit la qualité des boissons à base d’agave est le système de distillation utilisé. La composition de l’arôme du mezcal est extrêmement complexe. Les similitudes et les différences entre les échantillons de mezcal peuvent être attribuées aux conditions et aux matières premières utilisées, en plus de l’origine et de la saison de production.

En raison de la disponibilité de diverses saveurs dans le mezcal, les consommateurs le préfèrent aux autres spiritueux artisanaux. De plus, l’intérêt croissant des consommateurs pour les produits d’origine éthique et la tendance à promouvoir des boissons telles que la bière artisanale, les jus pressés à froid et les smoothies avec des ingrédients naturels comme prime devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES EN PLEINE HAUSSE POUR LA PRODUCTION DE SPIRITUEUX

La plante d’agave est extraite, qui est utilisée dans la fabrication de spiritueux, enrichissant le profil volatil du mezcal. Le processus d’extraction traditionnel entraîne souvent une consommation de solvant plus élevée, des temps d’extraction plus longs, des rendements plus faibles et une qualité d’extraction inférieure. La distillation du maguey fermenté est nécessaire pour produire plusieurs boissons alcoolisées distillées, telles que la bacanora, la tequila et le mezcal. Ainsi, les progrès technologiques ont créé une chance pour la production durable d’extraits et de spiritueux. Les fabricants sont engagés dans des innovations de produits et technologiques pour réduire les coûts d’extraction et de fabrication. Les entreprises peuvent améliorer la traçabilité des produits en utilisant des technologies innovantes qui peuvent considérablement améliorer l’efficacité et l’efficience des chaînes d’approvisionnement, en particulier dans des secteurs tels que l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les soins de santé.

Le processus de fermentation génère de l’éthanol, des alcools supérieurs, des esters, des acides organiques et autres. Certains de ces composés volatils sont plus importants que d’autres en raison de leurs concentrations ou de leurs caractéristiques aromatiques ; certains pourraient être spécifiques à l’espèce d’agave. Ainsi, la technologie de pointe croissante pour la production devrait stimuler le marché mondial du mezcal.

PERSPECTIVES POSITIVES ENVERS LES SOLUTIONS D’EMBALLAGE AVANCÉES ET INTELLIGENTES

L’industrie de l’emballage du vin adopte des solutions intelligentes et durables pour rendre l’emballage des produits plus axé sur le consommateur et respectueux de l’environnement. La premiumisation rend une marque ou un produit plus attrayant pour les consommateurs en mettant l’accent sur sa qualité supérieure et son exclusivité dans la catégorie des boissons à base d’agave, ce qui rend une marque plus attrayante et, par conséquent, plus chère. Cela peut provenir de nouveaux emballages, d’une production artisanale, d’ingrédients de meilleure qualité, de nouvelles saveurs et de messages sociaux/environnementaux.

De plus, les emballages imprimés numériquement offrent des économies potentielles considérables par rapport à d’autres processus d’impression et de faibles coûts d’installation. Les fabricants peuvent se passer de commandes groupées avec de gros tirages et des stocks importants. Les entreprises de conception de marques populaires préfèrent les bouteilles en verre pour les emballages de Mezcal. Les avantages de l’impression numérique sont essentiels pour le secteur de l’emballage d’aujourd’hui. L’impression numérique est le processus idéal pour les petits et moyens tirages et permet la création d’impressions personnalisées pour les emballages et les présentoirs. De plus, la plupart du mezcal disponible en ligne est conditionné dans des bouteilles en verre.

Ainsi, en raison des lancements et des développements de nouveaux produits, une augmentation de la demande d’emballages avancés et intelligents devrait agir comme un moteur pour le marché mondial du mezcal.

L’un des principaux objectifs de ce rapport est de rechercher, d’analyser et d’étudier les ventes mondiales, la valeur, le statut et les prévisions. Ce rapport d’étude de marché mondial englobe les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT bien établie. Le rapport sur le marché du mezcal couvre toutes les parts de marché et les approches des principaux concurrents ou des principaux acteurs du marché. La définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont les principaux sujets dans lesquels ce document de marché est divisé. Une collecte systémique des profils d’entreprises qui animent le marché est également effectuée dans ce rapport d’activité mondial Mezcal Market.

L’utilisation d’outils statistiques établis et de modèles cohérents pour l’analyse et la prévision des données de marché rend ce rapport sur le marché Mezcal remarquable. Le rapport de marché a été spécialement conçu en gardant à l’esprit les exigences des clients avec lesquelles les entreprises peuvent obtenir de l’aide pour augmenter leur retour sur investissement (ROI). Ce rapport d’analyse de l’industrie analyse également le potentiel et les avantages du marché mondial et des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques. Le document Mezcal Market identifie non seulement les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché, mais les analyse également efficacement.



Notre rapport propose : –

Quel sera le taux de boom du marché Mezcal , aperçu et analyse par type de marché mondial Mezcal?

Quels sont les éléments clés qui animent l’analyse via les applications et les pays du marché mondial Mezcal ?

Que sont les dynamiques, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une évaluation des frais des profils des principaux fournisseurs du marché mondial du mezcal? Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial ? Quelles sont les possibilités et les menaces auxquelles sont confrontés les transporteurs sur le marché mondial ? Aperçu de l’entreprise à l’aide de

Type, applications, marge brute et part de marché

Quelles sont les opportunités du marché mondial Mezcal , les risques du marché et l’aperçu du marché du marché?

