Le marché du mésifurane devrait atteindre 160,20 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 6,30 %

Le marché mexicain devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021 à 2028 . Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 160,20 millions USD d’ ici 2028 . La demande croissante de la population pour les aliments transformés accélère la croissance du marché mexicain.

Le mésifurane est un composé naturel présent dans divers fruits tels que les mangues, les baies et les fraises. Le produit est connu pour être écologique et non toxique. Ces produits profitent à plusieurs industries telles que les industries pharmaceutique, de l’alimentation animale, de l’alimentation et des boissons et des soins personnels en raison de leur odeur agréable.

La demande croissante d’arômes alimentaires forts et d’additifs qui enrichissent les produits de consommation sans compromettre les niveaux nutritionnels, et l’augmentation des activités de recherche et de développement pour améliorer la qualité des arômes et des additifs utilisés dans l’industrie alimentaire et des boissons poussent l’ouest américain. Le furane est un facteur majeur dans le marché.

Augmentation de la demande d’aliments transformés en raison de la réduction du temps de préparation des repas, adoption croissante de produits en raison de leur capacité à améliorer la saveur et les arômes fruités, et préférence pour les ingrédients biologiques en raison de l’inclinaison croissante des consommateurs vers un mode de vie sain La forte demande a accéléré la croissance du marché du mésifurane.

Étendue du marché mexicain et taille du marché

Le marché du mésifurane est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

En fonction du type, le marché du mésifurane est segmenté en naturel et synthétique.

Sur la base de l’application, le marché du mésifurane est segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux, cosmétiques et autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial du méthoxyfurane

Le marché du mésifurane est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial du mésifurane comprennent l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Autre Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats Arabes Unis , Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine les agents de la région du marché du mésifurane en raison de la popularité croissante des aliments emballés, de la volonté des consommateurs d’expérimenter de nouvelles saveurs et saveurs, de la demande croissante d’options à faible teneur en matières grasses et sans glucides et de l’innovation continue dans le développement de produits frais. et de nouvelles saveurs.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Mexifuran

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du mésifurane sont:

Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. , Penta Manufacturer, Natural Advantage, LLC, Vesino Industrial Co., Ltd., VladaChem GmbH, King Scientific LLC, Parchem produits chimiques fins et spécialisés , AA BLOCKS LLC, ChemTik, Combi-Blocks Inc., Shandong Yaruoma Spice Co., Ltd., Tengzhou Ruiyuan Spice Co., Ltd., The Good Scents Company , Merck KGaA, United International Co. LTD. sont parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

