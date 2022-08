Le marché du marché des tables chirurgicales affiche une croissance impressionnante d’ici 2030

Le marché mondial des tables chirurgicales devrait atteindre 2,54 milliards USD d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La demande croissante de chirurgies à travers le monde devrait stimuler la demande du marché. La chirurgie, composante de base des systèmes de soins de santé, est utilisée pour traiter un large éventail de maladies afin d’améliorer la santé humaine. Les chirurgies sont nécessaires pour tout le monde, des nourrissons atteints d’anomalies congénitales aux personnes âgées atteintes de cataractes. La chirurgie peut être préventive, comme dans la mastectomie prophylactique, ou curative comme dans le cas des cancers. Souvent, il s’agit d’un élément des soins d’urgence critiques, comme les traumatismes, ainsi que du traitement des maladies chroniques, y compris l’arthrose. De plus, les soins chirurgicaux sont essentiels dans le diagnostic et les soins de soutien de diverses affections.

Plusieurs efforts sont déployés pour élargir la portée des services chirurgicaux, notamment le projet de la Banque mondiale sur les priorités en matière de contrôle des maladies et le programme de soins chirurgicaux d’urgence et essentiels de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui encouragent le déploiement d’ensembles d’interventions essentielles dans les hôpitaux de district des Pays à revenu intermédiaire (PRITI).

L’augmentation de la population gériatrique est l’un des facteurs importants influençant la croissance du marché. On estime que d’ici 2050, environ 16 % de la population mondiale sera âgée de plus de 65 ans, ce qui devrait avoir quintuplé depuis 1950. Prévisions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des Nations Unies (ONU) et de l’UE commission indiquent toutes que le vieillissement est un défi important pour la société, qui exige des efforts concentrés pour répondre aux besoins des personnes âgées. Selon une étude de 2013, il a été estimé que la chirurgie vasculaire a la plus forte croissance probable de la demande (31 %), suivie de la cardiologie (20 %), de la radiologie, de la chirurgie neurologique et de la chirurgie générale (chacune avec une croissance de la demande de 18 %) parmi les personnes âgées.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Par type de produit, les tables chirurgicales non motorisées ont dominé le marché en 2018 et devraient croître à un taux de 2,8 % au cours de la période de prévision. Il s’agit du type de base de tables chirurgicales avec les avantages d’une meilleure accessibilité, stabilité, prise en charge de l’imagerie et prise en charge des patients plus grands.

Par type de chirurgie, la chirurgie générale a contribué à la dernière part de marché en 2018 et devrait avoir un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision. La chirurgie générale est un type de chirurgie qui met l’accent sur les chirurgies concernant l’œsophage, l’intestin grêle, le gros intestin, le pancréas, le foie, la vésicule biliaire et l’appendice, entre autres.

Parmi les utilisateurs finaux, les hôpitaux détenaient la plus grande part de marché en 2018 et on estime qu’ils ont un taux de croissance de 3,0 % au cours de la période de prévision. Les facteurs, notamment des salles d’opération et de diagnostic bien équipées, un pouvoir d’achat plus élevé, l’existence de professionnels de la santé hautement qualifiés et une meilleure couverture sanitaire pour les services de santé hospitaliers de plusieurs régimes d’assurance privés et collectifs, entre autres, sont responsables de la part de marché élevée. des hôpitaux.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2018 et devrait connaître un taux de croissance de 3,0 % au cours de la période 2019-2027. La domination du marché nord-américain est due à une infrastructure de soins de santé bien développée, à l’augmentation de la population gériatrique ainsi qu’à une augmentation des habitudes de vie malsaines dans la région.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché Table chirurgicale est extrêmement concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs clés au niveau régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont:

Berchtold GmbH & Co. KG, Skytron, Steris, TRUMPF Medizin Systeme GmbH+ Co. KG, AGA Sanittsartikel GmbH, Denyers International Pty, Alvo, Eschmann, Holdings Limited, Getinge AB et Mizuho Corporation, entre autres.

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Segmentation du marché Table chirurgicale :

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Table chirurgicale non motorisée

Table chirurgicale motorisée Table chirurgicale électrique Table chirurgicale hydraulique



Perspectives de la chirurgie (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Table de chirurgie générale

Table de chirurgie spécialisée

Perspectives matérielles (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Table chirurgicale en métal

Table chirurgicale composite

Perspectives régionales :

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Rest of LATAM

Middle East & Africa Saudi Arabia U.A.E. South Africa Rest of MEA



