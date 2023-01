Le marché du maquillage pour les yeux devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

Marché mondial du maquillage pour les yeux, par type de produit ( mascara , ombre à paupières, eye-liner, crayon pour les yeux, sourcils, autres), source (chimique, naturelle, biologique, halal, autre), canal de vente (supermarché, hypermarché, pharmacies, santé et Magasins de vente au détail de produits de beauté, commerce électronique, autres), tarification (économique, haut de gamme) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Le marché a été alimenté par la hausse des revenus par habitant et l’accent accru mis sur l’apparence physique chez les consommateurs ces dernières années. De plus, en réponse à la popularité croissante des cosmétiques chez les hommes et à l’influence croissante des médias sociaux, plusieurs fabricants de l’industrie proposent des produits de maquillage pour les yeux, tels que le gel pour les sourcils, exclusivement destinés aux hommes afin d’élargir leur clientèle. En conséquence, le marché devrait connaître une croissance énorme au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du maquillage pour les yeux était évalué à 15,60 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 24,49 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,80% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (mascara, fard à paupières, eye-liner, crayon pour les yeux, sourcils, autres), source (chimique, naturel, biologique, halal, autre), canal de vente (supermarché, hypermarché, pharmacies, magasins de détail de santé et de beauté, E- Commerce, Autre), Tarification (Économique, Premium) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts L’Oréal SA (France), ELCA Cosmetics Private Limited (États-Unis), RMS Beauty (États-Unis), Anastasia Beverly Hills (États-Unis), Benefit Cosmetics LLC (États-Unis), Morphe Brushes (États-Unis), Revolution Beauty (Royaume-Uni), Unilever ( Royaume-Uni), Faces (États-Unis), Christian Dior SE (France), MAKE UP FOR EVER (France), Ilia Beauty (États-Unis), Huda Beauty (EAU), Coty Inc., (États-Unis), Revlon (États-Unis), Oriflame Cosmetics AG (Suisse), CRYSTAL BEAUTY (États-Unis) et Colorbar Cosmetics Pvt. Ltd. (Inde) Opportunités de marché Augmentation de l’adoption de produits de maquillage pour les yeux longue durée

Lancement de nouveaux produits innovants pour les yeux

Définition du marché

Le maquillage des yeux est appelé un produit qui amplifie la beauté et l’attrait des personnes qui l’utilisent. Ils sont appliqués autour des yeux pour améliorer l’attrait esthétique et l’apparence de l’utilisateur et de ses yeux. Ceux-ci comprennent un certain nombre de produits tels que le fard à paupières, le mascara, l’eye-liner , le crayon pour les yeux, les sourcils et divers autres produits.

Dynamique du marché du maquillage pour les yeux

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Haute indulgence dans le maquillage des yeux

La population de nombreux endroits dans le monde augmente et la génération du millénaire est constamment désireuse de faire des activités nouvelles et difficiles. L’un d’eux est le maquillage des yeux. Le maquillage des yeux offre essentiellement d’énormes incitations sous forme de puissance, de rendements garantis et de bonus comme source de plaisir et passe-temps, ce qui devrait créer une demande exceptionnelle pour les services de maquillage des yeux au cours de la période de prévision.

Sensibilisation accrue grâce aux influenceurs des médias sociaux

Le marché est tiré par une augmentation du nombre d’utilisateurs actifs de médias sociaux sur la plupart des plateformes de médias sociaux, notamment Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. L’augmentation du temps passé par les consommateurs sur leur téléphone a accru leur exposition au contenu beauté sur les réseaux sociaux, ce qui a soutenu la demande dans certaines catégories de beauté et de soins personnels, telles que les produits de soin du visage, qui comprennent principalement le maquillage des yeux. L’influence des médias sociaux sur les consommateurs est importante, plus d’un tiers des acheteurs en ligne au Royaume-Uni achetant des produits après en avoir vu la publicité sur les médias sociaux au cours des derniers mois. De plus, la tendance des influenceurs des médias sociaux à présenter leurs routines de beauté s’est développée ces dernières années, ce qui stimule encore la demande sur le marché du maquillage pour les yeux.

En outre, l’attention croissante portée à l’apparence, la tendance croissante des publicités sur les réseaux sociaux et la population croissante de femmes actives propulseront davantage le taux de croissance du marché du maquillage pour les yeux. De plus, l’augmentation du revenu par habitant dans les économies en développement stimulera également la croissance de la valeur marchande au cours de la période de prévision. En outre, la sensibilisation croissante aux produits de maquillage pour les yeux à la mode et élégants parmi la population féminine stimule également la croissance globale du marché.

Opportunités

Produits innovants et adoption de produits durables

En outre, l’introduction de produits pour les yeux nouveaux et innovants adaptés au style de vie moderne étend encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’adoption croissante de produits de maquillage pour les yeux longue durée tels que le fard à paupières, le eye-liner, le et le crayon pour les yeux chez les femmes pour une apparence physique attrayante étendra encore la croissance future du marché du maquillage pour les yeux.

