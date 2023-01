Le marché du magnétoencéphalographe connaîtra une expansion impressionnante de 393,91 millions USD d’ici 2029 avec un TCAC élevé de 4,90 %

Le dernier rapport de recherche publié par Data Bridge Market Research intitulé Magnetoencephalography Market (couvrant les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.), met en évidence les opportunités, l’analyse des risques et tire parti de l’aide à la décision stratégique et tactique. Combinant les meilleures informations de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et les dernières technologies, un rapport d’étude de marché sur la magnétoencéphalographie à grande échelle est généré. Il explique l’étude systématique de la situation existante sur le marché mondial, qui prend en compte diverses dynamiques de marché.

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la magnétoencéphalographie devrait croître à un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision et pourrait atteindre 393,91 millions USD d’ici 2029. Par application, le segment clinique a dominé le marché de la magnétoencéphalographie, représentant le marché du lion. part des revenus de plus de 56,0 % en 2020 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision.

Aperçu du marché:-

Un magnétoencéphalographe est un instrument médical spécialement conçu pour mesurer la cartographie cérébrale et les troubles cérébraux en générant un champ magnétique généré par un courant électrique. Il est utilisé pour produire des images magnétiques qui peuvent aider à guérir les tumeurs cérébrales.

L’augmentation de la population gériatrique devrait également alimenter la croissance du marché car elle est plus sujette aux maladies neurodégénératives. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les troubles neurologiques sont la principale cause de décès, représentant 12,0 % de tous les décès dans le monde. Dans les circonstances actuelles, plus de 5,8 millions d’Américains vivent avec la maladie d’Alzheimer. D’ici 2050, on s’attend à ce qu’il y en ait près de 14 millions (environ). La maladie d’Alzheimer est la sixième cause de décès aux États-Unis, la plus fréquente chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Magnétoencéphalographie sont

Compumedics Limited, biomagcentral.org, Siemens Healthcare LLC, Yokogawa Electric Corporation, Croton Healthcare, CTF MEG INTERNATIONAL SERVICES LP, Johnson & Johnson Services Inc., AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company. F-Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Otsuka Holdings Co., Ltd., Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, Alkermes, ALLERGAN, Janssen Pharmaceuticals, Inc., Solvay Meiji Holdings Co, Ltd., Abbott, Jazz Pharmaceuticals, Inc. .., AbbVie Inc., Vertical Pharmaceuticals, LLC, ACADIA Pharmaceuticals Inc., Medtronic et Bausch Health, entre autres.

développement récent

En 2020, des scientifiques de l’Université de Nottingham et de l’University College London (UCL) ont dépensé 1,9 million de dollars en recherche collaborative pour améliorer la cartographie du cerveau humain. Des chercheurs travaillant sur la magnétoencéphalographie (MEG) ont imprimé en 3D un prototype de casque qui est trois fois plus sensible que les appareils MEG actuels.

La société de soins de santé de Croton York Instruments Ltd. a créé un scanner cérébral magnétoencéphalographique (MEG) de nouvelle génération en 2021 en utilisant la dernière technologie de capteur HyQUID contenue dans l’appareil MEG. Il s’agit d’une nouvelle interprétation de la technique SQUID commune utilisée dans les anciens équipements MEG. HyQUID conserve la sensibilité au champ magnétique de SQUID tout en améliorant les caractéristiques de performance globales et en étant plus facile à construire et à calibrer

Faits saillants des facteurs clés suivants du marché mondial de la magnétoencéphalographie

Description de l’activité

Une description détaillée des activités et des unités commerciales de l’entreprise.

Stratégie corporative

Résumé d’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Histoire de l’entreprise

Avance des principaux événements de l’entreprise.

Principaux produits et services

Liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

principal concurrent

Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Liste et coordonnées des principaux sites et filiales de la société

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers sont extraits des états financiers annuels publiés des sociétés ayant un historique de 5 ans.

